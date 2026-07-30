Điều trái ngược sau khi "Đội bóng nữ Kungfu" của Châu Tinh Trì cán mốc 2 tỉ NDT

Sao quốc tế 30/07/2026 17:19

Theo dữ liệu từ Maoyan Pro, tính đến ngày 28/7, "Đội bóng nữ Kungfu" do Châu Tinh Trì làm biên kịch kiêm đạo diễn chính thức cán mốc doanh thu 2 tỉ NDT (khoảng 7.700 tỉ đồng) sau 18 ngày công chiếu.

Theo dữ liệu từ Maoyan Pro, tính đến ngày 28/7, Đội bóng nữ Kungfu do Châu Tinh Trì biên kịch và đạo diễn đã đạt doanh thu 2 tỉ NDT (khoảng 7.700 tỉ đồng) sau 18 ngày công chiếu. Đây là bộ phim đầu tiên của mùa phim hè Trung Quốc 2026 vượt cột mốc này, đồng thời là tác phẩm thứ hai trong năm đạt doanh thu trên 2 tỉ NDT.

Với thành tích trên, Đội bóng nữ Kungfu vượt Bức thư tình gửi bà (1,999 tỉ NDT) để vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng phòng vé Trung Quốc năm 2026, chỉ đứng sau Phi trì nhân sinh 3 với 4,42 tỉ NDT. Bộ phim cũng trở thành tác phẩm thứ 43 trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc gia nhập nhóm phim có doanh thu trên 2 tỉ NDT.

Điều trái ngược sau khi 'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì cán mốc 2 tỉ NDT - Ảnh 1

Không chỉ đạt doanh thu cao, bộ phim còn ghi nhận hơn 58 triệu lượt khán giả ra rạp. Trong bối cảnh giá vé tại Trung Quốc ở mức tương đối thấp, con số này cho thấy sức hút rộng rãi của tác phẩm đối với công chúng. Nhiều chuyên gia nhận định Đội bóng nữ Kungfu đã góp phần đáng kể vào việc hâm nóng thị trường điện ảnh mùa hè. Trước khi phim ra mắt, doanh thu phòng vé toàn thị trường mỗi ngày chỉ khoảng 45 triệu NDT, nhưng ngay ngày công chiếu đã tăng lên hơn 300 triệu NDT.

Đáng chú ý, bộ phim được phát hành trong thời gian khá gấp. Ngày 6.7 mới công bố lịch chiếu, đến 7.7 mới được cấp phép phát hành, gần như không có nhiều thời gian quảng bá trước khi ra mắt. Thành tích phòng vé chủ yếu được cho là đến từ hiệu ứng truyền miệng và sức hút thương hiệu của Châu Tinh Trì.

Tiếp nối phong cách hài, võ thuật và thể thao từng làm nên thành công của Đội bóng Thiếu Lâm, bộ phim hướng đến đối tượng khán giả gia đình với câu chuyện nhẹ nhàng, nhiều yếu tố giải trí và thông điệp tích cực. Đây được xem là một trong những yếu tố giúp tác phẩm duy trì doanh thu ổn định.

Điều trái ngược sau khi 'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì cán mốc 2 tỉ NDT - Ảnh 2

Tuy nhiên, trái ngược với thành tích phòng vé, bộ phim lại tạo ra sự phân hóa rõ rệt về đánh giá. Trên nền tảng bán vé Maoyan, tác phẩm đạt 9,4/10 điểm với nhiều nhận xét tích cực về tính giải trí và không khí vui nhộn. Trong khi đó, trên Douban, phim chỉ đạt 6,6/10 điểm, phản ánh những ý kiến trái chiều từ nhóm khán giả yêu điện ảnh lâu năm.

Sự khác biệt giữa doanh thu ấn tượng và phản ứng không đồng nhất từ giới chuyên môn lẫn khán giả đã khiến Đội bóng nữ Kungfu trở thành một trong những bộ phim được bàn luận nhiều nhất của mùa phim hè Trung Quốc năm 2026.

Châu Tinh Trì lên tiếng trước lời mời trở lại đóng phim ở tuổi U70

Châu Tinh Trì lên tiếng trước lời mời trở lại đóng phim ở tuổi U70

Sau khi hoàn thành chặng quảng bá thứ hai của bộ phim Đội bóng nữ Kung Fu, Châu Tinh Trì tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Tinh Trì sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Châu Tinh Trì lên tiếng trước lời mời trở lại đóng phim ở tuổi U70

Châu Tinh Trì lên tiếng trước lời mời trở lại đóng phim ở tuổi U70

'Vua hài' Châu Tinh Trì phản ứng ra sao khi bị nghi vô ơn?

'Vua hài' Châu Tinh Trì phản ứng ra sao khi bị nghi vô ơn?

Phim mới của Châu Tinh Trì gây tranh cãi, khán giả chê thiếu sức hút

Phim mới của Châu Tinh Trì gây tranh cãi, khán giả chê thiếu sức hút

Cú đặt cược táo bạo của Trương Tiểu Phỉ trong lần hợp tác với Châu Tinh Trì

Cú đặt cược táo bạo của Trương Tiểu Phỉ trong lần hợp tác với Châu Tinh Trì

Phim mới của Châu Tinh Trì tạo kỳ tích doanh thu, nam đạo diễn nghẹn ngào trước tình cảm khán giả

Phim mới của Châu Tinh Trì tạo kỳ tích doanh thu, nam đạo diễn nghẹn ngào trước tình cảm khán giả

Châu Tinh Trì nghẹn ngào nhiều lần, điều gì khiến 'vua hài' rơi nước mắt?

Châu Tinh Trì nghẹn ngào nhiều lần, điều gì khiến 'vua hài' rơi nước mắt?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Video 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 2 giờ 2 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm