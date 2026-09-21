Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Con rắn đen lớn này được tìm thấy bị kẹt giữa cửa sổ và mặt sau của tủ quần áo tại một ngôi nhà ở tỉnh Kamphaeng Phet, Thái Lan, vào ngày 15/9. Người phụ nữ cho biết cô nghe thấy tiếng sột soạt gần cửa sổ trước khi nhìn thấy con rắn độc đang bò vào nhà.
Video 19:00 21/09/2026

Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

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