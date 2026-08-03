Vương Sở Nhiên hóa thân thành mỹ nhân cổ trang mang vẻ đẹp u buồn

Sao quốc tế 03/08/2026 15:12

Những hình ảnh hậu trường mới của Vương Sở Nhiên trong một dự án cổ trang đang trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Dù chỉ là những khoảnh khắc ghi lại tại phim trường, nữ diễn viên sinh năm 1999 vẫn thu hút sự chú ý nhờ tạo hình thanh thoát cùng biểu cảm giàu cảm xúc.

Trong loạt ảnh được chia sẻ gần đây, Vương Sở Nhiên diện bộ váy dài màu tím thêu họa tiết tinh xảo, kết hợp lớp váy trắng bên trong và đai lưng đồng màu. Mái tóc buông dài, lối trang điểm nhẹ giúp tôn lên vẻ đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng vốn là dấu ấn của cô. Đặc biệt, hình ảnh nữ diễn viên vừa chạy vừa rơi nước mắt với đôi mắt đỏ hoe tạo nên khung hình đậm chất điện ảnh, mang đến cảm giác đau thương và day dứt.

Không cần phục sức quá cầu kỳ hay bối cảnh hoành tráng, Vương Sở Nhiên vẫn ghi điểm nhờ khả năng truyền tải cảm xúc qua ánh mắt. Nhiều khán giả nhận xét cô sở hữu gương mặt rất phù hợp với dòng phim cổ trang khi có thể thể hiện trọn vẹn vẻ mong manh, u buồn nhưng vẫn giữ được khí chất thanh tao. Chính vì vậy, người đẹp nhiều năm qua thường được truyền thông Hoa ngữ ưu ái gọi là "Tiểu Lưu Diệc Phi" hay "Thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới".

Vương Sở Nhiên hóa thân thành mỹ nhân cổ trang mang vẻ đẹp u buồn - Ảnh 1

Bên cạnh tạo hình mới gây sốt, Vương Sở Nhiên cũng đang có giai đoạn hoạt động sôi nổi trên màn ảnh. Mới đây, bộ phim Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn đã lên sóng trên iQIYI và Tencent Video. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Phỉ Ngã Tư Tồn, lấy bối cảnh thời Dân quốc, kể về chuyện tình nhiều bi kịch giữa Nhậm Tố Tố do Vương Sở Nhiên thủ vai và thiếu gia quân phiệt Mộ Dung Thanh Dịch do Trương Lăng Hách đảm nhận. Bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm nhờ nội dung giàu cảm xúc cùng màn kết hợp của cặp diễn viên chính.

Không chỉ gắn bó với dòng phim cổ trang, nữ diễn viên còn liên tục thử sức ở nhiều thể loại khác nhau. Trong Tình Yêu Có Pháo Hoa, cô đóng cặp cùng Đàn Kiện Thứ, còn Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? đánh dấu màn kết hợp với Thừa Lỗi trong câu chuyện xuyên không pha yếu tố hài hước.

Vương Sở Nhiên hóa thân thành mỹ nhân cổ trang mang vẻ đẹp u buồn - Ảnh 2Vương Sở Nhiên hóa thân thành mỹ nhân cổ trang mang vẻ đẹp u buồn - Ảnh 3

Ở mảng phim chờ phát sóng, Vương Sở Nhiên tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án đáng chú ý như Phù Sinh, hợp tác cùng Trần Triết Viễn, Minh Nguyệt Lục và Phong Ảnh Nhiên Mai Hương do Quách Kính Minh đạo diễn.

Việc liên tiếp xuất hiện trong các dự án lớn cùng những tạo hình được đánh giá cao cho thấy Vương Sở Nhiên vẫn duy trì sức hút ổn định trên màn ảnh Hoa ngữ. Chỉ với vài hình ảnh hậu trường, nữ diễn viên đã đủ khiến khán giả thêm kỳ vọng vào những vai diễn sắp tới.

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Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên khiến fan "lụi tim" với bộ ảnh cưới

Đoàn phim Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn vừa tung loạt ảnh cưới của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên, nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Những khung hình lãng mạn tái hiện chuyện tình của Mộ Dung Thanh Dịch và Nhậm Tố Tố trong bối cảnh Thượng Hải thời Dân Quốc khiến người hâm mộ không ngừng chia sẻ và dành nhiều lời khen cho độ đẹp đôi của cặp diễn viên.

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