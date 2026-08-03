Cuộc đời thăng trầm của 'Tứ tiểu thiên vương' Ngô Kỳ Long: Từ nhặt rác đến cuộc sống giàu có ở tuổi U60

Bước ngoặt đến vào năm 18 tuổi khi Ngô Kỳ Long được chọn gia nhập nhóm nhạc Tiểu Hổ Đội cùng Tô Hữu Bằng và Trần Chí Bằng. Nhóm nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc khắp châu Á, đưa tên tuổi anh lên hàng ngôi sao. Sau khi Tiểu Hổ Đội tan rã năm 1991, Ngô Kỳ Long sang Hong Kong (Trung Quốc) phát triển sự nghiệp solo và tiếp tục gặt hái thành công với nhiều ca khúc.

Ngô Kỳ Long sinh năm 1970 trong một gia đình khó khăn tại Đài Loan (Trung Quốc). Tuổi thơ của nam nghệ sĩ gắn với những công việc mưu sinh như nhặt rác, rửa xe, khuân vác và bán hàng rong để phụ giúp gia đình. Anh từng chia sẻ bản thân sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn có thể kiếm tiền.

Không dừng lại ở âm nhạc, anh chuyển hướng sang diễn xuất và góp mặt trong nhiều bộ phim như Tiêu thập nhất lang, Lục chỉ cầm ma, Liêu trai kỳ nữ... Tuy nhiên, sự nghiệp có giai đoạn chững lại trước khi bùng nổ trở lại nhờ vai Tứ a ca Dận Chân trong bộ phim Bộ Bộ Kinh Tâm (2011). Tác phẩm giúp anh lấy lại vị thế của một trong những ngôi sao hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ.

Ngoài ca hát và đóng phim, Ngô Kỳ Long còn lấn sân sản xuất và kinh doanh. Năm 2014, anh từng lọt top 10 ngôi sao có thu nhập cao nhất do Forbes bình chọn. Theo nhiều nguồn tin, tài sản của nam nghệ sĩ hiện ở mức rất lớn, giúp anh có cuộc sống sung túc ở tuổi U60.

Dù thành công trong sự nghiệp, đường tình duyên của Ngô Kỳ Long lại trải qua nhiều thăng trầm. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Mã Nhã Thư, anh tìm được hạnh phúc bên nữ diễn viên Lưu Thi Thi sau khi cả hai hợp tác trong Bộ Bộ Kinh Tâm. Bất chấp khoảng cách 17 tuổi, cặp đôi kết hôn và đón con trai đầu lòng vào năm 2019.

Những năm gần đây, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt vì hiếm khi xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, người thân và bạn bè của cả hai đều nhiều lần phủ nhận thông tin ly hôn, khẳng định gia đình vẫn hạnh phúc.

Ở tuổi 56, Ngô Kỳ Long không còn hoạt động dày đặc trên màn ảnh mà tập trung tham gia các chương trình truyền hình thực tế, đồng thời điều hành hoạt động kinh doanh. Từ cậu bé từng nhặt rác để mưu sinh đến ngôi sao nổi tiếng sở hữu khối tài sản lớn, hành trình của Ngô Kỳ Long vẫn được nhiều khán giả xem là một trong những câu chuyện vươn lên đáng chú ý của làng giải trí Hoa ngữ.