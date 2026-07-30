Triệu Lộ Tư vướng nhiều khó khăn trong hoạt động nghệ thuật

Sao quốc tế 30/07/2026 17:04

Sau những ồn ào liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý vào năm ngoái, con đường phát triển của Triệu Lộ Tư tiếp tục nhận được sự quan tâm.

Sau những ồn ào liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý vào năm ngoái, con đường phát triển của Triệu Lộ Tư tiếp tục nhận được sự quan tâm. Dù nữ diễn viên vẫn duy trì tương tác với khán giả thông qua livestream, các sự kiện và hoạt động thương mại, nhiều ý kiến cho rằng cô đang đối mặt với không ít thách thức trong việc tìm lại vị thế từng có.

Trước đây, Triệu Lộ Tư được xem là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên sinh sau năm 1995. Với hình tượng trẻ trung, diễn xuất tự nhiên và nhiều tác phẩm đạt thành tích tốt, cô thường xuyên đảm nhận vai nữ chính trong các dự án cổ trang và hiện đại có quy mô lớn. Thời điểm đó, nữ diễn viên được đánh giá là cái tên có sức hút với khán giả và được nhiều nền tảng ưu tiên lựa chọn.

Triệu Lộ Tư vướng nhiều khó khăn trong hoạt động nghệ thuật - Ảnh 1

Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, bối cảnh của thị trường phim ảnh hiện đã có nhiều thay đổi. Số lượng dự án được đầu tư lớn giảm, trong khi các đơn vị sản xuất ngày càng thận trọng khi lựa chọn diễn viên. Ngoài năng lực chuyên môn, yếu tố ổn định về hình ảnh và khả năng bảo đảm tiến độ sản xuất cũng được xem là tiêu chí quan trọng.

Sau khi Triệu Lộ Tư công khai tình trạng sức khỏe tinh thần và vướng tranh cãi trong quá trình chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý, một số ý kiến trong giới cho rằng điều này có thể khiến các đối tác cân nhắc kỹ hơn trước khi hợp tác. Dù nữ diễn viên không vướng các vấn đề pháp lý hay bê bối đạo đức, những biến động trong thời gian qua vẫn được cho là ảnh hưởng nhất định đến các cơ hội nghề nghiệp.

Triệu Lộ Tư vướng nhiều khó khăn trong hoạt động nghệ thuật - Ảnh 2

Theo một số nguồn tin, các lời mời dành cho Triệu Lộ Tư gần đây chủ yếu là dự án có quy mô vừa và nhỏ hoặc hoạt động ngoài lĩnh vực phim ảnh. Song song với đó, cô tích cực phát triển nội dung số, thường xuyên livestream, thực hiện vlog cá nhân và tham gia các chiến dịch quảng bá thương hiệu nhằm duy trì sự hiện diện trước công chúng.

Những hoạt động này giúp Triệu Lộ Tư giữ được lượng người hâm mộ trung thành và nguồn thu ổn định. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nếu khoảng thời gian vắng bóng trên màn ảnh kéo dài, nữ diễn viên sẽ gặp thêm áp lực trong việc khẳng định vị trí tại thị trường phim ảnh. Với một diễn viên xây dựng tên tuổi từ các tác phẩm truyền hình, những vai diễn chất lượng vẫn được xem là yếu tố quan trọng nhất để duy trì sức ảnh hưởng và tạo dấu ấn lâu dài trong sự nghiệp.

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