TOP 6 phụ kiện thời trang nổi bật cho chị em đi du xuân Tết Quý Mão 2023!

Nếu bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho những ngày du xuân sắp tới cùng những bộ cánh xinh đẹp nhưng lại bỏ qua những món phụ kiện nhỏ xinh thì quả là thiếu sót rất lớn đấy! Nhằm giúp các chị em nổi bật và xinh đẹp hơn trong những ngày tết, hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ cùng các chị em những phụ kiện thời trang “nhỏ nhưng có võ”, giúp các chị em thêm ấn tượng hơn trong dịp đầu năm này. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

Đặc biệt, vòng cổ thường đa dạng phong cách từ hiện đại đến vintage, nên chị em có thể thay đổi da dạng theo phong cách của mỗi bộ trang phục nhé!

Một bộ trang phục đẹp chắc chắn không thể thiếu một chiếc vòng cổ nhỏ xinh. Các chị em hãy khéo léo chọn những chiếc dây chuyền phù hợp với bộ đồ cũng như thể hiện cá tính riêng của mình. Việc lựa chọn vòng cổ phù hợp với trang phục sẽ giúp chị em tôn lên đôi vai và cần cổ đẹp xinh, cùng gu thời trang tinh tế!

Hãy chọn những chiếc vòng cổ phù hợp với style đồ của mình nhé!

Khuyên tai

Khuyên tai là phụ kiện được các nàng bởi nó đem lại sự nữ tính, phong cách và thu hút. Khuyên đa dạng mẫu mã, kiểu dáng cũng như kích cỡ. Tùy vào sở thích mà các nàng có thể chọn cho mình những đôi khuyên tai phù hợp.

Một đôi khuyên tai hợp trend và phù hợp không chỉ tôn lên được vẻ đẹp của gương mặt mà còn thể hiện được phong cách thời trang riêng.

Khuyên tai giúp tăng lên vẻ đẹp cho khuôn mặt bạn!

Phụ kiện tóc

Hiện nhiều chị em khá ưa chuộng các phụ kiện thời trang cho tóc như băng đô, kẹp tóc, cột tóc, dây ruy băng, khăn turban...Phụ kiện tóc cũng giúp phái đẹp biến hóa và tạo nên phong cách đa dạng cho từng người như chị em yêu thích phong cách hiện đại, một chiếc khăn turban không chỉ giúp tạo điểm nhấn cho mái tóc mà còn có thể che được khuyết điểm nếu có.

Ngược lại, một số chị em lại ưa thích sử dụng dây ruy băng hay kẹp tóc để có thể buộc kiểu tóc đuôi ngựa tạo nên sự gọn gàng, năng động hơn.

Một món phụ kiện nhỏ xinh cũng đủ để khiến tổng thể outfit ấn tượng hơn rất nhiều!

Chỉ với món trang sự nhỏ xinh với giá thành vô cùng “hạt dẻ” là đã góp phần giúp outfit du xuân của chị em thêm bắt mắt và nổi bật hơn rồi đấy nhé!

Túi xách

Từ lâu, túi xách được xem là món phụ kiện “vật bất ly thân” của hầu hết chị em. Không chỉ chứa đồ, túi xách còn giúp cho chị em tô điểm thêm phong cách thời trang của mình nhằm mục đích thu hút và sành điệu hơn.

Túi xách giúp hoàn thiện style cho outfit của bạn!

Tùy vào sở thích mà các nàng có thể chọn cho mình những túi xách có kích cỡ, màu sắc và hoa văn khác nhau. Để nổi bật hơn trong dịp Tết bạn có thể chọn cho mình những chiếc túi nhỏ xinh, kiểu cách sẽ là sự lựa chọn phù hợp hơn.

Mũ Beret

Bạn đang muốn tìm sự khác biệt cho set đồ đi chơi tết của mình nhưng lại chưa biết nên chọn món phụ kiện nào, nếu vậy mũ beret là một “gương mặt” rất sáng giá để bạn chọn lựa trong dịp tết này. Chỉ với một chiếc mũ beret thôi cũng đã đủ để giúp vẻ ngoài của bạn nổi bật hơn với nét đáng yêu, dễ thương rồi.

Mũ beret là lựa chọn tuyệt vời cho thời trang Thu đông!

Kiểu mũ này sẽ giúp bạn trông dịu dàng nhưng không kém phần phong cách. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng mũ nồi này như một phụ kiện làm ấm trong những ngày xuân se lạnh.

Giày boots

Giày boots mang đến cho bạn 1 phong cách high fashion!

Giày boots thường được ví von là “nữ hoàng” trong mùa thu đông. Với sự xuất hiện dày đặc trên mọi tuyến phố đã đủ minh chứng cho sức hút của giày boots đối với các bạn gái. Với khả năng nâng tầm phong cách cực tuyệt, giày boots có thể biến một set đồ đơn giản trở nên “ngầu” và high fashion hơn. Đây quả là món phụ kiện rất đáng để bạn “mở hầu bao” trong dịp tết này.

Sự xuất hiện của giày boots sẽ tạo điểm nhấn đặc biệt cho cả set đồ. Bạn có thể mix mẫu giày này với bất kỳ trang phục tết nào cũng đều phù hợp. Từ những chiếc váy hoa nhẹ nhàng, chân váy ngắn trẻ trung hay kể cả những chiếc áo dài cách tân đều có thể ghép đôi với giày boots.

Giày boots có thể dễ dàng kết hợp với các phong cách thời trang khác nhau!

Trên đây là tổng hợp TOP 6 phụ kiện thời trang không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán này. Hy vọng với những gợi ý mới được chia sẻ trên đây, các chị em sẽ lên được những bộ đồ chuẩn đẹp và thời thượng nhất cho những ngày du xuân đang đến gần này nhé!