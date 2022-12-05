Những câu tỏ tình khiến người khác rung động hơn cả câu “Anh yêu em”

Tâm sự tình yêu 05/12/2022 15:00

Dưới đây là tuyển tập những câu tỏ tình còn lãng mạn và ý nghĩa hơn cả câu "anh yêu em"!

1. Em là người vô cùng đáng yêu, nên gặp được người tốt nhất. Anh thật hy vọng đó là anh.

2. Chúng ta chỉ gặp nhau một lần, trái tim này đã vỡ nát.

3. Ở lại, hoặc là anh đi với em.

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4. Anh tin rằng, vì sao cũng biết nói, đá cũng sẽ nở hoa, sau khi xuyên qua hàng rào gỗ ngày hè và gió tuyết ngày đông, em cuối cùng cũng đến thôi.

5. Anh nuôi em!

6. Nếu như anh thích em, mà em cũng trùng hợp thích anh. Khi tóc em rối, anh sẽ thay em gỡ nó ra, sau đó, tay vẫn còn lưu luyến trên mái tóc em mấy giây. Nhưng mà, nếu như anh thích em, mà em không khéo lại không thích anh. Tóc em rối rồi, anh chỉ nhè nhẹ nói với em, tóc em rối rồi kìa.

7. Dù cho con người anh có tầm thường thế nào, anh vẫn thấy rằng tình yêu dành cho em rất đẹp.

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8. Anh cũng từng lãng phí thời gian của mình, thậm chí điên cuồng đến mức xem thường cái chết. Nhưng vì yêu phải em, mới bắt đầu khát vọng mạng dài trăm tuổi.

9. Khi bạn biết được muốn cùng người ấy trải qua quãng đời còn lại, bạn mới mong mỏi quãng đời ấy càng nhanh bắt đầu càng tốt.

10. Đã rất lâu anh không lái moto, cũng đã rất lâu không tiếp xúc với một người gần thế này, mặc dù anh biết quãng đường này không dài, biết chốc nữa sẽ xuống xe, thế nhưng, giây phút này, anh thấy rất ấm áp.

11. Em là đôi bao tay ấm áp, là chai rượu mát lạnh, là chiếc sơ mi mang mùi của nắng, là giấc mơ ngày nối ngày của anh.

12. Anh tin rằng có thể gặp được người tốt hơn em. Thế nhưng lúc này đây, em chặn trước mặt anh, giống như thác nước đổ xuống từ đỉnh trời cao, chấn động 360 độ bên tai bên mắt. Ngoài em ra không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ của em, em là toàn bộ của anh.

Những câu tỏ tình khiến người khác rung động hơn cả câu “Anh yêu em” - Ảnh 3 

13. Ngày tháng còn dài, anh vẫn còn một đời tình thoại muốn nói với em.

14. Đôi mắt em thật đẹp, trong đó có trời trăng đông hạ, nắng mưa sông núi, hoa cỏ chim thú. Thế nhưng mắt anh vẫn đẹp hơn, vì trong đó có em.

15. Em là chiếc mũ thép cứu mạng trên chiến trường, là chú nai con trong rừng lúc chiều tà, là dòng chữ duy nhất trên bia mộ khi chết đi.

16. Nếu như không thể ở trong tim em, thì đều như chết nơi tha hương.

17. Anh muốn đi cùng em ngắm nhìn hết thảy mọi cảnh đẹp trên thế gian, sau đó nói với em, chúng đều không bằng một phần vạn em.

18. Tóm lại em vô cùng vô cùng tốt, anh sống hai mươi mấy năm, với kết quả sau quá trình nghiên cứu về cuộc sống, chỉ có một câu kết luận này, anh yêu em.

19. Nếu như thế gian này đàm tiếu tiếng xấu về em, anh sẽ nói với em một đời tình thoại.

20. Bây giờ anh mới biết, anh lưu lạc như thế này là để trôi đến gần em.

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21. Năm sau anh vẫn sẽ thích em, so với năm ngoái nhiều hơn một chút, năm sau nữa ít hơn một chút.

22. Em đáng yêu nhất, lúc nói anh chưa kịp suy nghĩ, sau khi suy nghĩ rồi anh vẫn muốn nói như vậy.

23. Có thể trên thế gian này có đến 5000 đóa hoa giống như em, thế nhưng chỉ có em là đóa hồng độc nhất vô nhị của anh.

24. Anh đem hết thảy linh hồn này trao cho em, cả sự gàn dở, tính khí nóng nảy, lúc nắng lúc mưa, 1800 loại tật xấu. Nó rất đáng ghét, chỉ có một điểm tốt, là yêu em. Em đem nó đặt ở đâu? Đặt vào trong tim sưởi ấm nó thì sao, hay đặt nó vào đế giày? Anh thật hy vọng em sẽ mở rộng cánh cửa linh hồn bao dung cô hồn dã quỷ như nó, thế nhưng nó không xứng. Nếu như linh hồn của anh và em có thể hợp thành một thể thì thật tốt. Anh thích nghe mạch đập suy nghĩ của em nhất, nhất cử nhất động của linh hồn em, anh toàn bộ đều thích.

Trên đây là tổng hợp những câu tỏ tình lãng mạn, khiến người nghe rung động hơn cả câu "Anh yêu em". Hy vọng với những lời này, các chị em sẽ mạnh dạn bày tỏ cùng người mình thương, mọi lời lẽ chứa đựng sự chân thành đều khiến người nghe rụng động hết nhé! Chúc các bạn độc giả nhanh thoát "kiếp FA" và vui vẻ cùng người thương trong dịp cuối năm này nhé!

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