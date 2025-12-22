Vương Nhất Bác lần đầu lên tiếng về lý do không nhận phim mới

Sao quốc tế 22/12/2025 16:43

Mới đây, người hâm mộ ủng hộ Vương Nhất Bác rời Nhạc Hoa, cho rằng công ty này không đảm bảo quyền lợi thỏa đáng cho nam diễn viên, dù anh là nghệ sĩ hàng đầu.

Gần đây, danh sách các diễn viên Hoa ngữ đã lâu không gia nhập đoàn phim thu hút sự chú ý. Trong đó, Vương Nhất Bác là gương mặt thuộc top đầu đã tạm dừng đóng phim lâu nhất. Tác phẩm gần nhất của anh là “Nhân ngư” đóng máy vào tháng 7.2024. Đến nay, trải qua gần 18 tháng Vương Nhất Bác chưa nhận dự án phim mới.

Thời gian gần đây, nam diễn viên chỉ tập trung cho bộ phim tài liệu cá nhân “Khám phá vùng đất mới 2”, và hoàn toàn không có tin tức Vương Nhất Bác thảo luận bất kỳ dự án phim thương mại nào.

Việc Vương Nhất Bác không đóng phim trong thời gian dài dẫn đến nhiều tin đồn về vấn đề hợp đồng của anh với công ty quản lý Nhạc Hoa.

Vương Nhất Bác lần đầu lên tiếng về lý do không nhận phim mới - Ảnh 1

Trước những đồn đoán, Vương Nhất Bác lần đầu chia sẻ về lý do thực sự đằng sau việc tạm dừng đóng phim, trên tập phát sóng “Khám phá vùng đất mới 2”.

Nam diễn viên nói: ​"Thực ra sau khi bắt đầu làm việc, có một khoảng thời gian tôi không đi nhảy nữa mà chuyển sang đóng phim. Tôi thích công việc đó, nó cũng là một kiểu niềm vui.

​Nhưng vấn đề là đến khi khối lượng công việc ngày càng nhiều, tôi không còn cách nào để tận hưởng quá trình diễn xuất một cách trọn vẹn, điều đó khiến tôi mệt mỏi. Vậy nên tôi nghĩ đó là vấn đề về sự cân bằng”.

Khi được hỏi: “Hiện tại cậu vẫn tận hưởng việc làm một diễn viên đúng không?”, Vương Nhất Bác trả lời: “​Tất nhiên rồi. Việc tôi chọn làm nhiều việc cũng giúp tôi có thêm nhiều lựa chọn hơn cho cuộc sống. Tôi nghĩ bản thân cần nghỉ ngơi một thời gian, sau đó mới quay trở lại, tìm lại cảm giác của một diễn viên”.

Theo Vương Bác Nhất, các hoạt động ngoài trời như hiện tại chính là khoảng thời gian giúp anh “sạc đầy” năng lượng cho công việc và cuộc sống.

Vương Nhất Bác lần đầu lên tiếng về lý do không nhận phim mới - Ảnh 2

Trước đó, giới giải trí lan truyền thông tin Vương Nhất Bác chuẩn bị rời công ty Nhạc Hoa sau 10 năm gắn bó. Tình hình này được xem là nguyên nhân khiến nam diễn viên không nhận dự án phim mới.

Vương Nhất Bác là nghệ sĩ chủ chốt của Nhạc Hoa, đóng góp hơn 60% tổng doanh thu cho công ty. Tên anh luôn được nhắc đến trong báo cáo tài chính hàng năm của Nhạc Hoa.

Từ khi cổ phiếu Nhạc Hoa niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2022 đến nay, thị trường gọi Nhạc Hoa là "cổ phiếu ý tưởng của Vương Nhất Bác". Tuy nhiên, báo cáo giữa năm 2025 của Nhạc Hoa gần đây đã không còn đề cập đến Vương Nhất Bác, làm dấy lên suy đoán nam diễn viên sắp rời công ty.

CEO Đỗ Hoa ngầm phủ nhận tin đồn Vương Nhất Bác rời Nhạc Hoa. Nhưng những động thái của nam diễn viên vẫn khiến khán giả không ngừng bàn luận về tương lai của anh.

 

Là 'gà đẻ trứng vàng', Vương Nhất Bác rời công ty Nhạc Hoa sau 10 năm gắn bó?

Là 'gà đẻ trứng vàng', Vương Nhất Bác rời công ty Nhạc Hoa sau 10 năm gắn bó?

Sự rạn nứt trong mối quan hệ của Vương Nhất Bác với Nhạc Hoa đến từ nhiều yếu tố. Công ty hưởng lợi từ một “ngôi sao lưu lượng” hàng đầu, nhưng không thể đảm bảo những điều kiện cơ bản cho nghệ sĩ.

