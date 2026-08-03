Đằng sau thành công của phim Châu Tinh Trì dù nhận nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 03/08/2026 16:04

Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng sau khi ra mắt, Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu của Châu Tinh Trì vẫn đạt thành tích ấn tượng tại phòng vé. Bộ phim đang hướng tới cột mốc doanh thu hơn 2,2 tỷ NDT, cho thấy sức hút của tác phẩm vẫn rất lớn bất chấp những tranh luận từ khán giả.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp bộ phim duy trì sức nóng là khả năng khai thác thương hiệu điện ảnh của Châu Tinh Trì. Không chỉ dựa vào danh tiếng cá nhân, nam đạo diễn còn biến yếu tố hoài niệm thành cầu nối giữa những giá trị quen thuộc trong quá khứ và câu chuyện mới trên màn ảnh.

Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu được xem là tác phẩm tiếp nối tinh thần của Đội Bóng Thiếu Lâm sau 25 năm. Bộ phim tiếp tục kết hợp hai yếu tố từng làm nên dấu ấn của Châu Tinh Trì là bóng đá và võ thuật, đồng thời truyền tải thông điệp về sự nỗ lực, tinh thần đồng đội và hành trình vượt qua khó khăn.

Đằng sau thành công của phim Châu Tinh Trì dù nhận nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh 1

Trong phim, khán giả dễ dàng nhận ra nhiều chi tiết gợi nhớ đến những tác phẩm nổi tiếng trước đây của Châu Tinh Trì như Đội Bóng Thiếu Lâm, Tuyệt Đỉnh Kung Phu, Vua Hài Kịch hay Thần Ăn. Từ tạo hình nhân vật, âm nhạc, cách dàn dựng cho đến một số tình huống hài hước đều mang dấu ấn quen thuộc. Tuy nhiên, thay vì sao chép hoàn toàn công thức cũ, bộ phim đưa những yếu tố này vào một câu chuyện mới.

Đặc biệt, hai lần Châu Tinh Trì xuất hiện trong phim đã trở thành những khoảnh khắc được bàn luận nhiều trên mạng xã hội. Một phân cảnh gợi nhớ hình ảnh Doãn Thiên Cừu trong Vua Hài Kịch, trong khi đoạn kết lại khiến khán giả liên tưởng đến Đội Bóng Thiếu Lâm, tạo cảm giác xúc động cho những người đã đồng hành cùng điện ảnh của ông nhiều năm.

Hiệu ứng hoài niệm cũng góp phần giúp bộ phim lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng trực tuyến. Nhiều đoạn phim, hình ảnh và chi tiết liên quan đến các tác phẩm cũ của Châu Tinh Trì được chia sẻ rộng rãi, tạo nên lượng thảo luận lớn.

Đằng sau thành công của phim Châu Tinh Trì dù nhận nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh 2

Tuy nhiên, hoài niệm không phải yếu tố duy nhất quyết định thành công. Trước đây, Tân Vua Hài Kịch từng không đạt được kỳ vọng dù khai thác thương hiệu gắn liền với Châu Tinh Trì. Điều đó cho thấy ký ức chỉ phát huy hiệu quả khi kết hợp với một nội dung đủ hấp dẫn.

Sự khác biệt của Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu nằm ở việc bộ phim không chỉ dựa vào những giá trị cũ mà còn xây dựng câu chuyện riêng về đội bóng nữ, kết hợp thể thao với võ thuật và giữ lại tinh thần lạc quan, vượt khó vốn là đặc trưng trong các tác phẩm của Châu Tinh Trì.

Thành công của bộ phim cho thấy khán giả không chỉ đến rạp vì sự hoài niệm. Điều giúp tác phẩm tạo được sức hút là sự cân bằng giữa những ký ức quen thuộc và một câu chuyện mới, đủ để chinh phục cả người hâm mộ lâu năm lẫn khán giả hiện đại.

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