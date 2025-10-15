Trong 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp có hung tin, hạn chế đến những nơi đông người, cẩn trọng trong mọi việc, tránh tiền mất tật mang

Trong 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch, cục diện Tương Xung soi chiếu, người tuổi Dậu cần phải chấp nhận một sự thật rằng không phải ai cũng là người đáng tin cậy. Vì lợi ích, có thể những người thân thiết cũng sẽ trở mặt quay lưng với bạn.

Kim khắc Mộc, chuyện tình cảm của con giáp này cũng chẳng thuận lợi hơn. Bạn cảm thấy thất vọng vì dường như người ấy chẳng thể thấu hiểu cảm xúc của mình. Quan hệ đôi bên đang ngày một xa cách hơn.

Người làm kinh tế chớ nên vội vàng đưa ra những quyết định đầu tư trong ngày hôm nay. Bạn nên dành nhiều thời gian hơn để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm chứ đừng vội chạy theo xu thế, cuối cùng "xôi hỏng bỏng không".

Con giáp tuổi Tuất

Trong 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch, đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuất không được suôn sẻ, thuận lợi. Con giáp này cần tránh đối đầu trực diện với cấp trên của mình. Bản mệnh có thể phải tạm thời chấp nhận thực tại và chờ đợi một thời cơ khác thích hợp hơn để thể hiện những suy nghĩ, quan điểm của mình.

Vận trình tình cảm của tuổi Tuất cũng không mấy tốt đẹp ngày hôm nay, nhất là các mối quan hệ xã giao. Con giáp này có thể nhận ra rằng xung quanh mình có quá nhiều kẻ giả tạo, dùng những lời ngon ngọt để kiếm lợi ích cho mình. Tốt nhất bản mệnh nên hết sức tránh xa những người như thế.

Bên cạnh đó, tuổi Tuất cũng cần quan tâm hơn đến gia đình của mình và lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Con giáp này không nên áp đặt những suy nghĩ của mình bắt người khác phải nghe theo, bởi chưa chắc những ý kiến của mình đã là đúng đắn, thay vào đó bản mệnh nên học cách lắng nghe nhiều hơn.

Con giáp tuổi Dần

Trong 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch, con giáp tuổi Dần dễ trải qua cảm giác tổn thương trong ngày Thương Quan khi mà lòng bao dung và cả nể sẽ khiến bạn bị lợi dụng bởi một số đồng nghiệp, tạo ra rắc rối cho bạn. Do đó, bạn hãy cẩn thận hết sức có thể và đừng để lòng tốt của mình bị xem nhẹ nhé.

Đã đến lúc bạn phải đưa ra quyết định. Bạn muốn theo đuổi con đường này hay con đường khác? Tuy nhiên, bạn không thể chọn cả hai vì thời gian và năng lượng của bạn không đảm bảo trong thời điểm hiện tại.



Nếu bạn đang mắc kẹt trong tình huống của bên thứ ba trong tình yêu, thì bây giờ là lúc bạn nên lùi lại một bước và tự hỏi bản thân xem liệu bạn có đang tự chuốc lấy thêm đau đầu và đau lòng vì điều này không. Những dấu hiệu ở đó để bạn thấy rõ vấn đề mà mình đang gặp phải.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!