Tàu hỏa tông trúng người đàn ông nằm trên đường ray giữa đêm

Đời sống 15/10/2025 14:23

Sáng nay (15/10), tin từ Đội Cảnh sát Giao thông đường sắt số 1, Phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông, trên đường sắt Bắc - Nam qua địa phận tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra vụ tai nạn tàu hoả làm một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 15/10, tin từ Đội CSGT đường sắt số 1, Phòng 6 Cục CSGT, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa phận tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra vụ va chạm khiến một người đàn ông tử vong.

 

Trước đó, khoảng 21 giờ 55 phút ngày 14/10, tại Km 633+500 đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa phận Quảng Trị - Đông Hà, tàu SE20 (đầu máy D19E-920) di chuyển theo hướng Nam - Bắc, đã va chạm với một người đàn ông đang nằm trên đường ray. 

Tàu hỏa tông trúng người đàn ông nằm trên đường ray giữa đêm - Ảnh 1
Hiện trường vụ va chạm khiến người đàn ông tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nạn nhân được xác định là ông N.C (50 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), tử vong tại chỗ sau cú va chạm.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nghẹt thở khoảnh khắc Cựu Thiếu tá Quân đội cứu nữ du khách đuối nước ở Phú Quốc

Nghẹt thở khoảnh khắc Cựu Thiếu tá Quân đội cứu nữ du khách đuối nước ở Phú Quốc

Ngày 15/10, thông tin từ UBND đặc khu Côn Đảo cho biết, một du khách bị đuối nước đã được người dân hỗ trợ cứu giúp, thực hiện sơ cứu kịp thời, hiện đã ổn định sức khỏe.

