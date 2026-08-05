Hỏi chồng cũ vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi bật khóc

Tâm sự 05/08/2026 22:30

Anh còn nói tôi vẫn còn trẻ lắm, lấy chồng cũng là chuyện sớm muộn. Lúc ấy hai chúng tôi đều có gia đình mới thì con phải làm thế nào? Chẳng ai trong chúng tôi dám chắc chắn rằng sẽ ở vậy cả đời để nuôi dạy con.

Trên đường ghé thăm người họ hàng bị ốm, chẳng hiểu sao tôi lại qua thẳng nhà người chồng cũ. Chắc có lẽ dạo gần đây tôi thường nhớ tới anh ấy, hồi tưởng lại một cuộc hôn nhân đã từng hạnh phúc. Hoặc là vì cái lạnh của trời mùa mưa khiến tôi thấy cô đơn. Tôi cũng không rõ, chỉ là vô thức nhớ tới mà muốn đi gặp người xưa.

Anh ra mở cửa cho tôi với bộ đồ sờn cũ trên người. Tôi hỏi anh đang làm gì, anh nói đang làm dở việc. Tôi lắc đầu không tin, giờ này thì anh chỉ có chơi game mà thôi. Đây cũng là lý do chúng tôi ly hôn cách đây 3 năm. Tôi không thể chịu nổi người chồng vô tâm ham chơi, chẳng lo nghĩ gì cho tương lai.

Anh để tôi một mình gánh vác tài chính trong nhà, còn không quan tâm, giúp đỡ tôi việc nhà. Dù sau đó anh có níu kéo nhưng tôi đã quyết ly hôn chồng, anh cũng chẳng làm gì khác được. Tôi nuôi con trai, anh gửi trợ cấp hàng tháng.

Đến khi vào nhà rồi tôi mới biết quả là anh đang làm việc thật, trên bàn giấy tờ tài liệu ngổn ngang, bừa bộn.

Sau khi hỏi han anh vài câu cho có lệ, chẳng hiểu sao tôi lại buột miệng lên tiếng:

“Sao giờ anh vẫn chưa lấy vợ? 3 năm dài rồi, em thấy trên Facebook mà còn tưởng…”.

Tôi từng nhìn thấy anh đăng một tấm ảnh chụp chung với một người phụ nữ trên Facebook, cứ nghĩ là anh sắp đi thêm bước nữa nhưng mãi cũng chưa thấy gì.

Anh nghe tôi nói thế thì chỉ mỉm cười rồi nói anh với cô gái kia chia tay rồi, anh cũng chưa có ý định đi thêm bước nữa trong mấy năm tới. Anh nói là muốn cố gắng làm để tích góp cho con trai cuốn sổ tiết kiệm khoảng 1 tỷ trước, sau đó mới nghĩ đến chuyện lấy vợ lần nữa. Vì anh sợ khi có gia đình mới thì không còn thời gian cho con nữa.

Hỏi chồng cũ vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi bật khóc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh còn nói tôi vẫn còn trẻ lắm, lấy chồng cũng là chuyện sớm muộn. Lúc ấy hai chúng tôi đều có gia đình mới thì con phải làm thế nào? Chẳng ai trong chúng tôi dám chắc chắn rằng sẽ ở vậy cả đời để nuôi dạy con. Nói thế rồi anh còn cho tôi xem cuốn sổ tiết kiệm đã tích góp được 400 triệu. Anh sẽ nỗ lực vài năm nữa là đạt mức 3 tỷ.

Nghe anh nói thế mà tôi cứ ngẩn người chẳng dám tin. Trong tôi có cảm giác gì đó không thể gọi tên. Tôi run tay, đánh rớt ly nước trên tay xuống sàn. Đây là người chồng tôi từng chán nản muốn ly hôn sao? Đây là người chồng vô tâm, chỉ thích chơi bời ngày trước đây sao?

Một năm đầu sau khi ly hôn, tiền anh gửi cho con còn chẳng đủ, quà cáp cho con còn không có. Nhưng sau đó thì anh gửi tiền rất nhiều, thậm chí là dư ra một khoản lớn. Anh đã dần ổn định công việc và trưởng thành trong suy nghĩ rất nhiều.

Từ khi rời nhà anh trở về, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Sau khi ly hôn chồng, tôi cũng không qua lại với ai, anh bây giờ cũng chỉ một mình. Thế thì chúng tôi có nên hàn gắn lại hôn nhân? Khi tôi vẫn còn thương anh, và anh đã biết lo nghĩ cho gia đình, tôi liệu có nên chủ động muốn làm lại từ đầu với anh?

Đưa con đi chơi, bỗng người phụ nữ lạ tới xin vài sợi tóc của con và sự thật phia sau khiến tôi sốc

Đưa con đi chơi, bỗng người phụ nữ lạ tới xin vài sợi tóc của con và sự thật phia sau khiến tôi sốc

Ngày trước khi đã 35 tuổi mà vẫn không tìm được người ưng ý lấy làm chồng, tôi quyết định tìm người đàn ông đẹp trai, thông minh để kiếm một đứa con. Người đàn ông trước mặt tôi lúc này chính là người đó.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vừa ly hôn, vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc nhưng bí mật phía sau gây sốc

Vừa ly hôn, vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc nhưng bí mật phía sau gây sốc

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Nửa đêm, cô hàng xóm gõ cửa đòi vào nhà khiến tôi cả đêm chẳng ngủ được

Nửa đêm, cô hàng xóm gõ cửa đòi vào nhà khiến tôi cả đêm chẳng ngủ được

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Lấy người chồng lớn tuổi để trừ nợ 600 triệu, đêm tân hôn cô dâu sốc với màn ‘lộ mặt’

Lấy người chồng lớn tuổi để trừ nợ 600 triệu, đêm tân hôn cô dâu sốc với màn ‘lộ mặt’

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Đi đám cưới người quen, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp rồi quay lưng đi

Đi đám cưới người quen, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp rồi quay lưng đi

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về nhà, sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về nhà, sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Hỏi chồng cũ vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi bật khóc

Hỏi chồng cũ vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi bật khóc

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Xem danh sách chặn trong Zalo, cô gái sốc khi đọc tin nhắn từ người bí mật của bạn trai

Xem danh sách chặn trong Zalo, cô gái sốc khi đọc tin nhắn từ người bí mật của bạn trai

Ngoại tình 4 giờ 8 phút trước
Thấy vợ ở lì trong nhà vệ sinh, tôi nhìn qua khe cửa thì kinh ngạc khi thấy vợ đang chăm chú nhìn vào ‘chỗ lạ’

Thấy vợ ở lì trong nhà vệ sinh, tôi nhìn qua khe cửa thì kinh ngạc khi thấy vợ đang chăm chú nhìn vào ‘chỗ lạ’

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Đưa con đi chơi, bỗng người phụ nữ lạ tới xin vài sợi tóc của con và sự thật phia sau khiến tôi sốc

Đưa con đi chơi, bỗng người phụ nữ lạ tới xin vài sợi tóc của con và sự thật phia sau khiến tôi sốc

Tâm sự Eva 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 6/8/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Năm 6/8/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

NÓNG: Khởi tố ca sĩ Phương Diễm Huyền và giám đốc công ty truyền thông

NÓNG: Khởi tố ca sĩ Phương Diễm Huyền và giám đốc công ty truyền thông

Giá vàng hôm nay, ngày 5/8/2026: Vàng miếng SJC và vàng nhẫn biến động khó lường

Giá vàng hôm nay, ngày 5/8/2026: Vàng miếng SJC và vàng nhẫn biến động khó lường

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đêm, cô hàng xóm gõ cửa đòi vào nhà khiến tôi cả đêm chẳng ngủ được

Nửa đêm, cô hàng xóm gõ cửa đòi vào nhà khiến tôi cả đêm chẳng ngủ được

Tìm thấy tọ dung dịch lạ trong túi áo của chồng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Tìm thấy tọ dung dịch lạ trong túi áo của chồng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Xài điện thoại đôi, vợ phát hiện bí mật của chồng qua shipper giao hàng

Xài điện thoại đôi, vợ phát hiện bí mật của chồng qua shipper giao hàng

Đi học về con gái bảo nhà cô giáo có một bạn giống con, tôi âm thầm điều tra phát hiện bí mật sốc

Đi học về con gái bảo nhà cô giáo có một bạn giống con, tôi âm thầm điều tra phát hiện bí mật sốc

Chồng bất ngờ vứt vào mặt tôi cục tiền rồi yêu cầu một việc khiến tôi "đứng hình"

Chồng bất ngờ vứt vào mặt tôi cục tiền rồi yêu cầu một việc khiến tôi "đứng hình"

Đi làm về sớm, chồng tá hỏa thấy vợ nằm trên sofa để bố chồng làm việc nhà

Đi làm về sớm, chồng tá hỏa thấy vợ nằm trên sofa để bố chồng làm việc nhà