Châu Tinh Trì gặp lại Thích Tiểu Long, người từng tạo dấu ấn trong phim của ông

Sao quốc tế 03/08/2026 15:51

Theo thông tin được đăng tải ngày 3/8, đoạn video ghi lại khoảnh khắc Thích Tiểu Long đến thăm phim trường Kung Fu Soccer (Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu) của Châu Tinh Trì nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Cuộc gặp gỡ giữa Châu Tinh Trì và Thích Tiểu Long tại phim trường Kung Fu Soccer (Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu) đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Khoảnh khắc hai nghệ sĩ tái ngộ sau 30 năm nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gợi nhớ về một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của cả hai.

Theo chia sẻ ngày 3/8, Thích Tiểu Long đến thăm phim trường bộ phim mới của Châu Tinh Trì theo lời mời từ người bạn thân Tần Bằng Phi – chỉ đạo võ thuật của tác phẩm. Đây cũng là lần hiếm hoi hai ngôi sao gặp lại nhau kể từ lần đầu chạm mặt tại trường quay Hồi Hồn Dạ (Out of the Dark) vào năm 1995.

Châu Tinh Trì gặp lại Thích Tiểu Long, người từng tạo dấu ấn trong phim của ông - Ảnh 1

Thời điểm đó, Thích Tiểu Long mới 7 tuổi nhưng đã nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim võ thuật như Tiếu Lâm Tiểu Tử và Tân Ô Long Viện. Hình ảnh cậu bé võ thuật chụp cùng Châu Tinh Trì tại phim trường năm xưa trở thành kỷ niệm đáng nhớ, đánh dấu mối liên hệ đặc biệt giữa hai nghệ sĩ.

Sau ba thập kỷ, cậu bé năm nào đã trưởng thành và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, trong khi Châu Tinh Trì chuyển hướng sang vai trò đạo diễn, nhà sản xuất. Cuộc hội ngộ lần này diễn ra trong không khí thân mật khi cả hai nhanh chóng nhận ra nhau dù cùng đeo khẩu trang.

Châu Tinh Trì gặp lại Thích Tiểu Long, người từng tạo dấu ấn trong phim của ông - Ảnh 2

Đáng chú ý, Châu Tinh Trì còn nhắc lại bộ phim Hồi Hồn Dạ khi gặp lại Thích Tiểu Long. Hai người bắt tay, trò chuyện và cùng xem lại bức ảnh cũ chụp cách đây 30 năm. Khi nhìn hình ảnh đã phai màu theo thời gian, Thích Tiểu Long xúc động nói: “Con người hoàn toàn bất lực trước thời gian”. Câu nói ngắn gọn khiến nhiều khán giả bồi hồi trước sự thay đổi của thời gian và hành trình trưởng thành của hai nghệ sĩ.

Nhiều người hâm mộ cũng tiếc nuối khi sau 30 năm quen biết, Châu Tinh Trì và Thích Tiểu Long chưa từng có cơ hội hợp tác trong một bộ phim. Trước đây, Châu Tinh Trì từng giải thích rằng phong cách xây dựng nhân vật của ông thường xoay quanh những con người bình thường, có xuất phát điểm thấp và vượt qua nghịch cảnh, trong khi hình ảnh của Thích Tiểu Long từ nhỏ đã gắn liền với hình tượng cao thủ võ thuật chính trực.

Châu Tinh Trì gặp lại Thích Tiểu Long, người từng tạo dấu ấn trong phim của ông - Ảnh 3

Theo đạo diễn họ Châu, việc lựa chọn diễn viên luôn phụ thuộc vào sự phù hợp với nhân vật hơn là danh tiếng. Quan điểm này cũng phần nào thể hiện cách ông xây dựng dấu ấn riêng trong điện ảnh suốt nhiều năm.

Dù chưa từng xuất hiện chung trong một tác phẩm, màn tái ngộ sau 30 năm giữa Châu Tinh Trì và Thích Tiểu Long vẫn là khoảnh khắc ý nghĩa với người hâm mộ. Một người tiếp tục tạo dựng thế giới điện ảnh phía sau máy quay, người còn lại bền bỉ theo đuổi dòng phim hành động, nhưng cả hai vẫn giữ được sự trân trọng dành cho những ký ức từ thuở ban đầu.

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