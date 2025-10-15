Tàu hỏa tông trúng người đàn ông nằm trên đường ray giữa đêm

Sáng nay (15/10), tin từ Đội Cảnh sát Giao thông đường sắt số 1, Phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông, trên đường sắt Bắc - Nam qua địa phận tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra vụ tai nạn tàu hoả làm một người đàn ông tử vong.

Trước đó, khoảng 21 giờ 55 phút ngày 14/10, tại Km 633+500 đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa phận Quảng Trị - Đông Hà, tàu SE20 (đầu máy D19E-920) di chuyển theo hướng Nam - Bắc, đã va chạm với một người đàn ông đang nằm trên đường ray.

Hiện trường vụ va chạm khiến người đàn ông tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nạn nhân được xác định là ông N.C (50 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), tử vong tại chỗ sau cú va chạm.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

