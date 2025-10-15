Nghẹt thở khoảnh khắc Cựu Thiếu tá Quân đội cứu nữ du khách đuối nước ở Phú Quốc

Ngày 15/10, thông tin từ UBND đặc khu Côn Đảo cho biết, một du khách bị đuối nước đã được người dân hỗ trợ cứu giúp, thực hiện sơ cứu kịp thời, hiện đã ổn định sức khỏe.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 15/10, sức khỏe của nữ du khách bị đuối nước tại bãi biển Đặc khu Côn Đảo đã ổn định, sau khi được thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Vũ Quang Vạn, cựu y sĩ đa khoa Bệnh xá Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6, Đặc khu Côn Đảo kịp thời cứu sống.

Trước đó, chiều 14/10, trong lúc tắm biển tại Đặc khu Côn Đảo, một nữ du khách không may bị sóng cuốn xa bờ, rơi vào tình trạng đuối nước. Phát hiện sự việc, thiếu tá Vũ Quang Vạn có mặt gần đó, lập tức bơi ra ứng cứu, nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Ngay khi lên bờ, thiếu tá Vạn phối hợp với bác sĩ Nguyễn Hà Thảo Vy (Trung tâm Y tế Đặc khu Côn Đảo) tiến hành hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực. Sau vài phút cấp cứu khẩn trương, nạn nhân đã hồi tỉnh trong sự xúc động của những người chứng kiến.

Du khách được xác định là bà D.T.H. (SN 1967, ngụ tỉnh Ninh Bình), ra Đặc khu Côn Đảo tham quan từ trưa cùng ngày. Sau khi sơ cứu ban đầu, bà H. được chuyển đến Trung tâm Quân dân y Đặc khu Côn Đảo để tiếp tục theo dõi và chăm sóc.

Hành động dũng cảm, bình tĩnh và chuyên nghiệp của thiếu tá Vũ Quang Vạn đã được người dân và du khách trên đảo cảm phục, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Đặc khu Côn Đảo nghĩa tình, trách nhiệm và luôn sẵn sàng giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh.

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo du khách khi tắm tại bãi biển Côn Sơn cần lưu ý: không đi quá xa bờ; hạn chế tắm biển một mình hoặc không có người quan sát đi cùng; luôn quan sát và nhanh chóng vào bờ khi có dấu hiệu thủy triều lên; không bơi quá xa ra ngoài khu vực an toàn...

