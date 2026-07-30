Vương Nhất Bác khiến người hâm mộ ấm lòng với hành động giữa mưa bão

Sao quốc tế 30/07/2026 14:51

Gần đây, chặng đua China GT diễn ra tại trường đua Chu Hải (Trung Quốc) buộc phải hủy do mưa lớn và tình trạng ngập nước trên đường đua khi bão Hồng Hà đổ bộ.

Chặng đua China GT tại trường đua Chu Hải (Trung Quốc) đã phải hủy do mưa lớn và tình trạng ngập nước khi bão Hồng Hà đổ bộ. Dù điều kiện thời tiết diễn biến xấu, hàng nghìn người hâm mộ của Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn ở lại khán đài ngoài trời, chờ thông báo chính thức từ ban tổ chức.

Hình ảnh khán giả mặc áo mưa, đội mưa suốt nhiều giờ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo truyền thông địa phương, sự kiên trì của người hâm mộ khiến nhiều nhân viên và các tay đua có mặt tại hiện trường không khỏi bất ngờ.

Vương Nhất Bác khiến người hâm mộ ấm lòng với hành động giữa mưa bão - Ảnh 1

Sau khi chặng đua bị hủy, Vương Nhất Bác lập tức đăng bài trên mạng xã hội, nhắn gửi người hâm mộ: "Mọi người chú ý an toàn, về nhà sớm và đừng để bị cảm nhé!". Lời động viên ngắn gọn của nam nghệ sĩ nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Một số người hâm mộ còn chú ý bài viết được đăng lúc 18 giờ 28 phút và cho rằng thời điểm này mang ý nghĩa đặc biệt. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán từ cộng đồng người hâm mộ, chưa được Vương Nhất Bác xác nhận.

Đi kèm bài đăng là hai bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tại trường đua. Một bức cho thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Vương Nhất Bác trong khu vực đội đua, bức còn lại ghi lại hình ảnh anh giơ ngón tay cái hướng về khán đài như một lời cảm ơn dành cho những người đã đội mưa cổ vũ. Những hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, đưa các từ khóa liên quan đến Vương Nhất Bác lên nhóm chủ đề được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội.

Vương Nhất Bác khiến người hâm mộ ấm lòng với hành động giữa mưa bão - Ảnh 2

Nhiều video từ hiện trường cũng ghi lại cảnh nam nghệ sĩ nhiều lần rời khu vực kỹ thuật để quan sát khán đài trong thời gian ban tổ chức cân nhắc việc hủy cuộc đua. Một số khán giả cho rằng anh liên tục theo dõi tình hình thời tiết và sự an toàn của người hâm mộ.

Ở chiều ngược lại, cộng đồng người hâm mộ cũng chủ động hỗ trợ lẫn nhau. Theo chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều nhóm cổ động đã chuẩn bị trà gừng và thuốc cảm để phát cho những người có mặt tại trường đua sau khi chương trình kết thúc.

Dù chặng đua không thể diễn ra như kế hoạch, những khoảnh khắc tương tác giữa Vương Nhất Bác và người hâm mộ lại trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều ý kiến cho rằng chính sự quan tâm của nam nghệ sĩ cùng sự đồng hành của khán giả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã tạo nên dấu ấn đáng nhớ hơn cả kết quả của cuộc đua.

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