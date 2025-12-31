Cháy lớn căn nhà 5 tầng ở phố Hàng Mã: Khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy

Đời sống 31/12/2025 16:01

Vào khoảng 9h ngày 31/12, một vụ cháy đã xảy ra tại số nhà 14 phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm).

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 9h sáng ngày 31/12, hỏa hoạn xảy ra tại một căn nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã. Theo ghi nhận ban đầu, ngôi nhà được sử dụng để kinh doanh hàng hóa, đồ trang trí.

Cháy lớn căn nhà 5 tầng ở phố Hàng Mã: Khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy - Ảnh 1
Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH, phương tiện chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Lao Động

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, khói bất ngờ bốc ra từ khu vực tầng 3. “Ban đầu là khói trắng đặc kèm mùi khét, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy và tìm cách chữa cháy” - một nhân chứng kể lại.

Cũng theo người dân, lúc xảy ra cháy có hai người bên trong ngôi nhà. Một người đàn ông ở tầng 1 kịp thời thoát ra ngoài, trong khi một phụ nữ ở tầng 3 ra bên ngoài rồi trèo xuống mái nhà bên cạnh.

Cháy lớn căn nhà 5 tầng ở phố Hàng Mã: Khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy - Ảnh 2Cháy lớn căn nhà 5 tầng ở phố Hàng Mã: Khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy - Ảnh 3
Khu vực xảy ra cháy được xác định tại tầng 3 của ngôi nhà - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng 5 phương tiện của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7, 8, 14 đến hiện trường để tìm kiếm người mắc kẹt và dập lửa.

Đến 9h30, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục phun nước làm mát.

Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra nguyên nhân vụ việc.

