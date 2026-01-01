Vừa xuống xe và đi bộ sang đường để về nhà, nam thanh niên không may bị xe khách đâm tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 1/1, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Tân Phú (tỉnh Nghệ An) cho biết, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn đã khiến một người tử vong tại chỗ.

Trước đó, anh Đ.X.S. (SN 2001, trú xóm Thuận Yên, xã Tân Phú, Nghệ An) đi xe khách từ Hà Nội về Nghệ An để nghỉ Tết Dương lịch.

Khoảng 3h ngày 1/1, xe khách dừng đối diện cổng nhà bố mẹ anh S. Lúc này, anh S. băng qua Quốc lộ 48E để về nhà thì bất ngờ bị một xe khách khác lưu thông trên tuyến tông trúng. Cú tông mạnh khiến anh S. tử vong tại chỗ.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Phú, anh S. là cán bộ công tác tại Hà Nội, về thăm gia đình nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch thì không may gặp nạn ngay trước cổng nhà.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, người dân địa phương cho biết, nạn nhân là anh Đ.X.S (SN 2001) là người địa phương. Anh S đang làm ở Hà Nội.

Thời điểm xảy ra tai nạn, anh S vừa từ Hà Nội về Nghệ An để nghỉ tết Dương lịch. Khi anh S vừa xuống xe đi bộ để về nhà thì không may bị xe khách tông trúng.

Hiện cơ quan công an Nghệ An đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

