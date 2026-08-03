Cuộc đời thăng trầm của 'Tứ tiểu thiên vương' Ngô Kỳ Long: Từ nhặt rác đến cuộc sống giàu có ở tuổi U60

Sao quốc tế 03/08/2026 14:56

Ngô Kỳ Long từng là thành viên nhóm nhạc Tiểu Hổ Đội cùng Tô Hữu Bằng và Trần Chí Bằng, tạo nên cơn sốt khắp châu Á vào thập niên 1990. Thành công của nhóm giúp nam nghệ sĩ sinh năm 1970 vươn lên hàng ngũ ngôi sao hàng đầu, đồng thời được xếp vào nhóm 'Tứ tiểu thiên vương' cùng Tô Hữu Bằng, Lâm Chí Dĩnh và Kim Thành Vũ.

Ngô Kỳ Long sinh năm 1970 trong một gia đình khó khăn tại Đài Loan (Trung Quốc). Tuổi thơ của nam nghệ sĩ gắn với những công việc mưu sinh như nhặt rác, rửa xe, khuân vác và bán hàng rong để phụ giúp gia đình. Anh từng chia sẻ bản thân sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn có thể kiếm tiền.

Bước ngoặt đến vào năm 18 tuổi khi Ngô Kỳ Long được chọn gia nhập nhóm nhạc Tiểu Hổ Đội cùng Tô Hữu Bằng và Trần Chí Bằng. Nhóm nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc khắp châu Á, đưa tên tuổi anh lên hàng ngôi sao. Sau khi Tiểu Hổ Đội tan rã năm 1991, Ngô Kỳ Long sang Hong Kong (Trung Quốc) phát triển sự nghiệp solo và tiếp tục gặt hái thành công với nhiều ca khúc.

Cuộc đời thăng trầm của 'Tứ tiểu thiên vương' Ngô Kỳ Long: Từ nhặt rác đến cuộc sống giàu có ở tuổi U60 - Ảnh 1

Không dừng lại ở âm nhạc, anh chuyển hướng sang diễn xuất và góp mặt trong nhiều bộ phim như Tiêu thập nhất lang, Lục chỉ cầm ma, Liêu trai kỳ nữ... Tuy nhiên, sự nghiệp có giai đoạn chững lại trước khi bùng nổ trở lại nhờ vai Tứ a ca Dận Chân trong bộ phim Bộ Bộ Kinh Tâm (2011). Tác phẩm giúp anh lấy lại vị thế của một trong những ngôi sao hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ.

Ngoài ca hát và đóng phim, Ngô Kỳ Long còn lấn sân sản xuất và kinh doanh. Năm 2014, anh từng lọt top 10 ngôi sao có thu nhập cao nhất do Forbes bình chọn. Theo nhiều nguồn tin, tài sản của nam nghệ sĩ hiện ở mức rất lớn, giúp anh có cuộc sống sung túc ở tuổi U60.

Dù thành công trong sự nghiệp, đường tình duyên của Ngô Kỳ Long lại trải qua nhiều thăng trầm. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Mã Nhã Thư, anh tìm được hạnh phúc bên nữ diễn viên Lưu Thi Thi sau khi cả hai hợp tác trong Bộ Bộ Kinh Tâm. Bất chấp khoảng cách 17 tuổi, cặp đôi kết hôn và đón con trai đầu lòng vào năm 2019.

Cuộc đời thăng trầm của 'Tứ tiểu thiên vương' Ngô Kỳ Long: Từ nhặt rác đến cuộc sống giàu có ở tuổi U60 - Ảnh 2

Những năm gần đây, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt vì hiếm khi xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, người thân và bạn bè của cả hai đều nhiều lần phủ nhận thông tin ly hôn, khẳng định gia đình vẫn hạnh phúc.

Ở tuổi 56, Ngô Kỳ Long không còn hoạt động dày đặc trên màn ảnh mà tập trung tham gia các chương trình truyền hình thực tế, đồng thời điều hành hoạt động kinh doanh. Từ cậu bé từng nhặt rác để mưu sinh đến ngôi sao nổi tiếng sở hữu khối tài sản lớn, hành trình của Ngô Kỳ Long vẫn được nhiều khán giả xem là một trong những câu chuyện vươn lên đáng chú ý của làng giải trí Hoa ngữ.

Triệu Lộ Tư lựa chọn hướng đi mới sau thời gian vướng khó khăn

Triệu Lộ Tư lựa chọn hướng đi mới sau thời gian vướng khó khăn

Trong bối cảnh việc trở lại màn ảnh chưa có nhiều tiến triển, Triệu Lộ Tư gây chú ý khi lựa chọn một hướng đi khác: trực tiếp phát động chương trình tuyển chọn kịch bản gốc, mở cơ hội hợp tác với các biên kịch trong và ngoài ngành.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Kỳ Long sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư lựa chọn hướng đi mới sau thời gian vướng khó khăn

Triệu Lộ Tư lựa chọn hướng đi mới sau thời gian vướng khó khăn

Sau thời gian vắng bóng, Trương Bá Chi chờ cơ hội trở lại

Sau thời gian vắng bóng, Trương Bá Chi chờ cơ hội trở lại

Rộ tin Huỳnh Tông Trạch có tình mới, chênh lệch 21 tuổi gây chú ý

Rộ tin Huỳnh Tông Trạch có tình mới, chênh lệch 21 tuổi gây chú ý

Địch Lệ Nhiệt Ba đón bước ngoặt sự nghiệp nhờ 'Kungfu nữ túc' chạm mốc 2 tỉ tệ

Địch Lệ Nhiệt Ba đón bước ngoặt sự nghiệp nhờ 'Kungfu nữ túc' chạm mốc 2 tỉ tệ

Dương Mịch xuất hiện giữa ồn ào hẹn hò bạn trai mới

Dương Mịch xuất hiện giữa ồn ào hẹn hò bạn trai mới

Tình cũ kém 49 tuổi lên tiếng về tin đồn nhận 67 tỷ đồng khi chia tay Tạ Hiền

Tình cũ kém 49 tuổi lên tiếng về tin đồn nhận 67 tỷ đồng khi chia tay Tạ Hiền

TIN MỚI NHẤT

Đằng sau thành công của phim Châu Tinh Trì dù nhận nhiều ý kiến trái chiều

Đằng sau thành công của phim Châu Tinh Trì dù nhận nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 33 phút trước
Kết hôn 10 năm, chồng vẫn muốn đến với nhân tình, vợ liền cho xem 1 thứ khiến anh òa khóc nức nở

Kết hôn 10 năm, chồng vẫn muốn đến với nhân tình, vợ liền cho xem 1 thứ khiến anh òa khóc nức nở

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 4/8/2026, 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Kể từ ngày mai, thứ Ba 4/8/2026, 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Châu Tinh Trì gặp lại Thích Tiểu Long, người từng tạo dấu ấn trong phim của ông

Châu Tinh Trì gặp lại Thích Tiểu Long, người từng tạo dấu ấn trong phim của ông

Sao quốc tế 46 phút trước
Nghe tin bồ sinh con trai, chồng đã thưởng nóng ngay 1 tỷ, vợ phán một câu khiến anh ta "sốc nặng"

Nghe tin bồ sinh con trai, chồng đã thưởng nóng ngay 1 tỷ, vợ phán một câu khiến anh ta "sốc nặng"

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Loạt ảnh mới cho thấy sức hút của Địch Lệ Nhiệt Ba

Loạt ảnh mới cho thấy sức hút của Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Vương Sở Nhiên hóa thân thành mỹ nhân cổ trang mang vẻ đẹp u buồn

Vương Sở Nhiên hóa thân thành mỹ nhân cổ trang mang vẻ đẹp u buồn

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 4/8/2026, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 4/8/2026, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Tử vi tuần mới từ 3/8 đến 9/8/2026, 3 con giáp đổi vận thành đại gia, giàu sang phú quý, sung túc dư dả, tha hồ cầu được ước thấy

Tử vi tuần mới từ 3/8 đến 9/8/2026, 3 con giáp đổi vận thành đại gia, giàu sang phú quý, sung túc dư dả, tha hồ cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Cuộc đời thăng trầm của 'Tứ tiểu thiên vương' Ngô Kỳ Long: Từ nhặt rác đến cuộc sống giàu có ở tuổi U60

Cuộc đời thăng trầm của 'Tứ tiểu thiên vương' Ngô Kỳ Long: Từ nhặt rác đến cuộc sống giàu có ở tuổi U60

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 4/8/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tử vi thứ Ba 4/8/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Đúng ngày mai, thứ Ba 4/8/2026, 3 con giáp chuyển mình hóa Rồng hóa Phượng, cưỡi mây đạp gió, nhanh chóng Phát Tài, cuộc đời êm ấm

Đúng ngày mai, thứ Ba 4/8/2026, 3 con giáp chuyển mình hóa Rồng hóa Phượng, cưỡi mây đạp gió, nhanh chóng Phát Tài, cuộc đời êm ấm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 3/8/2026, 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh, rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ, giàu có khó ai bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 3/8/2026, 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh, rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ, giàu có khó ai bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đằng sau thành công của phim Châu Tinh Trì dù nhận nhiều ý kiến trái chiều

Đằng sau thành công của phim Châu Tinh Trì dù nhận nhiều ý kiến trái chiều

Châu Tinh Trì gặp lại Thích Tiểu Long, người từng tạo dấu ấn trong phim của ông

Châu Tinh Trì gặp lại Thích Tiểu Long, người từng tạo dấu ấn trong phim của ông

Loạt ảnh mới cho thấy sức hút của Địch Lệ Nhiệt Ba

Loạt ảnh mới cho thấy sức hút của Địch Lệ Nhiệt Ba

Vương Sở Nhiên hóa thân thành mỹ nhân cổ trang mang vẻ đẹp u buồn

Vương Sở Nhiên hóa thân thành mỹ nhân cổ trang mang vẻ đẹp u buồn

Triệu Lộ Tư lựa chọn hướng đi mới sau thời gian vướng khó khăn

Triệu Lộ Tư lựa chọn hướng đi mới sau thời gian vướng khó khăn

Sau thời gian vắng bóng, Trương Bá Chi chờ cơ hội trở lại

Sau thời gian vắng bóng, Trương Bá Chi chờ cơ hội trở lại