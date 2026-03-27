Vương Nhất Bác được công ty đề xuất nhận thưởng bằng cổ phần nhằm 'giữ chân'

Dù vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong các chương trình chính thống hoặc MV, nhưng sức ảnh hưởng không thể so với phim ảnh, khiến độ nổi tiếng, lượng tương tác trực tuyến và giá trị thương mại của Vương Nhất Bác giảm mạnh, thậm chí mất nhiều hợp đồng quảng cáo. Hiện không ai biết nam diễn viên đã vi phạm điều khoản nào, nên công chúng đang chuyển sự chú ý sang “bạn gái tin đồn” của anh là Kỳ Mỹ Hợp.

Từ sau khi phim “Đội chống bạo loạn gìn giữ hòa bình” (tháng 5/2024) ra mắt, anh không còn tác phẩm phim ảnh nào được phát hành.

Kỳ Mỹ Hợp là con gái của Kỳ Kiến Hồng - Chủ tịch Tập đoàn Diệu Lai. Cô nổi tiếng xinh đẹp, là một “tiểu thư danh giá” trong giới thượng lưu.

Vài năm trước, khi Vương Nhất Bác đang ở đỉnh cao, Kỳ Mỹ Hợp thường cùng Diêu An Na, Vương Văn Dã, Âu Dương Na Na… đến ủng hộ anh, mối quan hệ giữa hai người được cho là luôn mập mờ, còn nhiều điều bí ẩn.

Trong 630 ngày “biến mất”, khán giả phát hiện phần lớn thời gian Vương Nhất Bác ở nước ngoài, lịch trình lại vô tình trùng với Kỳ Mỹ Hợp. Vì vậy, nhiều người nghi ngờ anh bị tình cảm ảnh hưởng, thậm chí bỏ bê sự nghiệp.

Tuy nhiên, theo truyền thông nhận định, với vị thế của mình, Vương Nhất Bác đã trải qua đủ hào quang và hiểu rõ bản chất của giới giải trí, nên khó có khả năng mắc sai lầm đơn giản như vậy.

Khả năng cao việc “biến mất” có liên quan đến những tin đồn trong ngành. Nếu không, với cách làm việc của công ty quản lý Nhạc Hoa, chắc chắn họ đã tận dụng triệt để danh tiếng của anh cho các dự án mới.

Vương Nhất Bác hiện chưa lên tiếng phản hồi về nghi vấn bị cấm sóng.

Ngoài Vương Nhất Bác, nam ca sĩ kiêm diễn viên Trương Nghệ Hưng gần đây cũng trở thành tâm điểm dư luận với tin đồn bị cấm sóng đang lan truyền trong giới giải trí.

Theo nguồn tin trong ngành, Trương Nghệ Hưng bị “tạm dừng hoạt động nghệ thuật” vì tham gia một sự kiện nhạy cảm ở nước ngoài.

Nhìn lại lịch trình, từ sau concert tháng 10.2025, anh không tham gia bất kỳ hoạt động nào. Ngay cả các chương trình lớn cuối năm, anh cũng vắng mặt hoàn toàn - điều chưa từng xảy ra trong sự nghiệp.