Danh tính nữ TikToker có hành vi dừng xe giữa đường chặn xe khác

Đời sống 01/01/2026 14:42

Nữ TikToker điều khiển xe tải biển số 20C-237.xx có hành vi dừng xe giữa đường để tranh luận với một tài xế ô tô đi chiều ngược lại. Hành vi vi phạm của nữ tài xế đã bị CSGT xử lý.

Theo thông tin từ VOV, ngày 1/1/2026, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết: Nhận chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc, xác minh làm rõ vụ việc.

Cụ thể, vào 22h ngày 29/12/2025, tại tuyến đường thuộc địa phận xã Ngàn Sơn, tỉnh Thái Nguyên, chị Ngô T.M.H (sinh năm 1999, trú tại Trung Hội, Thái Nguyên) điều khiển xe tải biển số 20C-237.xx đã có hành vi vi phạm dừng xe không sát mép lề đường bên phải theo chiều đi ở nơi có lề đường hẹp hoặc không có lề đường.

 

Chị Ngô T. M. H được xác định vi phạm quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 6 Nghị định 168/NĐ-CP của Chính phủ; bị xử phạt 700.000 đồng. Biên bản vi phạm hành chính đối với chị Ngô T. M. H đã được Phòng CSGT Thái Nguyên thiết lập chiều ngày 31/12/2025.

Danh tính nữ TikToker có hành vi dừng xe giữa đường chặn xe khác - Ảnh 1
Xử phạt chị Ngô T.M.H - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 31/12/2025, mạng xã hội lan truyền đoạn video của nữ TikToker N.T.M.H. tố một tài xế xe tải hạng nặng liên tục nháy đèn pha khi di chuyển ngược chiều với mình qua đoạn tránh phường Bắc Kạn, thuộc lộ trình Thái Nguyên - Cao Bằng.

Khi đăng tải sự việc lên mạng xã hội, nữ tài xế H. cho biết hệ thống chiếu sáng mạnh ảnh hưởng khả năng quan sát, buộc cô dừng xe. Sau đó, hai tài xế dừng xe và có màn tranh cãi gay gắt.

N.T.M.H. là một trong số tay lái nữ xe hạng nặng nổi tiếng tại Việt Nam. Cô thường đăng tải các đoạn video chia sẻ hành trình lái xe đầu kéo chở hàng trên tài khoản TikTok với hơn 662.000 lượt theo dõi. Trong đó, clip ghi lại cảnh M.H. lên xe được phủ toàn bộ sơn hồng thu hút 15,3 triệu lượt xem. Đây cũng là đoạn clip nhiều lượt xem nhất của cô đến thời điểm hiện tại.

Vào đầu tháng 12/2025, M.H. gây chú ý khi lái xe tải 30 tấn từ Thái Nguyên xuống Hà Nội nhận thêm hàng hóa, sau đó di chuyển đến Đắk Lắk, nhằm cứu trợ cho bà con miền Trung.

Bàng hoàng ô tô mất lái đâm loạt xe máy, người dân đi xem pháo hoa giao thừa tại Hải Phòng

Bàng hoàng ô tô mất lái đâm loạt xe máy, người dân đi xem pháo hoa giao thừa tại Hải Phòng

Sáng 1/1/2026, trao đổi với phóng viên, đại diện Công an TP Hải Phòng xác nhận sự việc ô tô con mất lái đâm loạt xe máy, người dân đi xem pháo hoa giao thừa tại Hải Phòng.

