Tống Dật bất ngờ tình cảm với Bạch Kính Đình: Nhà gái làm ầm ĩ, ép nhà trai công khai?

Sao quốc tế 15/02/2026 01:18

Trong ngày Valentine năm nay, tâm điểm chú ý của showbiz Hoa ngữ không phải một cặp đôi đang hạnh phúc nào đó mà lại là hai cái tên chưa từng xác nhận hẹn hò: Tống Dật và Bạch Kính Đình.

Trong ngày Valentine, rất nhiều bộ phim ngôn tình Trung Quốc tung poster mới. Đó vừa là phúc lợi cho các fan, vừa là cách để những dự án này quảng bá. Dẫu vậy, sự chú ý của công chúng lúc này không hướng về bất cứ tác phẩm nào, mà lại đang dành trọn cho drama phim giả tình thật chấn động của cặp đôi Tống Dật - Bạch Kính Đình.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc nhà gái bất ngờ đổi loạt ảnh cover trên 3 nền tảng mạng xã hội thành hình hai chú gấu đang yêu đương ngay trước thềm Valentine. Không chỉ vậy, Tống Dật còn đăng hình ảnh check-in tại một nhà hàng, nơi Bạch Kính Đình cũng từng đến. Điều này làm dấy lên nghi ngờ cả hai chưa hề chia tay mà vẫn đang âm thầm bên nhau. Đến hôm 14/2, cô lại khiến cõi mạng chao đảo khi đăng tải hình ảnh đeo nhẫn ngón áp út.

 

Tống Dật bất ngờ tình cảm với Bạch Kính Đình: Nhà gái làm ầm ĩ, ép nhà trai công khai? - Ảnh 1Tống Dật bất ngờ tình cảm với Bạch Kính Đình: Nhà gái làm ầm ĩ, ép nhà trai công khai? - Ảnh 2

Những động thái liên tiếp của Tống Dật đang khiến tên của cả hai xuất hiện dày đặc trên Hot Search Weibo, kéo theo vô số tranh cãi của fan hâm mộ đôi bên lẫn những khán giả trung lập. Rất nhiều quan điểm trái chiều đã được đưa ra, trong đó fan hâm mộ của Tống Dật cho rằng cô đơn giản là thấy nhẫn đẹp thì đeo, không hề có ý gì cả. Trái lại, những fan hâm mộ của nhà trai tức giận vì thần tượng bỗng dưng bị réo tên trên mạng xã hội, còn vấp phải không ít ý kiến tiêu cực.

Một số người bày tỏ quan điểm có lẽ Tống Dật và Bạch Kính Đình đã chia tay, họ cho rằng Tống Dật muốn "cọ nhiệt" Bạch Kính Đình. Thế nhưng đáng chú ý nhất có lẽ vẫn là luồng ý kiến cả hai vẫn chưa chia tay mà đang âm thầm bên nhau. Tống Dật vì đã đến tuổi lập gia đình nên làm ầm ĩ để ép Bạch Kính Đình công khai quan hệ.

Tống Dật bất ngờ tình cảm với Bạch Kính Đình: Nhà gái làm ầm ĩ, ép nhà trai công khai? - Ảnh 3

Trong khi đó, Bạch Kính Đình được cho là không muốn công khai lúc này vì vẫn muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp. Anh hiện vẫn đang ở ngưỡng "ngấp nghé bạo", nếu muốn trở thành đỉnh lưu trong giới thì yêu đương công khai rõ ràng là nước đi không hề khôn ngoan.

Về phần Bạch Kính Đình, hiện anh không có động thái phản hồi nào xoay quanh câu chuyện đang được netizen bàn tán. Đây là điều dễ hiểu và hợp lý bởi trước đó, đôi bên cũng chưa từng chính thức thừa nhận bên nhau, dù mọi thứ được cho là đã rõ mười mươi. Tuy nhiên, studio của nam diễn viên đã thông báo có hành động pháp lý với nhiều tài khoản bị nghi ngờ xâm phạm quyền lợi hợp pháp của anh chàng.

Bạch Kính Đình vướng nghi vấn có thái độ không tốt với nhân viên

Bạch Kính Đình vướng nghi vấn có thái độ không tốt với nhân viên

Tất cả nam nghệ sĩ có tiêu chí tên 3 chữ và từng làm đại sứ thương hiệu Louis Vuitton bị lôi vào cuộc thảo luận, như Chu Nhất Long, Vương Gia Nhĩ (Jackson Wang) Vương Hạc Đệ và Bạch Kính Đình.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Kính Đình sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bạch Kính Đình vướng nghi vấn có thái độ không tốt với nhân viên

Bạch Kính Đình vướng nghi vấn có thái độ không tốt với nhân viên

Bạch Kính Đình thừa nhận áp lực khi đóng phim Khó dỗ dành

Bạch Kính Đình thừa nhận áp lực khi đóng phim Khó dỗ dành

Bạch Kính Đình được khen dùng diễn xuất nâng tầm trong 'Ngày Không Ngủ'

Bạch Kính Đình được khen dùng diễn xuất nâng tầm trong 'Ngày Không Ngủ'

Nghi vấn Bạch Kính Đình và Tống Dật chia tay sau 3 năm hẹn hò

Nghi vấn Bạch Kính Đình và Tống Dật chia tay sau 3 năm hẹn hò

Khó dỗ dành của Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam nhận điểm thấp vì lý do này

Khó dỗ dành của Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam nhận điểm thấp vì lý do này

Bạch Kính Đình và Tống Dật lộ bằng chứng 'đã về chung một nhà' sau Khó Dỗ Dành

Bạch Kính Đình và Tống Dật lộ bằng chứng 'đã về chung một nhà' sau Khó Dỗ Dành

TIN MỚI NHẤT

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 19 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 3 giờ 17 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 3 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?