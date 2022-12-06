Tại sao chúng ta nên có con?

Sự việc là thế này, lại một ngày bận rộn trôi qua, tôi ăn tối với vợ con. Vì vội vàng muốn tiếp tục làm việc sau bữa tối, nên tôi rất không hài lòng với việc Đô Đô cứ đạp bàn không chịu ăn, nên nói nó vài câu. Không ngờ, cậu nhóc này không những cãi lại mà còn thái độ rất vô lý. Việc phải năn nỉ thằng nhóc ăn thế này không phải lần một lần hai, tôi tức điên lên, tàn nhẫn tát nó một cái: “Mày ăn hiếp bố phải không, có ngày bố già rồi biến mất, để tao xem ai nấu cho mày ăn!" Nói xong tôi khuấy mạnh mì trong bát.

Tiểu Đô Đô nhìn thấy tôi nhìn nó, thằng nhóc hỏi với vẻ rất đau khổ: “Bố, khi con về già…bố có còn nhớ con không?” Tôi vẫn đang nóng lòng muốn gắp mì, nhưng chợt nghe thấy những lời này có chút sững sờ, lo lắng trong lòng bị cuốn đi, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Bé Đô Đô thấy tôi không nói chuyện, giơ tay áo bị tô vẽ bằng bút màu lên lau đi giọt nước mắt đang chực trào, vô cùng lo lắng và tủi thân nói: "Bố, đợi đến khi con già đi... Bố còn nhớ con không?"

Khoảnh khắc ấy, tôi bị những dòng cảm xúc dâng trào bóp chặt, nước mắt cố nén hai ba lần mà vẫn rơi, hơn nữa còn rơi không kiểm soát được, đàn ông đã nhiều năm không khóc một khi đã rơi lệ, cảm giác cứ như thác tuôn không cách nào kìm nén. Cảm giác của tôi lúc ấy rất phức tạp, đầu tiên là hối hận vô cùng, tôi đã vô tình để lộ nỗi bất lực và nỗi đau lớn nhất trên đời cho đứa con thơ ngây nhất của mình; tôi cũng rất buồn, vì nghĩ đến đứa con bé bỏng đáng yêu và khờ khạo của mình Đô Đô một ngày nào đó sẽ già đi, mà tôi không thể chăm sóc cho nó nữa. Tôi thực sự không muốn thế. Tuy nhiên, cảm giác lớn nhất vẫn là xấu hổ và cảm động.