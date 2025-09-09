Nghi vấn Bạch Kính Đình và Tống Dật chia tay sau 3 năm hẹn hò

Sao quốc tế 09/09/2025 15:33

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn Bạch Kính Đình và Tống Dật đã 'đường ai nấy đi'.

Mới đây truyền thông xứ Trung đưa tin Bạch Kính Đình và Tống Dật đã chia tay nhau sau gần 3 năm hẹn hò vì công việc bận rộn, tình cảm phai nhạt. Cả hai được cho là “đường ai nấy đi” trong âm thầm, không có xung đột.

Trước đó, Bạch Kính Đình và Tống Dật vướng nghi vấn hẹn hò, duy trì mối quan hệ ổn định. Cả hai nhiều lần xuất hiện cùng nhau nhưng chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận tình cảm. Vì không công khai nên khi chia tay, Bạch Kính Đình và Tống Dật không chia sẻ thông tin này đến bất kỳ ai.

Nghi vấn Bạch Kính Đình và Tống Dật chia tay sau 3 năm hẹn hò - Ảnh 1

Bạch Kính Đình và Tống Dật là một trong những cặp đôi nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Cả hai lộ chuyện hẹn hò từ tháng 11.2022 sau khi hợp tác cùng nhau trong dự án “Trường phong độ”.

Song, theo truyền thông Trung Quốc, mối quan hệ của họ không được xếp vào nhóm “phim giả tình thật”, vì cả hai đã yêu nhau trước khi đóng “Trường phong độ”. Cả Bạch Kính Đình và Tống Dật đều nghiêm túc trong chuyện tình cảm, từng đưa đối phương về ra mắt gia đình và nhận được sự ủng hộ của cha mẹ.

Nghi vấn Bạch Kính Đình và Tống Dật chia tay sau 3 năm hẹn hò - Ảnh 2

Bạch Kính Đình nhiều lần nhuộm tóc theo màu trang phục mà Tống Dật mặc khi tham dự sự kiện để thể hiện tình cảm với bạn gái. Đáp lại, người đẹp Hồ Bắc cũng có những động thái ngầm xác nhận mối quan hệ với bạn trai kém 4 tuổi.

Trong những năm qua, cả hai bị soi hàng loạt chi tiết trùng hợp. Dù mọi người trong giới giải trí đều biết chuyện, nhưng cặp đôi chưa bao giờ công khai với công chúng.

Hiện tại, phía Bạch Kính Đình chưa có bất kỳ phản hồi nào. Mối quan hệ của hai diễn viên vẫn nằm trong vòng suy đoán của công chúng. Nhưng tựu trung, như nhiều khán giả đã bình luận: thay vì bận tâm về đời tư, điều quan trọng nhất chính là tác phẩm mà họ mang lại. Bởi trong thế giới showbiz, chỉ có năng lực và sản phẩm nghệ thuật mới là "chỗ dựa lâu dài" cho nghệ sĩ.

Loạt hình ảnh Tống Dật và Thừa Lỗi tình tứ bên nhau khiến dân tình 'dậy sóng'

Loạt hình ảnh Tống Dật và Thừa Lỗi tình tứ bên nhau khiến dân tình 'dậy sóng'

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung thích thú truyền tay nhau loạt ảnh của Tống Dật và Thừa Lỗi. Trong đó, cả hai tỏ ra tình tứ, quấn quýt bên nhau như một cặp đôi đang yêu thực thụ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tống Dật sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Loạt hình ảnh Tống Dật và Thừa Lỗi tình tứ bên nhau khiến dân tình 'dậy sóng'

Loạt hình ảnh Tống Dật và Thừa Lỗi tình tứ bên nhau khiến dân tình 'dậy sóng'

Gây chú ý sau 'Dữ Tấn Trường An', Tống Dật đáp trả nghi vấn 'dao kéo'

Gây chú ý sau 'Dữ Tấn Trường An', Tống Dật đáp trả nghi vấn 'dao kéo'

Lý do khiến phim 'Dữ Tấn Trường An' của Thừa Lỗi và Tống Dật gây thất vọng

Lý do khiến phim 'Dữ Tấn Trường An' của Thừa Lỗi và Tống Dật gây thất vọng

Sánh đôi cùng Tống Dật, Thừa Lỗi chứng minh khả năng diễn xuất trong Dữ Tấn Trường An

Sánh đôi cùng Tống Dật, Thừa Lỗi chứng minh khả năng diễn xuất trong Dữ Tấn Trường An

Bạch Kính Đình và Tống Dật lộ bằng chứng 'đã về chung một nhà' sau Khó Dỗ Dành

Bạch Kính Đình và Tống Dật lộ bằng chứng 'đã về chung một nhà' sau Khó Dỗ Dành

Cảnh đại hôn trong Khánh Dư Niên 2 gây tranh cãi vì khác xa nguyên tác, bị chê 'nghèo nàn', thua kém Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình - Tống Dật

Cảnh đại hôn trong Khánh Dư Niên 2 gây tranh cãi vì khác xa nguyên tác, bị chê 'nghèo nàn', thua kém Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình - Tống Dật

TIN MỚI NHẤT

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi trượt chân xuống sông

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi trượt chân xuống sông

Đời sống 8 phút trước
Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp sau lễ khai giảng

Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp sau lễ khai giảng

Đời sống 16 phút trước
Bức tường bất ngờ đổ sập sau trận mưa lớn, đè trúng xe Maybach trị giá 5,5 tỷ đồng

Bức tường bất ngờ đổ sập sau trận mưa lớn, đè trúng xe Maybach trị giá 5,5 tỷ đồng

Video 21 phút trước
Tình tiết bất ngờ trong vụ sát hại 'vợ hờ' rồi phi tang thi thể dưới kênh

Tình tiết bất ngờ trong vụ sát hại 'vợ hờ' rồi phi tang thi thể dưới kênh

Đời sống 22 phút trước
Đúng 20h ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Đúng 20h ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Hoảng hốt phát hiện thi thể người nổi trên mặt hồ công viên, tiết lộ đặc điểm nhận dạng

Hoảng hốt phát hiện thi thể người nổi trên mặt hồ công viên, tiết lộ đặc điểm nhận dạng

Đời sống 31 phút trước
Xe buýt 2 tầng bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hàng trăm mét khiến 10 người tử vong và hàng chục người bị thương

Xe buýt 2 tầng bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hàng trăm mét khiến 10 người tử vong và hàng chục người bị thương

Video 32 phút trước
Từ ngày 10 đến 30/9/2025, 3 con giáp Thiên Tài ghé thăm mang theo BẠC VÀNG đến nhà, tài khí nhân đôi, Đại Cát Đại Lợi, giàu nhanh ú ụ

Từ ngày 10 đến 30/9/2025, 3 con giáp Thiên Tài ghé thăm mang theo BẠC VÀNG đến nhà, tài khí nhân đôi, Đại Cát Đại Lợi, giàu nhanh ú ụ

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Cục nóng điều hòa phát nổ giữa đêm, 3 người trong một gia đình tử vong

Cục nóng điều hòa phát nổ giữa đêm, 3 người trong một gia đình tử vong

Thế giới 1 giờ 13 phút trước
Mệnh trời an định, 3 con giáp tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, trúng đậm giàu to, trả hết nợ nần, làm nên nghiệp lớn trong 21 ngày tới

Mệnh trời an định, 3 con giáp tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, trúng đậm giàu to, trả hết nợ nần, làm nên nghiệp lớn trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua nhà em trai thắp nhang rồi rời đi khiến 4 căn nhà cháy rực lửa, thiêu rụi toàn bộ tài sản ở An Giang

Qua nhà em trai thắp nhang rồi rời đi khiến 4 căn nhà cháy rực lửa, thiêu rụi toàn bộ tài sản ở An Giang

Lời khai bất ngờ của bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân tại phòng khám TP.HCM

Lời khai bất ngờ của bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân tại phòng khám TP.HCM

Giá vàng hôm nay, ngày 9/9/2025: Giá vàng thế giới tăng mạnh lập đỉnh mới, vàng trong nước lao dốc không phanh

Giá vàng hôm nay, ngày 9/9/2025: Giá vàng thế giới tăng mạnh lập đỉnh mới, vàng trong nước lao dốc không phanh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải phủ nhận tổ chức đánh bạc, nhưng vẫn bị thay vai trong phim mới

Hứa Khải phủ nhận tổ chức đánh bạc, nhưng vẫn bị thay vai trong phim mới

Tân Chỉ Lôi từng không đủ tiền ăn vịt quay Bắc Kinh đến trở thành siêu sao quốc tế

Tân Chỉ Lôi từng không đủ tiền ăn vịt quay Bắc Kinh đến trở thành siêu sao quốc tế

'Giây phút ấy vượt giới hạn' của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên có ngoại truyện?

'Giây phút ấy vượt giới hạn' của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên có ngoại truyện?

Sự nghiệp đang thăng hoa của Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân có nguy cơ 'bị phong sát'?

Sự nghiệp đang thăng hoa của Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân có nguy cơ 'bị phong sát'?

Hứa Khải có thể đối diện án tù nếu phạm tội liên quan đến cờ bạc

Hứa Khải có thể đối diện án tù nếu phạm tội liên quan đến cờ bạc

Phim Thành Long lập kỷ lục phòng vé, thay đổi định kiến 'chỉ là sao võ thuật' trong mắt khán giả

Phim Thành Long lập kỷ lục phòng vé, thay đổi định kiến 'chỉ là sao võ thuật' trong mắt khán giả