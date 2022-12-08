Xu hướng các mẫu áo dài cách tân siêu xinh cho tết 2023!

Thời trang 08/12/2022 09:35

Diện áo dài vào những ngày đầu xuân luôn là những tập tục đẹp và ý nghĩa của dân tộc ta. Mỗi dịp này, các chị em lại tha hồ thả dáng với những mẫu áo dài thướt tha, hút mắt. Vậy đâu là xu hướng áo dài cách tân cho tết Quý Mão 2023 năm nay?

Thời tiết mới chuyển lạnh, vậy mà Tết Nguyên Đán 2023 đã lại rục rịch gõ cửa. Ngoảnh đi ngoảnh lại, lại đến lúc chị em rục rịch ngắm nghía, lựa chọn những bộ áo dài duyên dáng để diện trong ngày đầu xuân năm mới. Diện áo dài vào ngày đầu xuân mới không chỉ là một trào lưu, mà từ lâu đã trở thành một nét văn hóa mà bất kỳ ai, bất kỳ độ tuổi nào cũng muốn gìn giữ năm này qua năm khác.

Với năm Quý Mão sắp đến gần, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý độc giả top những mẫu áo dài cách tân siêu xinh cho mùa tết này nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

TOP những mẫu áo dài cách tân cho tết Quý Mão 2023

Áo dài cách tân cổ yếm - không tay

Xu hướng các mẫu áo dài cách tân siêu xinh cho tết 2023! - Ảnh 1
 Áo dài yếm cách tân khoe trọn đôi vai mềm mại, quyễn rũ của chị em!

Áo dài yếm cách tân là mẫu áo dài đẹp được lấy cảm hứng từ những đường nét và kiểu dáng của chiếc áo dài truyền thống, mang hơi hướng của sự rực rỡ, ấm áp và không khí vui tươi của những buổi đầu năm mới, đây cũng được xem là điểm sáng hấp dẫn nhất cho xu hướng cách tân của năm 2023 này. Đây là mẫu thiết kế khoe trọn bờ vai mảnh mai e ấp, mang lại cho các nàng nét gợi cảm quyến rũ vô ngần nhưng vẫn tinh tế, kín đáo chứ không hề “quá phô trương” xíu nào, vừa truyền thống mà lại có hơi hướng hiện đại.

Xu hướng các mẫu áo dài cách tân siêu xinh cho tết 2023! - Ảnh 2
 Áo dài cổ yếm cách tân vừa tinh tế lại gợi cảm!

Kết hợp với phần dưới được thắt eo, giúp tôn lên vòng eo và cũng có thể che khuyết điểm nếu eo của nàng hơi quá cỡ một chút đấy nhé. Tà áo vẫn được xẻ đôi giữ y nguyên tà truyền thống để tôn lên những đường nét đầy đặn của người con gái. Khi chọn mẫu áo dài này, các bạn nữ thường ưu tiên chọn những màu sắc tươi sáng, tràn trề sắc xuân mà vẫn sang trọng, tinh tế. 

Áo dài vai bồng

Xu hướng các mẫu áo dài cách tân siêu xinh cho tết 2023! - Ảnh 3
Mẫu áo dài cách tân vai bồng vừa nữ tính lại kiêu sa!

Một trong những cách điệu mới cho kiểu dáng áo dài cách điệu của năm nay. Không chỉ điệu mà còn ngọt ngào vô cùng với những chi tiết vai bồng quá đỗi kiêu kỳ nữ tính, những thiết kế xóa nhòa mọi khoảng cách, mọi ngại ngần của phái đẹp trước một thiết kế áo dài truyền thống xưa cũ.

Xu hướng các mẫu áo dài cách tân siêu xinh cho tết 2023! - Ảnh 4
 Xu hướng mẫu áo dài cách tân tay bồng năm nay mang đậm nét hoài niệm!

Đặc biệt, những thiết kế áo dài 2023 tay phồng của năm nay không kén dáng như những thiết kế chiết eo tôn dáng như nhiều năm trước mà thiên về sự thoải mái nhẹ nhàng dung dị với những sắc màu dịu dàng, đậm nét hoài niệm. Chất liệu lụa/ nhung hay vải liner mềm mại giúp các nàng thêm phần duyên dáng nhu mì trong mỗi thiết kế.

Áo dài thắt nơ

Xu hướng các mẫu áo dài cách tân siêu xinh cho tết 2023! - Ảnh 5
 Những mẫu áo dài cách tân phối nơ bản nhỏ, mang màu sắc tông xuyệt tông vôc cùng thanh tao và mềm mại!

Những cô nàng điệu đà dễ thương sẽ ngất ngây trước chi tiết thắt nơ ngọt ngào này. Không phải là những chiếc nơ to bản, xu hướng của năm nay chỉ điểm xuyết dải nơ nhỏ xíu, mảnh mai dịu dàng thanh tao vô cùng.

Sự mềm mại nhẹ nhàng của áo dài kết hợp cùng chi tiết thắt nơ nổi bật tạo nên những nét Xuân rạng rỡ tươi trẻ cho phái đẹp trong dịp Tết 2023 này. Với áo dài buộc nơ, chi tiết nơ sẽ tông xuyệt tông với áo, càng tô điểm thêm nét xuân ngọt ngào cho xu hướng cách tân trong Tết Quý Mão này.

Áo dài trễ vai cách điệu phần cổ

Xu hướng các mẫu áo dài cách tân siêu xinh cho tết 2023! - Ảnh 6
 Những mẫu áo dài trễ vai cách điệu phần cổ thêm phần sang chảnh và quý phái!

Năm nay, các nàng sẽ thấy sự lên ngôi của những thiết kế áo dài trễ vai dịu dàng mà sang chảnh ngút ngàn. Trễ vai chưa bao giờ là xu hướng mới nhưng với áo dài, đây lại là chi tiết cách tân đắt giá vô cùng. Dịu dàng e lệ hay sang chảnh cá tính... dù bạn theo phong cách nào thì vẫn có thể chọn cho mình một thiết kế hợp với mình.

Xu hướng các mẫu áo dài cách tân siêu xinh cho tết 2023! - Ảnh 7
 Đây là mẫu áo vừa hiện đại, cá tính nhưng lại không quá rườm rà!

Thêm một cách điệu phần cổ áo khiến chị em mê mệt. Nét thời thượng quý phái của giới quý tộc châu Âu được nhấn nhá cực kỳ tinh tế qua chi tiết cổ vuông, cổ V của áo dài. Thiết kế lấp ló đôi xương quai xanh mảnh mai để nàng nào diện lên cũng thon thả thanh thoát. Nếu bạn e ngại thiết kế áo dài cổ yếm hay trễ vai thì dáng áo cổ vuông hay cổ V sẽ là lựa chọn tuyệt vời để bạn khéo léo giấu đi nhược điểm vóc dáng của mình.

Có thể nói, mẫu áo dài cách tân này dù mang tính phá cách nhưng không quá táo bạo hay rườm rà quá lố, đa dạng về gam màu, thỏa sức cho mọi style của chị em nhé.

Tóm lại, không khó để nhận thấy các mẫu thiết kế áo dài cách tân của 2023 không còn quá nhiều những hình in sặc sỡ sắc màu, thay vào đó là sự cách điệu nhẹ nhàng từ chính kiểu dáng. Đó sẽ là những thiết kế trẻ trung hiện đại nhưng lại trơn màu tinh giản để vẫn đâu đó phảng phất nét e ấp nhu mì cho các nàng khi diện áo dài. Hy vọng với những mẫu áo dài cách tân siêu xinh mới được chia sẻ trên đây, sẽ giúp các chị em độc giả lựa được mẫu áo dài cách tân thời thượng và ưng ý nhất cho tết Quý Mão sắp tới nhé!

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