Về quê nghỉ Tết Dương lịch, nam thanh niên bị xe khách tông tử vong trước nhà

Đời sống 01/01/2026 15:45

Vừa xuống xe và đi bộ sang đường để về nhà, nam thanh niên không may bị xe khách đâm tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 1/1, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Tân Phú (tỉnh Nghệ An) cho biết, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn đã khiến một người tử vong tại chỗ.

Trước đó, anh Đ.X.S. (SN 2001, trú xóm Thuận Yên, xã Tân Phú, Nghệ An) đi xe khách từ Hà Nội về Nghệ An để nghỉ Tết Dương lịch.

Khoảng 3h ngày 1/1, xe khách dừng đối diện cổng nhà bố mẹ anh S. Lúc này, anh S. băng qua Quốc lộ 48E để về nhà thì bất ngờ bị một xe khách khác lưu thông trên tuyến tông trúng. Cú tông mạnh khiến anh S. tử vong tại chỗ. 

 

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Phú, anh S. là cán bộ công tác tại Hà Nội, về thăm gia đình nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch thì không may gặp nạn ngay trước cổng nhà.

Về quê nghỉ Tết Dương lịch, nam thanh niên bị xe khách tông tử vong trước nhà - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, người dân địa phương cho biết, nạn nhân là anh Đ.X.S (SN 2001) là người địa phương. Anh S đang làm ở Hà Nội.

Thời điểm xảy ra tai nạn, anh S vừa từ Hà Nội về Nghệ An để nghỉ tết Dương lịch. Khi anh S vừa xuống xe đi bộ để về nhà thì không may bị xe khách tông trúng.

Hiện cơ quan công an Nghệ An đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bàng hoàng ô tô mất lái đâm loạt xe máy, người dân đi xem pháo hoa giao thừa tại Hải Phòng

Bàng hoàng ô tô mất lái đâm loạt xe máy, người dân đi xem pháo hoa giao thừa tại Hải Phòng

Sáng 1/1/2026, trao đổi với phóng viên, đại diện Công an TP Hải Phòng xác nhận sự việc ô tô con mất lái đâm loạt xe máy, người dân đi xem pháo hoa giao thừa tại Hải Phòng.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Thấy vợ tắm lâu bất thường, tôi ngó qua khe cửa thì chết lặng khi thấy cô ấy đang chăm chú nhìn vào thứ đó

Thấy vợ tắm lâu bất thường, tôi ngó qua khe cửa thì chết lặng khi thấy cô ấy đang chăm chú nhìn vào thứ đó

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, vợ run rẩy đi tìm sự thật và cái kết khóc nức nở

Thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, vợ run rẩy đi tìm sự thật và cái kết khóc nức nở

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Vì một phút cầm nhầm điện thoại của chồng, tôi chết lặng khi nhận cuộc gọi từ shipper giao thứ đồ ám ảnh ấy

Vì một phút cầm nhầm điện thoại của chồng, tôi chết lặng khi nhận cuộc gọi từ shipper giao thứ đồ ám ảnh ấy

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Mẹ chồng đòi lấy vàng cưới của dâu tặng con gái, nàng dâu đáp đúng 1 câu khiến bà muốn quỵ ngã vì nhục nhã

Mẹ chồng đòi lấy vàng cưới của dâu tặng con gái, nàng dâu đáp đúng 1 câu khiến bà muốn quỵ ngã vì nhục nhã

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Qua đêm nay, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Sau ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Phận dâu vất vả ngày tết, đối diện mưu cao của mẹ chồng, tôi 'phản đòn' thành công khiến tết năm nay thay đổi

Phận dâu vất vả ngày tết, đối diện mưu cao của mẹ chồng, tôi 'phản đòn' thành công khiến tết năm nay thay đổi

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 2/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời, sau một đêm thành tỷ phú

Trúng số độc đắc đúng ngày 2/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời, sau một đêm thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Lý Long Cơ bật khóc vì không biết 'người tình kém 40 tuổi' đã có chồng con

Lý Long Cơ bật khóc vì không biết 'người tình kém 40 tuổi' đã có chồng con

Sao quốc tế 7 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Ghen tuông, cô gái lái ô tô tông bạn trai và bạn thân khiến 2 người tử vong tại chỗ

Ghen tuông, cô gái lái ô tô tông bạn trai và bạn thân khiến 2 người tử vong tại chỗ

Giá vàng hôm nay 1/1/2026: Vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 1/1/2026: Vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xót xa phát hiện bé trai 6 ngày tuổi bị bỏ rơi kèm lá thư 'nhờ nuôi giúp'

Xót xa phát hiện bé trai 6 ngày tuổi bị bỏ rơi kèm lá thư 'nhờ nuôi giúp'

Danh tính nữ TikToker có hành vi dừng xe giữa đường chặn xe khác

Danh tính nữ TikToker có hành vi dừng xe giữa đường chặn xe khác

Bàng hoàng ô tô mất lái đâm loạt xe máy, người dân đi xem pháo hoa giao thừa tại Hải Phòng

Bàng hoàng ô tô mất lái đâm loạt xe máy, người dân đi xem pháo hoa giao thừa tại Hải Phòng

Vụ học sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ở Đà Nẵng: Nạn nhân bị thủng màng nhĩ trái, gia đình mời chuyên viên tâm lý hỗ trợ

Vụ học sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ở Đà Nẵng: Nạn nhân bị thủng màng nhĩ trái, gia đình mời chuyên viên tâm lý hỗ trợ

Xử phạt nữ TikToker lái xe tải có hành vi dừng xe giữa đường chặn xe khác

Xử phạt nữ TikToker lái xe tải có hành vi dừng xe giữa đường chặn xe khác

Hé lộ nguyên nhân vụ gãy cần cẩu dự án thi công giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng

Hé lộ nguyên nhân vụ gãy cần cẩu dự án thi công giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng