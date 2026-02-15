Mứt xoài xanh chua ngọt, dẻo thơm: Món "vũ khí" chống ngán cực đỉnh cho mâm mứt Tết

Món ngon mỗi ngày 15/02/2026 05:00

Chẳng cần khéo tay hay làm, chỉ với vài bước đơn giản, bạn hoàn toàn có thể tự tay tạo nên những miếng mứt xoài xanh dẻo quánh, vàng óng. Hãy để hương vị chua thanh, ngọt dịu này làm bừng sáng gian bếp và điểm tô thêm màu sắc cho khay mứt Tết nhà mình.

Những món mứt quá ngọt sẽ khiến bạn dễ lên cân, thậm chí là ngán ngẩm. Ngày Tết, những món ăn chiên rán, nhiều dầu mỡ làm cho bạn có cảm giác no lâu và không muốn ăn thêm bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể khước từ vị chua chua, cay cay, ngọt ngọt của ô mai, nho khô hay mứt xoài xanh. 

Mứt xoài xanh chua ngọt, dẻo thơm: Món 'vũ khí' chống ngán cực đỉnh cho mâm mứt Tết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cách làm mứt xoài xanh chua cay

Nguyên liệu làm mứt

1kg xoài xanh.

600gr đường.

1-2 thìa cà phê muối.

Ớt bột.

Nước cốt chanh từ 1 quả chanh.

Cách làm mứt xoài xanh cay

Bước 1: Xoài sau khi mua về, đem rửa sạch rồi gọt vỏ, loại bỏ hạt. Tiếp theo, bạn tách phần thịt xoài rồi thái thành từng miếng dài vừa ăn. Sau đó, ngâm xoài xanh khoảng 1 giờ đồng hồ trong nước lạnh.

 

Mứt xoài xanh chua ngọt, dẻo thơm: Món 'vũ khí' chống ngán cực đỉnh cho mâm mứt Tết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Sấy xoài xanh trong lò nướng với nhiệt độ 100 độ C, thời gian sấy là khoảng 1 giờ đồng hồ.

Bước 3: Lấy xoài sấy ra rồi trộn với đường, chờ khoảng 1 giờ để đường ngấm đều vào xoài và tan hết thành nước.

Bước 4: Cho xoài ngâm đường vào chảo, thêm nước cốt chanh và bật lửa nhỏ liu riu để đun. Khi thấy đường cô đặc lại và bao quanh miếng xoài thì bạn thêm ít muối và ớt bột vào, đảo đều tay. Miếng xoài sẽ trở nên trong hơn, đường cũng như ớt sẽ bám đều quanh miếng xoài trông rất hấp dẫn.

 

Mứt xoài xanh chua ngọt, dẻo thơm: Món 'vũ khí' chống ngán cực đỉnh cho mâm mứt Tết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Tắt bếp, chờ mứt xoài nguội rồi cho vào lọ thủy tinh hoặc túi nilon để bảo quản, ăn dần.

Cách làm mứt xoài xanh chua ngọt

Nguyên liệu làm mứt

1kg xoài xanh.

500g đường cát trắng.

1,5g phèn chua.

2 thìa cà phê vôi tôi.

Muối ăn.

Giấy kính để gói mứt.

Hướng dẫn làm mứt xoài xanh chua ngọt

Bước 1: Sơ chế xoài xanh:

+ Xoài xanh đem cắt bỏ cuống, sau đó chà xát cho nhựa ra bớt rồi gọt bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài, rửa sạch và thái thành từng khúc hình chữ nhật dài khoảng 4-5cm, bề ngang khoảng 1cm hoặc bằng ngón tay. Tiếp tục rửa lại 1 lần nữa bằng nước lạnh rồi vớt xoài ra rổ cho ráo nước.

+ Lưu ý: Chọn loại xoài ương, không chua quá và không ngọt quá. Khi thái lát, không nên cắt xoài quá mỏng vì xoài sẽ ngót và teo lại, trông rất xấu.

Bước 2: Ngâm xoài trong nước vôi trong:

+ Pha dung dịch nước vôi trong bằng công thức cho 2 thìa cà phê vôi tôi vào 2 lít nước.

 

Mứt xoài xanh chua ngọt, dẻo thơm: Món 'vũ khí' chống ngán cực đỉnh cho mâm mứt Tết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

+ Sau đó, đổ xoài xanh vừa thái lát vào ngâm trong nước vôi trong khoảng 6-7 tiếng, vớt ra rồi xả sạch với nước lạnh để làm hết mùi nước vôi trong. Vớt ra rổ cho ráo nước.

Bước 3: Ngâm xoài với nước phèn chua:

+ Cho 1,5g phèn chua vào 2 lít nước lạnh tạo thành dung dịch nước phèn chua. Sau đó, cho nước phèn chua vào 1 chiếc nồi, đun sôi trên bếp, đổ xoài vào chần từ 5-10 phút rồi vớt ra rổ, xả sạch bằng nước lạnh.

Mứt xoài xanh chua ngọt, dẻo thơm: Món 'vũ khí' chống ngán cực đỉnh cho mâm mứt Tết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

+ Vớt xoài ra rổ cho ráo nước.

+ Lưu ý: Nếu không có phèn chua thì có thể hòa 1 thìa cà phê muối với 2 lít nước, đun sôi lên rồi luộc xoài khoảng 1 phút, vớt ra rồi rửa sạch bằng nước lạnh.

Bước 4: Ướp xoài:

+ Sau khi sơ chế xong xoài, bạn thực hiện ướp xoài theo tỷ lệ 100gr xoài : 80gr đường cát. Nếu chưa thấy đủ độ ngọt thì có tăng lượng đường lên cho phù hợp với khẩu vị.

+ Bạn cũng có thể đổ 1 lớp xoài rồi rải thêm 1 lớp đường lên, cứ thế cho đến khi hết xoài. Cách này sẽ giúp xoài ngấm đều hơn.

+ Bỏ xoài vào nơi thoáng mát, để yên khoảng 6-8 tiếng. Để qua đêm càng tốt, chờ khi nào đường tan hết là được.

Bước 5: Sên xoài:

+ Cho xoài và nước đường vào 1 cái chảo rồi bắc lên bếp, đun đến khi nào thấy nước đường sôi thì bật lửa nhỏ liu riu.

+ Dùng đũa tre hoặc gỗ đảo nhẹ liên tục cho đến khi xoài thấm đều đường, đun cho đến khi cạn nước đường. Khi thấy đường keo lại, chuyển sang màu vàng, miếng xoài trong veo thì tắt bếp.

+ Bắc chảo xuống bếp rồi đảo đều thêm 2 phút nữa là xong.

+ Lưu ý: Nước đường rất nhanh khô và keo lại nên bạn cần đứng canh, đảo nhẹ nhàng tránh làm nát xoài. Nếu nhiều xoài xanh thì bạn có thể sên nhiều mẻ.

Bước 6: Sấy khô, bảo quản: 

Mứt xoài xanh chua ngọt, dẻo thơm: Món 'vũ khí' chống ngán cực đỉnh cho mâm mứt Tết - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

 

+ Khi sên xong xoài, chờ xoài nguội. Nếu thấy đường bám trên miếng xoài chưa khô hẳn thì bạn có thể cho xoài vào lò sấy hoặc phơi dưới nắng, cho vào ngăn mát tủ lạnh.

+ Khi mứt khoai đã khô thì lăn qua đường cát rồi cho vào lọ thủy tinh để bảo quản.

Trên đây là một số cách làm mứt xoài xanh mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn đọc. Mong rằng bạn đã có thêm công thức làm mứt ngon bổ sung vào danh sách các món mứt tết cho gia đình mình.

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