Mứt xoài xanh chua ngọt, dẻo thơm: Món 'vũ khí' chống ngán cực đỉnh cho mâm mứt Tết

Món ngon mỗi ngày 15/02/2026 05:00

Chẳng cần khéo tay hay làm, chỉ với vài bước đơn giản, bạn hoàn toàn có thể tự tay tạo nên những miếng mứt xoài xanh dẻo quánh, vàng óng. Hãy để hương vị chua thanh, ngọt dịu này làm bừng sáng gian bếp và điểm tô thêm màu sắc cho khay mứt Tết nhà mình.

Những món mứt quá ngọt sẽ khiến bạn dễ lên cân, thậm chí là ngán ngẩm. Ngày Tết, những món ăn chiên rán, nhiều dầu mỡ làm cho bạn có cảm giác no lâu và không muốn ăn thêm bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể khước từ vị chua chua, cay cay, ngọt ngọt của ô mai, nho khô hay mứt xoài xanh. 

Mứt xoài xanh chua ngọt, dẻo thơm: Món 'vũ khí' chống ngán cực đỉnh cho mâm mứt Tết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cách làm mứt xoài xanh chua cay

Nguyên liệu làm mứt

1kg xoài xanh.

600gr đường.

1-2 thìa cà phê muối.

Ớt bột.

Nước cốt chanh từ 1 quả chanh.

Cách làm mứt xoài xanh cay

Bước 1: Xoài sau khi mua về, đem rửa sạch rồi gọt vỏ, loại bỏ hạt. Tiếp theo, bạn tách phần thịt xoài rồi thái thành từng miếng dài vừa ăn. Sau đó, ngâm xoài xanh khoảng 1 giờ đồng hồ trong nước lạnh.

 

Mứt xoài xanh chua ngọt, dẻo thơm: Món 'vũ khí' chống ngán cực đỉnh cho mâm mứt Tết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Sấy xoài xanh trong lò nướng với nhiệt độ 100 độ C, thời gian sấy là khoảng 1 giờ đồng hồ.

Bước 3: Lấy xoài sấy ra rồi trộn với đường, chờ khoảng 1 giờ để đường ngấm đều vào xoài và tan hết thành nước.

Bước 4: Cho xoài ngâm đường vào chảo, thêm nước cốt chanh và bật lửa nhỏ liu riu để đun. Khi thấy đường cô đặc lại và bao quanh miếng xoài thì bạn thêm ít muối và ớt bột vào, đảo đều tay. Miếng xoài sẽ trở nên trong hơn, đường cũng như ớt sẽ bám đều quanh miếng xoài trông rất hấp dẫn.

 

Mứt xoài xanh chua ngọt, dẻo thơm: Món 'vũ khí' chống ngán cực đỉnh cho mâm mứt Tết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Tắt bếp, chờ mứt xoài nguội rồi cho vào lọ thủy tinh hoặc túi nilon để bảo quản, ăn dần.

Cách làm mứt xoài xanh chua ngọt

Nguyên liệu làm mứt

1kg xoài xanh.

500g đường cát trắng.

1,5g phèn chua.

2 thìa cà phê vôi tôi.

Muối ăn.

Giấy kính để gói mứt.

Hướng dẫn làm mứt xoài xanh chua ngọt

Bước 1: Sơ chế xoài xanh:

+ Xoài xanh đem cắt bỏ cuống, sau đó chà xát cho nhựa ra bớt rồi gọt bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài, rửa sạch và thái thành từng khúc hình chữ nhật dài khoảng 4-5cm, bề ngang khoảng 1cm hoặc bằng ngón tay. Tiếp tục rửa lại 1 lần nữa bằng nước lạnh rồi vớt xoài ra rổ cho ráo nước.

+ Lưu ý: Chọn loại xoài ương, không chua quá và không ngọt quá. Khi thái lát, không nên cắt xoài quá mỏng vì xoài sẽ ngót và teo lại, trông rất xấu.

Bước 2: Ngâm xoài trong nước vôi trong:

+ Pha dung dịch nước vôi trong bằng công thức cho 2 thìa cà phê vôi tôi vào 2 lít nước.

 

Mứt xoài xanh chua ngọt, dẻo thơm: Món 'vũ khí' chống ngán cực đỉnh cho mâm mứt Tết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

+ Sau đó, đổ xoài xanh vừa thái lát vào ngâm trong nước vôi trong khoảng 6-7 tiếng, vớt ra rồi xả sạch với nước lạnh để làm hết mùi nước vôi trong. Vớt ra rổ cho ráo nước.

Bước 3: Ngâm xoài với nước phèn chua:

+ Cho 1,5g phèn chua vào 2 lít nước lạnh tạo thành dung dịch nước phèn chua. Sau đó, cho nước phèn chua vào 1 chiếc nồi, đun sôi trên bếp, đổ xoài vào chần từ 5-10 phút rồi vớt ra rổ, xả sạch bằng nước lạnh.

Mứt xoài xanh chua ngọt, dẻo thơm: Món 'vũ khí' chống ngán cực đỉnh cho mâm mứt Tết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

+ Vớt xoài ra rổ cho ráo nước.

+ Lưu ý: Nếu không có phèn chua thì có thể hòa 1 thìa cà phê muối với 2 lít nước, đun sôi lên rồi luộc xoài khoảng 1 phút, vớt ra rồi rửa sạch bằng nước lạnh.

Bước 4: Ướp xoài:

+ Sau khi sơ chế xong xoài, bạn thực hiện ướp xoài theo tỷ lệ 100gr xoài : 80gr đường cát. Nếu chưa thấy đủ độ ngọt thì có tăng lượng đường lên cho phù hợp với khẩu vị.

+ Bạn cũng có thể đổ 1 lớp xoài rồi rải thêm 1 lớp đường lên, cứ thế cho đến khi hết xoài. Cách này sẽ giúp xoài ngấm đều hơn.

+ Bỏ xoài vào nơi thoáng mát, để yên khoảng 6-8 tiếng. Để qua đêm càng tốt, chờ khi nào đường tan hết là được.

Bước 5: Sên xoài:

+ Cho xoài và nước đường vào 1 cái chảo rồi bắc lên bếp, đun đến khi nào thấy nước đường sôi thì bật lửa nhỏ liu riu.

+ Dùng đũa tre hoặc gỗ đảo nhẹ liên tục cho đến khi xoài thấm đều đường, đun cho đến khi cạn nước đường. Khi thấy đường keo lại, chuyển sang màu vàng, miếng xoài trong veo thì tắt bếp.

+ Bắc chảo xuống bếp rồi đảo đều thêm 2 phút nữa là xong.

+ Lưu ý: Nước đường rất nhanh khô và keo lại nên bạn cần đứng canh, đảo nhẹ nhàng tránh làm nát xoài. Nếu nhiều xoài xanh thì bạn có thể sên nhiều mẻ.

Bước 6: Sấy khô, bảo quản: 

Mứt xoài xanh chua ngọt, dẻo thơm: Món 'vũ khí' chống ngán cực đỉnh cho mâm mứt Tết - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

 

+ Khi sên xong xoài, chờ xoài nguội. Nếu thấy đường bám trên miếng xoài chưa khô hẳn thì bạn có thể cho xoài vào lò sấy hoặc phơi dưới nắng, cho vào ngăn mát tủ lạnh.

+ Khi mứt khoai đã khô thì lăn qua đường cát rồi cho vào lọ thủy tinh để bảo quản.

Trên đây là một số cách làm mứt xoài xanh mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn đọc. Mong rằng bạn đã có thêm công thức làm mứt ngon bổ sung vào danh sách các món mứt tết cho gia đình mình.

Mứt Vỏ Bưởi tự làm ngày Tết: Vừa dẻo, vừa thơm, đánh bại mọi loại bánh kẹo công nghiệp

Mứt Vỏ Bưởi tự làm ngày Tết: Vừa dẻo, vừa thơm, đánh bại mọi loại bánh kẹo công nghiệp

Cứ ngỡ vỏ bưởi sẽ khó ăn, nhưng thành phẩm lại khiến mình bất ngờ bởi vị ngọt thanh, dẻo sần sật và hoàn toàn sạch bóng vị đắng cay vốn có. Giữa tiết trời se lạnh này, được nhâm nhi miếng mứt thơm nồng cùng một tách trà nóng thì đúng là 'cặp bài trùng' hoàn hảo.

Xem thêm
Từ khóa:   mứt xoài cách làm mứt xoài món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/2/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi nước đại', tài lộc lũ lượt ùa về nhà, hưởng trọn giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/2/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi nước đại', tài lộc lũ lượt ùa về nhà, hưởng trọn giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Hai 16/2/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây.

Tử vi ngày mới, thứ Hai 16/2/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
NÓNG: Phát hiện gần 29 tấn lạp xưởng, thịt bẩn chuẩn bị bán dịp Tết ở TP.HCM

NÓNG: Phát hiện gần 29 tấn lạp xưởng, thịt bẩn chuẩn bị bán dịp Tết ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/2/2026 (28 Tết), 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/2/2026 (28 Tết), 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Danh tính người đàn ông 'phù phép' mật ong nuôi thành mật ong rừng Kbang

Danh tính người đàn ông 'phù phép' mật ong nuôi thành mật ong rừng Kbang

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Đúng 9h sáng hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Đúng 9h sáng hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Vị thuốc "đại bổ" cực sẵn trong ngày Tết: Bí quyết dưỡng tâm, an thần, tăng cường đề kháng

Vị thuốc "đại bổ" cực sẵn trong ngày Tết: Bí quyết dưỡng tâm, an thần, tăng cường đề kháng

Dinh dưỡng 2 giờ 35 phút trước
NÓNG: Công an vào cuộc vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Nghệ An

NÓNG: Công an vào cuộc vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Nghệ An

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Mứt xoài xanh chua ngọt, dẻo thơm: Món "vũ khí" chống ngán cực đỉnh cho mâm mứt Tết

Mứt xoài xanh chua ngọt, dẻo thơm: Món "vũ khí" chống ngán cực đỉnh cho mâm mứt Tết

Món ngon mỗi ngày 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Mẹ làm rơi điện thoại trúng đầu, em bé 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

Mẹ làm rơi điện thoại trúng đầu, em bé 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp 'lật ngược tình thế', Tài Lộc 'ùn ùn kéo vào nhà', vận đào hoa nở rộ, mọi việc hanh thông

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp 'lật ngược tình thế', Tài Lộc 'ùn ùn kéo vào nhà', vận đào hoa nở rộ, mọi việc hanh thông

Giá vàng hôm nay, ngày 14/2/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC vượt mức 181 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/2/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC vượt mức 181 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Muối hành tím ngày Tết cực nhàn: Công thức đơn giản, hành giòn ngon mà không lo đóng váng

Muối hành tím ngày Tết cực nhàn: Công thức đơn giản, hành giòn ngon mà không lo đóng váng

Cách làm Sushi cuộn bơ tối giản: Đổi món cho ngày Tết nhanh - gọn - nhẹ mà lại cực sang

Cách làm Sushi cuộn bơ tối giản: Đổi món cho ngày Tết nhanh - gọn - nhẹ mà lại cực sang

Mẹo nấu bún phở ngày Tết "dễ như ăn kẹo": Vừa nhanh, vừa rẻ, cả nhà ăn xong chỉ biết xuýt xoa!

Mẹo nấu bún phở ngày Tết "dễ như ăn kẹo": Vừa nhanh, vừa rẻ, cả nhà ăn xong chỉ biết xuýt xoa!

Mứt Vỏ Bưởi tự làm ngày Tết: Vừa dẻo, vừa thơm, đánh bại mọi loại bánh kẹo công nghiệp

Mứt Vỏ Bưởi tự làm ngày Tết: Vừa dẻo, vừa thơm, đánh bại mọi loại bánh kẹo công nghiệp

Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Quên cách rán nem cũ đi, thêm 1 bước này nem sẽ vàng giòn, không bao giờ bị ỉu để mâm cỗ Tết thêm hoàn hảo

Quên cách rán nem cũ đi, thêm 1 bước này nem sẽ vàng giòn, không bao giờ bị ỉu để mâm cỗ Tết thêm hoàn hảo