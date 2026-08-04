Vương Sở Nhiên gây chú ý khi tiết lộ tình trạng cận thị hơn 7 độ

Sao quốc tế 04/08/2026 06:30

Nữ diễn viên Vương Sở Nhiên mới đây trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau khi chia sẻ về tình trạng thị lực của bản thân trong một buổi phỏng vấn.

Vương Sở Nhiên mới đây trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi chia sẻ về tình trạng thị lực của bản thân trong một cuộc phỏng vấn. Nữ diễn viên tiết lộ mắt cô hiện đã cận hơn 7 độ, tăng hơn 1 độ chỉ trong vòng một năm. Thông tin này nhanh chóng lọt top tìm kiếm, thu hút nhiều bình luận từ khán giả.

Theo chia sẻ của Vương Sở Nhiên, năm ngoái cô chỉ bị cận khoảng 6 độ. Tuy nhiên, trong lần kiểm tra gần đây, kết quả khiến cô bất ngờ khi độ cận đã vượt mốc 7 độ. Người đẹp sinh năm 1999 thừa nhận trước đây từng nghĩ khi trưởng thành, thị lực sẽ ổn định và không còn tăng độ, nhưng thực tế lại không như cô tưởng.

Vương Sở Nhiên gây chú ý khi tiết lộ tình trạng cận thị hơn 7 độ - Ảnh 1

Nữ diễn viên cho rằng nguyên nhân có thể đến từ những thói quen sinh hoạt chưa khoa học như thường xuyên nằm sử dụng điện thoại, xem màn hình trong bóng tối hoặc duy trì tư thế không phù hợp trong thời gian dài. Cô hài hước kể từng nhiều lần bị mẹ nhắc nhở vì quá tập trung vào điện thoại.

Một trong những chia sẻ khiến khán giả thích thú là trải nghiệm của Vương Sở Nhiên khi tháo kính. Nữ diễn viên cho biết với mức cận nặng, cô gần như không thể nhìn rõ người đối diện nếu không có kính hỗ trợ. Vì không nhận ra người quen từ xa, cô từng rơi vào những tình huống bị hiểu lầm là lạnh lùng hoặc cố tình không chào hỏi.

Vương Sở Nhiên chia sẻ rằng khi không đeo kính, cô chỉ có thể nhận biết tương đối người trước mặt chứ khó nhìn rõ các chi tiết như biểu cảm hay hành động. Điều này khiến cuộc sống thường ngày của cô gặp không ít bất tiện.

Để duy trì hình ảnh đẹp trước ống kính, nữ diễn viên cũng cố gắng bỏ thói quen nheo mắt – phản xạ thường thấy ở nhiều người bị cận. Thay vào đó, cô luôn giữ ánh mắt mở và biểu cảm tự nhiên khi quay phim. Tuy nhiên, việc thường xuyên sử dụng kính áp tròng phục vụ công việc cũng khiến cô gặp tình trạng khô mắt, khó chịu.

Vương Sở Nhiên gây chú ý khi tiết lộ tình trạng cận thị hơn 7 độ - Ảnh 2Vương Sở Nhiên gây chú ý khi tiết lộ tình trạng cận thị hơn 7 độ - Ảnh 3

Những chia sẻ đời thường của Vương Sở Nhiên nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả. Không ít người hâm mộ gửi lời nhắc nhở cô chú ý chăm sóc mắt, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử và nghỉ ngơi hợp lý hơn.

Hiện tại, Vương Sở Nhiên vẫn là một trong những nữ diễn viên trẻ nhận được nhiều sự quan tâm. Cô đang gây chú ý với vai chính trong bộ phim Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn đóng cùng Trương Lăng Hách. Tác phẩm lấy bối cảnh Dân Quốc, nhận được sự quan tâm nhờ tạo hình đẹp, nội dung giàu cảm xúc và màn kết hợp ăn ý của cặp diễn viên chính.

Dù từng nhận một số ý kiến trái chiều về diễn xuất ở giai đoạn đầu, Vương Sở Nhiên dần chinh phục khán giả nhờ sự tiến bộ trong cách thể hiện nhân vật. Bộ phim hiện duy trì sức hút trên nền tảng iQIYI và trở thành một trong những tác phẩm được bàn luận nhiều trong mùa phim hè.

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Những hình ảnh hậu trường mới của Vương Sở Nhiên trong một dự án cổ trang đang trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Dù chỉ là những khoảnh khắc ghi lại tại phim trường, nữ diễn viên sinh năm 1999 vẫn thu hút sự chú ý nhờ tạo hình thanh thoát cùng biểu cảm giàu cảm xúc.

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