Châu Tinh Trì lên tiếng trước lời mời trở lại đóng phim ở tuổi U70

Sao quốc tế 30/07/2026 14:58

Sau khi hoàn thành chặng quảng bá thứ hai của bộ phim Đội bóng nữ Kung Fu, Châu Tinh Trì tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả.

Sau khi hoàn thành chặng quảng bá thứ hai của bộ phim Đội bóng nữ Kung Fu, Châu Tinh Trì tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả. Tại buổi giao lưu ở Chu Hải (Trung Quốc), nhiều người hâm mộ đã đồng loạt bày tỏ mong muốn nam đạo diễn trở lại diễn xuất, dù chỉ xuất hiện trong một vai khách mời.

Đáp lại lời đề nghị, Châu Tinh Trì chỉ mỉm cười và nói ngắn gọn: "Đã nhận được". Dù không xác nhận bất kỳ kế hoạch nào, câu trả lời của ông nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên kỳ vọng về màn tái xuất sau nhiều năm chỉ tập trung vào vai trò đạo diễn và nhà sản xuất.

Châu Tinh Trì lên tiếng trước lời mời trở lại đóng phim ở tuổi U70 - Ảnh 1

Trước đó, Châu Tinh Trì từng chia sẻ ý tưởng phát triển phần tiếp theo của Công phu nữ túc. Điều này khiến nhiều khán giả tin rằng nếu dự án được thực hiện, đây có thể là cơ hội để "vua hài Hong Kong" trở lại màn ảnh với tư cách diễn viên sau thời gian dài vắng bóng.

Theo truyền thông Trung Quốc, nhà sản xuất Điền Khải Văn – người bạn thân lâu năm của Châu Tinh Trì – từng dự đoán nam nghệ sĩ có thể tái xuất khi bước sang tuổi 65. Ông cho biết Châu Tinh Trì nhiều lần bày tỏ sự e ngại trước việc xuất hiện với mái tóc bạc và những dấu vết của tuổi tác, bởi muốn khán giả luôn nhớ đến hình ảnh trẻ trung, phong độ trong các tác phẩm kinh điển.

Châu Tinh Trì lên tiếng trước lời mời trở lại đóng phim ở tuổi U70 - Ảnh 2

Tuy nhiên, hai đợt quảng bá gần đây của Đội bóng nữ Kung Fu được cho là đã mang đến sự thay đổi trong tâm lý của nam đạo diễn. Sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ thuộc nhiều thế hệ giúp ông cởi mở và thoải mái hơn khi xuất hiện trước công chúng.

Nếu ở những sự kiện đầu tiên, Châu Tinh Trì được nhận xét khá ít nói và có phần dè dặt, thì tại các buổi giao lưu gần đây, ông thường xuyên mỉm cười, trò chuyện với khán giả và nhiệt tình hưởng ứng các xu hướng của giới trẻ. Một số hình ảnh lan truyền trên mạng còn ghi lại khoảnh khắc nam đạo diễn học theo diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba tạo dáng trái tim bằng một tay và nháy mắt khi chụp ảnh. Hình ảnh hài hước, gần gũi này nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ, đồng thời làm tăng kỳ vọng Châu Tinh Trì sẽ sớm trở lại với vai trò diễn viên trong một dự án điện ảnh mới.

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