Vương Sở Nhiên hóa thân thành mỹ nhân cổ trang mang vẻ đẹp u buồn

Sao quốc tế 03/08/2026 15:12

Những hình ảnh hậu trường mới của Vương Sở Nhiên trong một dự án cổ trang đang trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Dù chỉ là những khoảnh khắc ghi lại tại phim trường, nữ diễn viên sinh năm 1999 vẫn thu hút sự chú ý nhờ tạo hình thanh thoát cùng biểu cảm giàu cảm xúc.

Trong loạt ảnh được chia sẻ gần đây, Vương Sở Nhiên diện bộ váy dài màu tím thêu họa tiết tinh xảo, kết hợp lớp váy trắng bên trong và đai lưng đồng màu. Mái tóc buông dài, lối trang điểm nhẹ giúp tôn lên vẻ đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng vốn là dấu ấn của cô. Đặc biệt, hình ảnh nữ diễn viên vừa chạy vừa rơi nước mắt với đôi mắt đỏ hoe tạo nên khung hình đậm chất điện ảnh, mang đến cảm giác đau thương và day dứt.

Không cần phục sức quá cầu kỳ hay bối cảnh hoành tráng, Vương Sở Nhiên vẫn ghi điểm nhờ khả năng truyền tải cảm xúc qua ánh mắt. Nhiều khán giả nhận xét cô sở hữu gương mặt rất phù hợp với dòng phim cổ trang khi có thể thể hiện trọn vẹn vẻ mong manh, u buồn nhưng vẫn giữ được khí chất thanh tao. Chính vì vậy, người đẹp nhiều năm qua thường được truyền thông Hoa ngữ ưu ái gọi là "Tiểu Lưu Diệc Phi" hay "Thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới".

Vương Sở Nhiên hóa thân thành mỹ nhân cổ trang mang vẻ đẹp u buồn - Ảnh 1

Bên cạnh tạo hình mới gây sốt, Vương Sở Nhiên cũng đang có giai đoạn hoạt động sôi nổi trên màn ảnh. Mới đây, bộ phim Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn đã lên sóng trên iQIYI và Tencent Video. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Phỉ Ngã Tư Tồn, lấy bối cảnh thời Dân quốc, kể về chuyện tình nhiều bi kịch giữa Nhậm Tố Tố do Vương Sở Nhiên thủ vai và thiếu gia quân phiệt Mộ Dung Thanh Dịch do Trương Lăng Hách đảm nhận. Bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm nhờ nội dung giàu cảm xúc cùng màn kết hợp của cặp diễn viên chính.

Không chỉ gắn bó với dòng phim cổ trang, nữ diễn viên còn liên tục thử sức ở nhiều thể loại khác nhau. Trong Tình Yêu Có Pháo Hoa, cô đóng cặp cùng Đàn Kiện Thứ, còn Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? đánh dấu màn kết hợp với Thừa Lỗi trong câu chuyện xuyên không pha yếu tố hài hước.

Vương Sở Nhiên hóa thân thành mỹ nhân cổ trang mang vẻ đẹp u buồn - Ảnh 2Vương Sở Nhiên hóa thân thành mỹ nhân cổ trang mang vẻ đẹp u buồn - Ảnh 3

Ở mảng phim chờ phát sóng, Vương Sở Nhiên tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án đáng chú ý như Phù Sinh, hợp tác cùng Trần Triết Viễn, Minh Nguyệt Lục và Phong Ảnh Nhiên Mai Hương do Quách Kính Minh đạo diễn.

Việc liên tiếp xuất hiện trong các dự án lớn cùng những tạo hình được đánh giá cao cho thấy Vương Sở Nhiên vẫn duy trì sức hút ổn định trên màn ảnh Hoa ngữ. Chỉ với vài hình ảnh hậu trường, nữ diễn viên đã đủ khiến khán giả thêm kỳ vọng vào những vai diễn sắp tới.

Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên khiến fan "lụi tim" với bộ ảnh cưới

Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên khiến fan "lụi tim" với bộ ảnh cưới

Đoàn phim Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn vừa tung loạt ảnh cưới của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên, nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Những khung hình lãng mạn tái hiện chuyện tình của Mộ Dung Thanh Dịch và Nhậm Tố Tố trong bối cảnh Thượng Hải thời Dân Quốc khiến người hâm mộ không ngừng chia sẻ và dành nhiều lời khen cho độ đẹp đôi của cặp diễn viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Sở Nhiên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên khiến fan "lụi tim" với bộ ảnh cưới

Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên khiến fan "lụi tim" với bộ ảnh cưới

Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên khiến fan mê mẩn với màn nhảy Tango đời thường

Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên khiến fan mê mẩn với màn nhảy Tango đời thường

Bạch Lộc có động thái đáng chú ý khi Vương Sở Nhiên chia sẻ về học vấn

Bạch Lộc có động thái đáng chú ý khi Vương Sở Nhiên chia sẻ về học vấn

Vương Sở Nhiên gây ấn tượng với nhan sắc cổ trang trong dự án mới

Vương Sở Nhiên gây ấn tượng với nhan sắc cổ trang trong dự án mới

Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên tạo dấu ấn với thành công của 'Tình Yêu Có Pháo Hoa'

Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên tạo dấu ấn với thành công của 'Tình Yêu Có Pháo Hoa'

Điều gì khiến phim mới của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên được kỳ vọng?

Điều gì khiến phim mới của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên được kỳ vọng?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Video 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 1 giờ 43 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm