Nghẹt thở khoảnh khắc Cựu Thiếu tá Quân đội cứu nữ du khách đuối nước ở Phú Quốc

Đời sống 15/10/2025 11:54

Ngày 15/10, thông tin từ UBND đặc khu Côn Đảo cho biết, một du khách bị đuối nước đã được người dân hỗ trợ cứu giúp, thực hiện sơ cứu kịp thời, hiện đã ổn định sức khỏe.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 15/10, sức khỏe của nữ du khách bị đuối nước tại bãi biển Đặc khu Côn Đảo đã ổn định, sau khi được thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Vũ Quang Vạn, cựu y sĩ đa khoa Bệnh xá Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6, Đặc khu Côn Đảo kịp thời cứu sống.

Trước đó, chiều 14/10, trong lúc tắm biển tại Đặc khu Côn Đảo, một nữ du khách không may bị sóng cuốn xa bờ, rơi vào tình trạng đuối nước. Phát hiện sự việc, thiếu tá Vũ Quang Vạn có mặt gần đó, lập tức bơi ra ứng cứu, nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Ngay khi lên bờ, thiếu tá Vạn phối hợp với bác sĩ Nguyễn Hà Thảo Vy (Trung tâm Y tế Đặc khu Côn Đảo) tiến hành hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực. Sau vài phút cấp cứu khẩn trương, nạn nhân đã hồi tỉnh trong sự xúc động của những người chứng kiến.

Du khách được xác định là bà D.T.H. (SN 1967, ngụ tỉnh Ninh Bình), ra Đặc khu Côn Đảo tham quan từ trưa cùng ngày. Sau khi sơ cứu ban đầu, bà H. được chuyển đến Trung tâm Quân dân y Đặc khu Côn Đảo để tiếp tục theo dõi và chăm sóc.

Hành động dũng cảm, bình tĩnh và chuyên nghiệp của thiếu tá Vũ Quang Vạn đã được người dân và du khách trên đảo cảm phục, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Đặc khu Côn Đảo nghĩa tình, trách nhiệm và luôn sẵn sàng giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh.

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo du khách khi tắm tại bãi biển Côn Sơn cần lưu ý: không đi quá xa bờ; hạn chế tắm biển một mình hoặc không có người quan sát đi cùng; luôn quan sát và nhanh chóng vào bờ khi có dấu hiệu thủy triều lên; không bơi quá xa ra ngoài khu vực an toàn...

 

Xe buýt bốc cháy như đuốc, ít nhất 20 người tử vong, hàng chục người bị thương

Xe buýt bốc cháy như đuốc, ít nhất 20 người tử vong, hàng chục người bị thương

Chiều 14/10, một xe buýt giường nằm chở 57 hành khách bốc cháy khi đang di chuyển trên cao tốc Jaisalmer – Jodhpur, bang Rajasthan (Ấn Độ), khiến khoảng 20 người được cho là đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   cứu người đuối nước tin moi

TIN MỚI NHẤT

Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự?

Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự?

Sao quốc tế 23 phút trước
Động thái gây chú ý của Ốc Thanh Vân trước tin đồn hôn nhân rạn nứt sau hơn 10 năm chung sống

Động thái gây chú ý của Ốc Thanh Vân trước tin đồn hôn nhân rạn nứt sau hơn 10 năm chung sống

Hậu trường 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Phật Bà dẫn rũ sạch lầm than, rước hết tài lộc của thiên hạ, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp được Phật Bà dẫn rũ sạch lầm than, rước hết tài lộc của thiên hạ, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Công dụng tuyệt vời của đậu đũa, loại rau dân dã giàu dưỡng chất

Công dụng tuyệt vời của đậu đũa, loại rau dân dã giàu dưỡng chất

Dinh dưỡng 52 phút trước
Phạm Băng Băng khiến "bà trùm" Trần Lam lớn tiếng mắng mỏ vì điều này

Phạm Băng Băng khiến "bà trùm" Trần Lam lớn tiếng mắng mỏ vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 16/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Năm 16/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Tìm thấy thi thể của 2 cháu bé trong vụ nghi bố ôm 2 con nhảy sông Lam

Tìm thấy thi thể của 2 cháu bé trong vụ nghi bố ôm 2 con nhảy sông Lam

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Tàu hỏa tông trúng người đàn ông nằm trên đường ray giữa đêm

Tàu hỏa tông trúng người đàn ông nằm trên đường ray giữa đêm

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, 16/10/2025, 3 con giáp đổi vận bất ngờ, bạc vàng đầy nhà, tiền đếm mỏi tay không hết, sống trong Phú Quý

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, 16/10/2025, 3 con giáp đổi vận bất ngờ, bạc vàng đầy nhà, tiền đếm mỏi tay không hết, sống trong Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Bé gái 11 tuổi gãy cột sống cổ suốt 2 năm không hay biết

Bé gái 11 tuổi gãy cột sống cổ suốt 2 năm không hay biết

Sức khỏe 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ nghi bố ôm 2 con nhỏ nhảy cầu: Thắt lòng cảnh mẹ trẻ quỳ gối chờ tin con bên sông

Vụ nghi bố ôm 2 con nhỏ nhảy cầu: Thắt lòng cảnh mẹ trẻ quỳ gối chờ tin con bên sông

Thót tim cảnh tượng máy bay đâm vào xe đầu kéo trên đường cao tốc rồi bốc cháy khiến ít nhất 2 người tử vong

Thót tim cảnh tượng máy bay đâm vào xe đầu kéo trên đường cao tốc rồi bốc cháy khiến ít nhất 2 người tử vong

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu: Vợ được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông gọi tên các con tìm kiếm

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu: Vợ được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông gọi tên các con tìm kiếm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phẫn nộ người đàn ông đánh vợ cũ dã man ở Gia Lai

Phẫn nộ người đàn ông đánh vợ cũ dã man ở Gia Lai

Tìm thấy thi thể của 2 cháu bé trong vụ nghi bố ôm 2 con nhảy sông Lam

Tìm thấy thi thể của 2 cháu bé trong vụ nghi bố ôm 2 con nhảy sông Lam

Tàu hỏa tông trúng người đàn ông nằm trên đường ray giữa đêm

Tàu hỏa tông trúng người đàn ông nằm trên đường ray giữa đêm

Bé gái mồ côi đi thăm bà ốm, hoảng loạn khi bị lạc nhiều giờ trên cao tốc

Bé gái mồ côi đi thăm bà ốm, hoảng loạn khi bị lạc nhiều giờ trên cao tốc

Danh tính cặp vợ chồng hờ chăn dắt trẻ phun lửa xin tiền, kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng

Danh tính cặp vợ chồng hờ chăn dắt trẻ phun lửa xin tiền, kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu: Vợ được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông gọi tên các con tìm kiếm

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu: Vợ được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông gọi tên các con tìm kiếm