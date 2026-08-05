Bé trai 2 tuổi biến dạng gương mặt khi bị chó hàng xóm cắn

Đời sống 05/08/2026 14:13

Gia đình cho biết trẻ đang chơi với đàn chó con nhà hàng xóm, bất ngờ bị chó mẹ lao tới tấn công dữ dội vào vùng mặt. Bé đau đớn, hoảng sợ, được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Sông Mã, sau đó chuyển lên Bệnh viện tỉnh Sơn La điều trị.

Theo thông tin từ VietNamNet, các bác sĩ Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vừa phẫu thuật tạo hình thành công cho bé trai hơn 2 tuổi bị chó cắn với nhiều tổn thương nghiêm trọng vùng hàm mặt.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đau đớn, hoảng sợ, có vết thương phức tạp ở mắt phải và vùng hàm mặt. Theo người nhà, bé đang chơi với đàn chó con của nhà hàng xóm thì bất ngờ bị chó mẹ lao tới tấn công.

Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Sông Mã, trẻ được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để tiếp tục điều trị.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ xác định đây là trường hợp chấn thương hàm mặt nặng, có nguy cơ ảnh hưởng cả chức năng và thẩm mỹ. Kết quả thăm khám, chụp cắt lớp vi tính cho thấy vùng hàm mặt của trẻ bị tổn thương nham nhở, khuyết hổng nhiều tổ chức, ảnh hưởng đến các cấu trúc quan trọng như mắt, mũi và các phần mềm vùng mặt.

Bệnh nhi được cấp cứu, sử dụng kháng sinh và thuốc giảm đau. Sau hội chẩn, các bác sĩ chỉ định tiêm huyết thanh kháng dại, vắc xin phòng dại và phòng uốn ván trước khi tiến hành phẫu thuật xử trí vết thương.

ThS.BS Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, cùng ê-kíp trực tiếp thực hiện ca mổ. Các bác sĩ đã làm sạch toàn bộ vết thương, cắt lọc tổ chức dập nát, lấy bỏ dị vật, tạo vạt và khâu tạo hình nhằm phục hồi tối đa cấu trúc vùng hàm mặt cho bệnh nhi.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Hiện bệnh nhi ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc.

Bé trai 2 tuổi biến dạng gương mặt khi bị chó hàng xóm cắn - Ảnh 1
Bệnh nhi 2 tuổi thời điểm mới nhập viện

Theo thông tin từ VnExpress, các bác sĩ khuyến cáo khi bị chó cắn, nạn nhân cần rửa kỹ vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn bằng povidone-iodine hoặc cồn 70%. Sau đó, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ, chỉ định tiêm vắc xin phòng dại và huyết thanh kháng dại khi cần thiết.

Đối với các trường hợp bị chó cắn gây vết thương nghiêm trọng ở vùng đầu, mặt, cổ hoặc các vị trí gần thần kinh trung ương, nhiều đầu dây thần kinh, bệnh nhân cần tiêm huyết thanh kháng dại kết hợp vắc xin phòng dại ngay. Đồng thời, người dân không nên giết hoặc thả chó ngay sau khi cắn người mà cần theo dõi con vật trong 10-15 ngày để đánh giá nguy cơ lây truyền bệnh.

Để phòng tránh tai nạn tương tự, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không để trẻ chơi một mình với chó, kể cả chó nuôi trong nhà. Nếu gia đình nuôi chó, cần giữ khoảng cách an toàn giữa trẻ và vật nuôi, đặc biệt khi chó mới đẻ, đang ăn hoặc bị thương vì đây là thời điểm chúng dễ có phản ứng tấn công để bảo vệ bản năng. Chó khi ra khỏi nơi nuôi nhốt phải được rọ mõm, tiêm phòng dại đầy đủ và tẩy giun định kỳ nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

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