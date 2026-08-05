Đúng ngày mai, thứ Năm 6/8/2026, 3 con giáp được Quý Nhân soi đường dẫn lối, vận trình công danh thăng tiến, Tài Lộc khởi sắc, tiền nhét chật túi

Đúng ngày mai, thứ Năm 6/8/2026, Tam Hợp phù trợ, người tuổi Ngọ trải qua một ngày thuận lợi. Về cơ bản, các công việc bạn cần giải quyết hôm nay đều là những việc bạn đã xử lý quen tay, vì thế mà bạn cảm thấy rất tự tin, thậm chí bạn có thể hướng dẫn người khác.

Người làm kinh tế có thể xem xét đến việc kí kết hợp đồng với các đối tác nếu bạn đã tìm hiểu kĩ các thông tin về đối phương và về dự án trước mắt. Đôi bên hợp tác ăn ý có thể giúp lợi nhuận kiếm về nhiều hơn dự kiến.

Con giáp tuổi Dần

Đúng ngày mai, thứ Năm 6/8/2026, Chính Tài mang lại niềm vui cải thiện tài chính của con giáp tuổi Dần. Có thể thấy những việc bạn làm suốt nửa đầu năm nay đã bắt đầu có kết quả khi có được khoản thu nhập gia tăng, tuy nhiên, để có nhiều tiền hơn nữa bạn vẫn phải tiếp tục cố gắng hơn nữa nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Kim - Mộc xung khắc cho thấy hôm nay bạn có xu hướng khá ích kỷ, không muốn giúp đỡ người khác vì sợ bị ảnh hưởng hay liên lụy. Có thể nhiều người chê trách nhưng bạn hiểu rằng mình có những quy định riêng, việc gì giúp được thì bạn đã giúp, việc gì đi quá khả năng thì bạn sẽ sẵn sàng từ chối.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 6/8/2026, tuổi Tỵ có thể chạm tay vào vị trí mà mình luôn mong ước bấy lâu nay. Mọi sự cố gắng đã được cấp trên trông thấy và cấp trên sẵn sàng dành cho bản mệnh một phần thưởng xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Tinh thần làm việc nghiêm túc, có đầu có đuôi của con giáp này chính là điều khiến mọi người xung quanh đều phải khâm phục. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa để trở thành tấm gương sáng trong tập thể, gặt hái được những thành tích tốt hơn nữa.

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