Chúng tôi cùng nhau tiết kiệm tiền đi du lịch, năm 2 đại học tại một thị trấn nhỏ ở Mexico, anh ấy đột nhiên chỉ vào xương quai xanh của mình nói rằng anh ấy xăm một con cá. Bởi tôi họ Dư (họ Dư và con cá đều đồng âm với nhau).

Vài năm trở lại đây, tôi dự định đợi đến khi học xong cao học, công việc của anh ấy ổn định sẽ kết hôn.

Anh ấy nói đã chọn xăm tại nơi đau nhất khi muốn xóa xăm, tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm động, vì người con trai tôi yêu nhất khắc tên của mình lên người anh.

Nhưng vào năm ngoái, anh ấy ngoại tình, trên chiếc giường trong phòng 1903 của khách sạn Hilton.

Trước khi đi, tôi thực sự vừa tuyệt vọng vừa tức giận, tôi đã quyết định ngay từ giây đầu tiên bước vào nhất định sẽ tát anh ta, sau đó sỉ nhục thậm tệ.

Nhưng tôi không hề, không chụp hình, không hắt nước, cũng không tát.

Anh cùng cô ả trần truồng hoảng sợ thất kinh, hình xăm trên xương quai xanh thật sự rất chói mắt, anh vội mặc quần áo rồi túm chặt lấy tôi giải thích, đột nhiên tôi cảm thấy thật nực cười.

Sau đó, tôi nhẹ nhàng gỡ chiếc nhẫn đôi đeo ở ngón giữa bỏ vào lòng bàn tay anh, nói rằng không sao cả, kết thúc đi, không kết hôn là được.

Trong khoảng thời gian đó, tôi từ 40kg tăng lên đến 50 mấy kg, liều mạng học, vui chơi với bạn bè, không cho phép bản thân dừng lại.

Tôi block anh, tất cả những thứ liên quan đến anh đều dọn sạch, ảnh tốt nghiệp cũng vứt đi, ngoại trừ con mèo cùng nhau nuôi nấng không nỡ bỏ, nhưng tôi vẫn trả lại cho anh. Anh cầu xin tha thứ, ôm tôi khóc xin cho anh một cơ hội nữa. Ngoại trừ khi bà của anh ấy qua đời và thỉnh thoảng lúc say rượu, tôi hầu như chưa bao giờ thấy anh khóc, tôi rất nghiêm túc, có thể nhận ra anh đang sợ hãi.

Từ trong lời nói tôi có thể cảm nhận được, anh muốn trước khi bước vào hôn nhân phóng túng một lần.

Phản bội là phản bội, làm gì có nhiều lý do đến thế.

Tôi chỉ lặng lẽ khóc thật lâu, cũng không nỡ “tạm biệt” cậu trai đáng yêu thuở đầu kéo tóc đuôi ngựa của tôi, khi hôn nhau tai sẽ đỏ, dạy tôi giải đề vật lý, đợi ăn trưa cùng tôi mỗi ngày, thích phá bĩnh giáo viên, khoản tiền làm thêm đầu tiền kiếm được đều giao hết cho tôi, thế nhưng người ấy biến mất rồi.

Anh theo đuổi lại tôi cũng gần một năm, mẹ tôi ốm, anh đến bệnh viện chăm nom cùng tôi, còn hiến máu nữa. Gia đình tôi rất thích anh, tôi cũng không nói với họ về việc anh ngoại tình.

Không phải không hề dao động, nhiều năm như thế sớm đã xem nhau như người nhà. Nhìn anh bận tới bận lui cũng sẽ đau lòng, trong tim chúng tôi vẫn yêu nhau. Nhưng khi nghĩ đến đêm đó, tôi vẫn cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn.

Tôi vẫn sẽ không tha thứ, tôi tin rằng anh ấy thực sự yêu tôi, và cũng tin anh ấy hối hận. Nhưng nếu trong một đoạn tình cảm sâu đậm còn xảy ra những chuyện như vậy, thì khi cuộc sống bình thường và thời gian mài mòn tình yêu nồng cháy, người ấy sẽ trở thành dáng vẻ như thế nào đây? Người ấy có thực sự gánh vác trách nhiệm này không? Quãng đời còn lại của chúng tôi sẽ có kết cục tốt chứ? Tôi nghĩ sẽ không.