4 lý do đàn ông chỉ muốn những người phụ nữ mà họ không có được

Ngược lại, khi một người đàn ông không thích một người phụ nữ, anh ta sẽ viện cho cô ấy những lời bào chữa và những lý do khác nhau về lý do tại sao họ không thể ở bên nhau. Và phải nói điều này, có một số chàng trai sẽ chỉ coi trọng và đánh giá cao một cô gái khi cô ấy không phải là một lựa chọn.

Khi ai đó thực sự thích bạn, họ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để có được bạn. Không chỉ vậy, khi một chàng trai thực sự muốn bạn, sẽ không có gì ngăn cản anh ta hoặc cản trở anh ta để đạt được bạn và biến bạn thành của anh ấy. Khi một chàng trai thích một cô gái, anh ta sẽ chiến đấu vì cô ấy, và không dừng lại cho đến khi giành được tình yêu của cô ấy. Anh ấy sẽ sẵn sàng tìm cách, nỗ lực hết mình để có được bạn. Khi một chàng trai thực sự muốn ở bên một cô gái, sẽ chẳng còn vô số lý do tại sao anh ta không thể hoặc chưa thể có được bạn.

Điều quan trọng là nếu một người chỉ muốn một ai đó khi họ không còn bên cạnh nữa, hoặc thậm chí khi có một đối tượng tốt hơn xuất hiện bên người vốn từng thuộc về mình thì họ mới bắt đầu càng muốn có lại người con gái đó hơn, thì chứng tỏ đây là những người chưa sẵn sàng về mặt tình cảm theo một khía cạnh nào đó, hay cũng có thể nói là “chưa trưởng thành” để yêu.

Có rất nhiều trường hợp, phải sau một khoảng thời gian kể từ khi chia tay, người đàn ông mới nhận ra những mất mát mà mình đã đánh mất. Họ thậm chí có thể chứng kiến việc người yêu cũ của mình tìm được bến đỗ mới, nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, rồi mới chợt nhận ra rằng mình đã phạm sai lầm.

Có những người đàn ông vẫn mãi chưa đủ "trưởng thành" để yêu!

Nếu bạn muốn biết những gì đàn ông thực sự muốn và đang tìm kiếm ở một người phụ nữ, thì có thể có nhiều thứ. Nhưng suy cho cùng, khi một chàng trai thực sự muốn ở bên một cô gái, anh ta sẽ không mạo hiểm đánh mất cô ấy. Chính vì vậy, khi bạn nhận ra rằng ai đó không còn tình cảm với mình, hay chưa sẵn sàng yêu nhưng lại chấp nhận tình cảm của bạn, thì hãy lập tức dừng lại mối quan hệ này.

Đừng lãng phí thời gian, công sức hay tình yêu của bạn cho một người chưa sẵn sàng. Bạn không thể “sửa chữa” cảm xúc một người chưa sẵn sàng mở lòng yêu. Chỉ có họ mới có thể tự khắc phục bằng cách đào sâu vào trái tim của mình.

4 lý do tại sao anh ấy chỉ muốn bạn khi anh ấy không thể có bạn hoặc sau khi bạn đã ra đi

1. Anh ta còn chưa sẵn sàng để yêu

Đây là lý do lớn nhất khiến anh ấy chỉ muốn bạn khi bạn không có mặt hoặc khi anh ấy không thể có bạn. Có lẽ anh ấy vừa mới kết thúc một mối quan hệ, vẫn còn vết thương lòng hoặc chưa hết yêu người yêu cũ. Lúc này, trái tim của anh ta chưa sẵn sàng để bạn bước vào, vẫn còn nhiều mơ hồ chưa rõ ràng, nên thường chần chừ lúc gần lúc xa với bạn, để rồi khi bạn mệt mỏi từ bỏ thì lại cảm thấy tiếc và chạy theo.

2. Anh ta là một kẻ nghiện “cưa đổ”

Tình yêu đối với anh ta chỉ là quá trình dùng "skill" để "tán đổ" phụ nữ!

Đây là kiểu đàn ông chỉ ưa quá trình “cưa đổ” các cô gái, xem họ như mục tiêu để chơi đùa và khoe chiến tích cùng bạn bè. Sau khi “bắt” được bạn, anh ta đã đạt được mục tiêu của mình và cuộc rượt đuổi cũng kết thúc, nên anh ta sẽ không còn muốn bạn nữa, và sẽ bắt đầu chuyển sang mục tiêu tiếp theo.

3. Anh ta không thực sự quan tâm đến bạn

Bạn chẳng khác gì một "gia vị" mới cho một tuần của anh ta!

Có lẽ anh ta có nhiều lựa chọn khác và bạn chỉ là một lựa chọn trong những số đấy. Thậm chí ngay cả khi anh ta không có những ưu tiên của mình một cách rõ ràng, thì anh ta vẫn không coi bạn là ưu tiên hàng đầu. Dù bằng cách nào, anh ta vẫn không thực sự quan tâm đến bạn.

4. Khi anh ta sợ mất bạn vì sự ích kỷ của bản thân

Anh ta luôn cho rằng bạn sẽ không đi đâu cả, bạn sẽ luôn sẵn sàng ở bên anh ta mọi lúc mọi nơi. Có lẽ điều này dẫn đến việc anh ta coi sự hiện diện của bạn như một điều thường thấy. Chỉ đến khi nhận thấy rằng có những người xứng đáng, tốt hơn đang để ý đến bạn, hoặc bạn tài giỏi hơn anh ta, thì anh ta mới lo sợ và bắt đầu vỗ về, quan tâm để bạn đừng rời bỏ anh ta.

Có những người đàn ông giữ bạn không phải vì yêu, mà vì sợ mất đi một "mối ngon"!

Trên đây là tổng hợp 4 lý do vì sao đàn ông thường chỉ muốn những người phụ nữ mà họ không có được, qua bài viết này, hy vọng các chị em độc giả nhận thức được rằng nếu ai đó chỉ muốn ở bên người khác khi họ đã rời đi, thì họ đã là người thiếu sót và thiếu sự trưởng thành trong tình yêu rồi. Điểm mấu chốt là họ không sẵn sàng về mặt cảm xúc và rõ ràng là chưa sẵn sàng cho những quyết định cũng như một mối quan hệ lâu dài.

Bạn nên ở bên một người đánh giá cao bạn, coi trọng tình yêu và thời gian của bạn, một người sẽ nhận ra bạn là một người tuyệt vời như thế nào. Nếu một người chưa hiểu rõ tình cảm của chính mình, hay không thực sự quan tâm một người nhưng vẫn đồng ý “quen” người kia, thì chẳng có gì khẳng định là sẽ không có người thứ 3 chen vào, hay họ sẽ biết tự chủ khi thấy một “mối” khác “ngon” hơn xuất hiện cả. Hãy chậm nhưng chắc, và thận trọng khi trao niềm tin và tình yêu chân thành của mình cho một người nhé!