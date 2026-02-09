Vương Nhất Bác được khen tinh tế nhờ hành động 'cứu nguy' này

Sau sự kiện Đêm hội Weibo 2026, từ khóa “Vương Nhất Bác cứu nguy sân khấu” đã trở thành xu hướng trên Weibo.

Trong sự kiện Đêm hội Weibo 2026, nam diễn viên Vương Nhất Bác đã gây bão mạng xã hội nhờ màn xử lý tình huống trực tiếp được khen tinh tế, thông minh.

Từ khóa “Vương Nhất Bác cứu nguy sân khấu” đã trở thành xu hướng trên Weibo.

Cụ thể, khi Vương Nhất Bác cùng Phó Chủ tịch Tập đoàn Warner Bros. Discovery - Vikram Channa - nhận giải “Phim tài liệu của năm” cho tác phẩm “Khám phá vùng đất mới 2”, MC chỉ dùng tiếng Trung để mời ông Vikram Channa rời sân khấu mà không để lại thời gian cho ông phát biểu. Tuy nhiên, do ông Vikram Channa là người nước ngoài, vốn tiếng Trung hạn chế, nên không hiểu những lời MC nói mà vẫn đứng tại chỗ.

Vương Nhất Bác được khen tinh tế nhờ hành động 'cứu nguy' này - Ảnh 1

Trước tình huống khó xử, Vương Nhất Bác lập tức dùng cử chỉ tay mời ông phát biểu. Khi đối phương cố gắng nói bằng tiếng Trung rằng “Vương Nhất Bác rất giỏi”, anh chăm chú lắng nghe và đáp lại đầy tôn trọng.

Hành động này của nam diễn viên được đánh giá là vừa thể hiện sự tôn trọng dành cho ông Vikram Channa, vừa giữ gìn hình ảnh cho ban tổ chức Đêm hội Weibo. Sau đó, MC mới kịp nhận ra sơ suất và vội vàng dùng tiếng Anh mời ông Vikram Channa về chỗ ngồi. ​

Không chỉ vậy, khi chụp ảnh chung, Vương Nhất Bác tiếp tục thể hiện sự chu đáo với việc nhường vị trí trung tâm cho ông Vikram Channa.

Vương Nhất Bác được khen tinh tế nhờ hành động 'cứu nguy' này - Ảnh 2

Thậm chí, ban tổ chức chỉ chuẩn bị một bó hoa và một cúp cho Vương Nhất Bác, nhưng anh đã ra hiệu để lễ tân đưa hoa cho ông Vikram, còn mình chỉ cầm cúp.

Tại Đêm hội Weibo năm nay, các sao nam vẫn chủ yếu chọn vest làm trang phục thảm đỏ. Trong khi Vương Nhất Bác đã có cách gây ấn tượng riêng. Ngay khi anh xuất hiện, từ khóa “Vương Nhất Bác - trung phục Trung Sơn” đã leo lên top 1 xu hướng thịnh hành Weibo.

 

Hành động nhanh nhạy của Vương Nhất Bác ở Đêm hội Weibo 2026 nhận được nhiều lời khen ngợi

