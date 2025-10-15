Vương Nhất Bác bị nghi 'nổi đóa' khi người hâm mộ ghép cặp với Tiêu Chiến

Sao quốc tế 15/10/2025 11:15

Làng mạng Hoa ngữ tiếp tục “dậy sóng” vì vụ việc giữa ba nhóm người hâm mộ (fandom) liên quan đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và nhóm fan hâm mộ các cặp đôi phim ảnh, nghệ sĩ (fan couple).

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh vệ sĩ của Vương Nhất Bác thẳng tay giật xuống tấm banner ghép đôi giữa anh và Tiêu Chiến đã khiến cuộc chiến giữa các fan hâm mộ thêm căng thẳng.

Theo đoạn video lan truyền, sau khi hoàn thành lịch trình, Vương Nhất Bác lên một chiếc xe màu xám và chưa rời đi ngay. Khi đó, một nhóm fan couple đang giăng banner in hình “Bác Quân Nhất Tiêu” (tức Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến) - couple nổi tiếng xuất phát từ phim "Trần tình lệnh".

Ngay sau đó, vệ sĩ của nam diễn viên đã bước tới, nhanh chóng kéo tấm banner xuống. Toàn bộ quá trình được cho là diễn ra trước mắt Vương Nhất Bác khi anh vẫn đang ngồi trong xe.

Vương Nhất Bác bị nghi 'nổi đóa' khi người hâm mộ ghép cặp với Tiêu Chiến - Ảnh 1

Fan couple nhanh chóng phản biện, cho rằng video bị cắt ghép có chủ đích. Họ khẳng định Vương Nhất Bác thực chất ngồi trong xe đen, không hề chứng kiến sự việc và việc gỡ banner chỉ vì quy định cấm treo banner nói chung.

Tuy nhiên, chính trong video “đính chính” của họ, nhiều chi tiết lại gây tranh cãi ngược. Cụ thể, banner đã được giăng từ sớm mà không bị ngăn cản, chỉ tới khi Vương Nhất Bác xuất hiện mới có nhân viên hành động.

Ngoài ra, một vệ sĩ khác bị bắt gặp đang liên lạc qua tai nghe trước khi tiến tới yêu cầu gỡ banner, điều này có khả năng anh nhận sự chỉ đạo trực tiếp từ Vương Nhất Bác.

Dư luận hiện nghiêng về giả thuyết Vương Nhất Bác đã bày tỏ rõ thái độ không thích bị ghép đôi, coi đây là hành động cứng rắn nhằm dập tắt tình trạng fan couple vượt giới hạn.

Nhiều người nhớ lại việc anh từng xóa tên "Trần tình lệnh" khỏi tiểu sử, chặn các từ khóa liên quan đến “Bác Quân Nhất Tiêu” trên Weibo cá nhân lẫn tài khoản phòng làm việc.

Vương Nhất Bác bị nghi 'nổi đóa' khi người hâm mộ ghép cặp với Tiêu Chiến - Ảnh 2

Vụ việc lần này khiến mối quan hệ giữa các nhóm fan thêm căng thẳng. Trong khi fan trung lập của Vương Nhất Bác ủng hộ hành động cương quyết của thần tượng, fan couple lại tiếp tục cho rằng Vương Nhất Bác đang “phủ nhận công lao quá khứ”. Bởi họ cho rằng Vương Nhất Bác từng kết hợp với Tiêu Chiến trong phim "Trần tình lệnh" mới có sự nghiệp như hôm nay.

Tranh cãi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, song nhiều ý kiến cho rằng việc bảo vệ hình ảnh cá nhân và ranh giới nghề nghiệp của nghệ sĩ là hoàn toàn chính đáng.

Từ khóa:   Vương Nhất Bác sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

