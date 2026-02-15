Tống Dật bất ngờ tình cảm với Bạch Kính Đình: Nhà gái làm ầm ĩ, ép nhà trai công khai?

Mọi chuyện bắt đầu từ việc nhà gái bất ngờ đổi loạt ảnh cover trên 3 nền tảng mạng xã hội thành hình hai chú gấu đang yêu đương ngay trước thềm Valentine. Không chỉ vậy, Tống Dật còn đăng hình ảnh check-in tại một nhà hàng, nơi Bạch Kính Đình cũng từng đến. Điều này làm dấy lên nghi ngờ cả hai chưa hề chia tay mà vẫn đang âm thầm bên nhau. Đến hôm 14/2, cô lại khiến cõi mạng chao đảo khi đăng tải hình ảnh đeo nhẫn ngón áp út.

Trong ngày Valentine, rất nhiều bộ phim ngôn tình Trung Quốc tung poster mới. Đó vừa là phúc lợi cho các fan, vừa là cách để những dự án này quảng bá. Dẫu vậy, sự chú ý của công chúng lúc này không hướng về bất cứ tác phẩm nào, mà lại đang dành trọn cho drama phim giả tình thật chấn động của cặp đôi Tống Dật - Bạch Kính Đình.

Những động thái liên tiếp của Tống Dật đang khiến tên của cả hai xuất hiện dày đặc trên Hot Search Weibo, kéo theo vô số tranh cãi của fan hâm mộ đôi bên lẫn những khán giả trung lập. Rất nhiều quan điểm trái chiều đã được đưa ra, trong đó fan hâm mộ của Tống Dật cho rằng cô đơn giản là thấy nhẫn đẹp thì đeo, không hề có ý gì cả. Trái lại, những fan hâm mộ của nhà trai tức giận vì thần tượng bỗng dưng bị réo tên trên mạng xã hội, còn vấp phải không ít ý kiến tiêu cực.

Một số người bày tỏ quan điểm có lẽ Tống Dật và Bạch Kính Đình đã chia tay, họ cho rằng Tống Dật muốn "cọ nhiệt" Bạch Kính Đình. Thế nhưng đáng chú ý nhất có lẽ vẫn là luồng ý kiến cả hai vẫn chưa chia tay mà đang âm thầm bên nhau. Tống Dật vì đã đến tuổi lập gia đình nên làm ầm ĩ để ép Bạch Kính Đình công khai quan hệ.

Trong khi đó, Bạch Kính Đình được cho là không muốn công khai lúc này vì vẫn muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp. Anh hiện vẫn đang ở ngưỡng "ngấp nghé bạo", nếu muốn trở thành đỉnh lưu trong giới thì yêu đương công khai rõ ràng là nước đi không hề khôn ngoan.

Về phần Bạch Kính Đình, hiện anh không có động thái phản hồi nào xoay quanh câu chuyện đang được netizen bàn tán. Đây là điều dễ hiểu và hợp lý bởi trước đó, đôi bên cũng chưa từng chính thức thừa nhận bên nhau, dù mọi thứ được cho là đã rõ mười mươi. Tuy nhiên, studio của nam diễn viên đã thông báo có hành động pháp lý với nhiều tài khoản bị nghi ngờ xâm phạm quyền lợi hợp pháp của anh chàng.