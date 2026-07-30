Điều trái ngược sau khi "Đội bóng nữ Kungfu" của Châu Tinh Trì cán mốc 2 tỉ NDT

Với thành tích trên, Đội bóng nữ Kungfu vượt Bức thư tình gửi bà (1,999 tỉ NDT) để vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng phòng vé Trung Quốc năm 2026, chỉ đứng sau Phi trì nhân sinh 3 với 4,42 tỉ NDT. Bộ phim cũng trở thành tác phẩm thứ 43 trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc gia nhập nhóm phim có doanh thu trên 2 tỉ NDT.

Theo dữ liệu từ Maoyan Pro, tính đến ngày 28/7, Đội bóng nữ Kungfu do Châu Tinh Trì biên kịch và đạo diễn đã đạt doanh thu 2 tỉ NDT (khoảng 7.700 tỉ đồng) sau 18 ngày công chiếu. Đây là bộ phim đầu tiên của mùa phim hè Trung Quốc 2026 vượt cột mốc này, đồng thời là tác phẩm thứ hai trong năm đạt doanh thu trên 2 tỉ NDT.

Không chỉ đạt doanh thu cao, bộ phim còn ghi nhận hơn 58 triệu lượt khán giả ra rạp. Trong bối cảnh giá vé tại Trung Quốc ở mức tương đối thấp, con số này cho thấy sức hút rộng rãi của tác phẩm đối với công chúng. Nhiều chuyên gia nhận định Đội bóng nữ Kungfu đã góp phần đáng kể vào việc hâm nóng thị trường điện ảnh mùa hè. Trước khi phim ra mắt, doanh thu phòng vé toàn thị trường mỗi ngày chỉ khoảng 45 triệu NDT, nhưng ngay ngày công chiếu đã tăng lên hơn 300 triệu NDT.

Đáng chú ý, bộ phim được phát hành trong thời gian khá gấp. Ngày 6.7 mới công bố lịch chiếu, đến 7.7 mới được cấp phép phát hành, gần như không có nhiều thời gian quảng bá trước khi ra mắt. Thành tích phòng vé chủ yếu được cho là đến từ hiệu ứng truyền miệng và sức hút thương hiệu của Châu Tinh Trì.

Tiếp nối phong cách hài, võ thuật và thể thao từng làm nên thành công của Đội bóng Thiếu Lâm, bộ phim hướng đến đối tượng khán giả gia đình với câu chuyện nhẹ nhàng, nhiều yếu tố giải trí và thông điệp tích cực. Đây được xem là một trong những yếu tố giúp tác phẩm duy trì doanh thu ổn định.

Tuy nhiên, trái ngược với thành tích phòng vé, bộ phim lại tạo ra sự phân hóa rõ rệt về đánh giá. Trên nền tảng bán vé Maoyan, tác phẩm đạt 9,4/10 điểm với nhiều nhận xét tích cực về tính giải trí và không khí vui nhộn. Trong khi đó, trên Douban, phim chỉ đạt 6,6/10 điểm, phản ánh những ý kiến trái chiều từ nhóm khán giả yêu điện ảnh lâu năm.

Sự khác biệt giữa doanh thu ấn tượng và phản ứng không đồng nhất từ giới chuyên môn lẫn khán giả đã khiến Đội bóng nữ Kungfu trở thành một trong những bộ phim được bàn luận nhiều nhất của mùa phim hè Trung Quốc năm 2026.