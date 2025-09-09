Nghi vấn Bạch Kính Đình và Tống Dật chia tay sau 3 năm hẹn hò

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn Bạch Kính Đình và Tống Dật đã 'đường ai nấy đi'.

Mới đây truyền thông xứ Trung đưa tin Bạch Kính Đình và Tống Dật đã chia tay nhau sau gần 3 năm hẹn hò vì công việc bận rộn, tình cảm phai nhạt. Cả hai được cho là “đường ai nấy đi” trong âm thầm, không có xung đột.

Trước đó, Bạch Kính Đình và Tống Dật vướng nghi vấn hẹn hò, duy trì mối quan hệ ổn định. Cả hai nhiều lần xuất hiện cùng nhau nhưng chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận tình cảm. Vì không công khai nên khi chia tay, Bạch Kính Đình và Tống Dật không chia sẻ thông tin này đến bất kỳ ai.

Bạch Kính Đình và Tống Dật là một trong những cặp đôi nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Cả hai lộ chuyện hẹn hò từ tháng 11.2022 sau khi hợp tác cùng nhau trong dự án “Trường phong độ”.

Song, theo truyền thông Trung Quốc, mối quan hệ của họ không được xếp vào nhóm “phim giả tình thật”, vì cả hai đã yêu nhau trước khi đóng “Trường phong độ”. Cả Bạch Kính Đình và Tống Dật đều nghiêm túc trong chuyện tình cảm, từng đưa đối phương về ra mắt gia đình và nhận được sự ủng hộ của cha mẹ.

Bạch Kính Đình nhiều lần nhuộm tóc theo màu trang phục mà Tống Dật mặc khi tham dự sự kiện để thể hiện tình cảm với bạn gái. Đáp lại, người đẹp Hồ Bắc cũng có những động thái ngầm xác nhận mối quan hệ với bạn trai kém 4 tuổi.

Trong những năm qua, cả hai bị soi hàng loạt chi tiết trùng hợp. Dù mọi người trong giới giải trí đều biết chuyện, nhưng cặp đôi chưa bao giờ công khai với công chúng.

Hiện tại, phía Bạch Kính Đình chưa có bất kỳ phản hồi nào. Mối quan hệ của hai diễn viên vẫn nằm trong vòng suy đoán của công chúng. Nhưng tựu trung, như nhiều khán giả đã bình luận: thay vì bận tâm về đời tư, điều quan trọng nhất chính là tác phẩm mà họ mang lại. Bởi trong thế giới showbiz, chỉ có năng lực và sản phẩm nghệ thuật mới là "chỗ dựa lâu dài" cho nghệ sĩ.

