5 điều cần thiết cho một mối quan hệ lành mạnh và bền chặt

Tư vấn hôn nhân 07/12/2022 10:55

Thế nào là những tiêu chí cho một mối quan hệ lành mạnh và bền chặt?

 Bạn đã học được rằng có một mối quan hệ hạnh phúc là điều cần thiết. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là gì? Những thành phần nào tạo nên một mối quan hệ bền chặt? Dưới đây là 5 tiêu chí hàng đầu cần xem xét khi tìm kiếm bạn đời hoặc tạo mối quan hệ lành mạnh, hướng tới một hạnh phúc lâu dài, sánh bước bên nhau đến cuối đời. Hãy cùng Phụ nữ và Gia đình khám phá ngay thôi nào!

5 tiêu chí cho một mối quan hệ hạnh phúc lâu dài và lành mạnh

  1. Tin tưởng

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 Niềm tin là điều vô cùng quan trọng trong một mối quan hệ!

Một trong những điều trọng nhất trong một mối quan hệ bền chặt là sự tin tưởng. Đó là niềm tin rằng, cho dù là chuyện gì thì bạn và người đó sẽ luôn đặt ưu tiên của đối phương lên đầu. Tuy nhiên, bạn không thể ép buộc một người phải có sự tín nhiệm được; phải mất một thời gian và nỗ lực để thiết lập được niềm tin tuyệt vời và tuyệt đối này trong mối quan hệ của hai bạn.

Theo thời gian, các mối quan hệ sẽ càng thân mật và bền chặt hơn thông qua những lần giao tiếp cởi mở, cũng như bằng cách nói chuyện trung thực về những gì đang xảy ra với mình hay với mối quan hệ này. Vì vậy, đừng do dự để hỏi.

  1. Giao tiếp

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 Giao tiếp là cách thể hiện sự quan tâm và thêm hiểu nhau hơn!

Mọi kết nối lành mạnh đều được xây dựng trên sự minh bạch. Nó cho phép bạn giải quyết các vấn đề một cách “tập thể” và đi đến các giải pháp có lợi cho cả hai bên. Mặc dù có thể bạn sẽ chưa thể ngay lập tức tự tin để giao tiếp hay bàn luận mọi điều với “nửa kia” của mình ngay, nhưng có nhiều việc bạn có thể làm ngay bây giờ để tăng cường sự giao tiếp đầy chân thành và quan tâm này giữa hai bạn.

Nếu anh ấy/cô ấy nhận ra rằng bạn quan tâm đến họ với tư cách là một người biết cách giữ im lặng, đủ trưởng thành về mặt thể chất và tâm lý để sẵn sàng “đương đầu” với những nỗi lo này, với vấn đề đang khiến họ bực tức hay cáu giận.

Do đó, họ có thể thoải mái nói ra những nỗi lòng của mình, an tâm vì biết sẽ luôn có người yên lặng lắng nghe tâm sự, sẵn sàng đợi họ trút hết nỗi lòng để an ủi và cùng tìm ra hướng giải quyết cùng mình. 

  1. Trung thực

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Trung thực là tiền đề cho một mối quan hệ bền chặt! 

Sự chân thành là nền tảng của bất kỳ mối quan hệ thành công nào và nó rất quan trọng cho giai đoạn bắt đầu mối quan hệ. Vợ/chồng của bạn có thể sẽ không nói về bản thân họ, vấn đề của họ với bạn, nếu họ không cảm nhận được niềm tin nơi bạn, sự tin tưởng vào mối quan hệ với bạn.

Vì vậy, đừng bao giờ chọn cách nói dối, đừng cố gắng giữ bí mật ngay cả với người bạn đời của mình. Nếu có sự kiện nào lớn xảy ra với cuộc sống của bạn, hãy nói ngay với nửa kia của mình, để họ biết bạn tin tưởng họ như nào và cũng quan tâm họ như nào.

Nếu một tình huống phát sinh từ việc bạn giữ bí mật bị lộ ra, thì hãy nhanh chóng đứng ra nhận trách nhiệm cho vấn đề mà bạn đã không nói sớm hơn với người thương của mình.

  1. Tôn trọng lẫn nhau

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 Tôn trọng lẫn nhau là mấu chốt giữ gìn sự hòa hợp và cảm thông mỗi ngày!

Một mối quan hệ hoàn hảo đòi hỏi sự tôn trọng lớn từ cả hai bên. Điều này được xây dựng dựa trên nền tảng quan tâm, thấu hiểu và tin tưởng. 

Giả dụ như việc trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần những “khoảng thở” riêng, vì mỗi người suy cho cùng vẫn là những cá thể độc lập, dù cho có giống nhau trong nhiều khía cạnh tính cách, nhưng họ vẫn có những giới hạn riêng. Chính vì vậy, thay vì hỏi dồn dập vì sao họ lại làm như vậy, vì sao lại không thể làm như này, thì hãy để họ tự lựa chọn, bạn chỉ nên góp ý với tất cả sự hiểu biết và chân thành của mình thôi nhé.

Hãy là người biết tôn trọng “khoảng trời riêng” của người khác nhé.

  1. Độc lập

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 Độc lập trong một mối quan hệ để luôn có thể sẵn sàng hỗ trợ chính mình, hỗ trợ cho nhau!

Mặc dù có thể khó đạt được, nhưng chủ nghĩa cá nhân là điều cần thiết trong một mối quan hệ bền chặt và hạnh phúc. Nó đòi hỏi bạn phải học cách nương tựa lẫn nhau trong khi thái độ vẫn bền vững.

Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện đang tốt đẹp ở hiện tại thì tương lai cũng sẽ luôn như vậy. Cuộc sống là sự xoay vần tiến bước mỗi ngày, sẽ thế nào nếu chỉ có 1 trong 2 bạn nỗ lực cho cả hai? Sẽ thế nào nếu một trong hai gặp vấn đề mà bạn không có khả năng để giải quyết?

Vì vậy, độc lập trong một mối quan hệ là bạn sẽ luôn có khả năng để giải quyết vấn đề của chính mình (và ngược lại), nhưng vẫn sẵn sàng chọn nhận sự quan tâm và sự hỗ trợ từ phía đối phương. Đó là quan tâm, đồng hành và tin tưởng.

Tóm lại, một mối quan hệ lành mạnh và bền chặt là kiểu quan hệ được hình thành dựa trên những cuộc giao tiếp chân thành, từ sự thấu hiểu, lòng tin, sự trung thực và cả sự tôn trọng giữa đối phương. Hy vọng qua bài viết này, mỗi chị em sẽ may mắn tìm được mối quan hệ hạnh phúc và bền chặt như này nhé. 

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