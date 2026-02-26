Trong 2 ngày cuối tháng 2 (27, 28/2/2026), 3 con giáp tiền chật két, gom tiền đầy tay, may mắn ập đến bất ngờ, sự nghiệp lên hương

Trong 2 ngày cuối tháng 2 (27, 28/2/2026), Chính quan mở đường giúp công việc của Dần hanh thông như mơ. Đây cũng là ngày mà con giáp này có thể chọn để mở hàng, khai bút hoặc đi chùa cầu công danh sự nghiệp. Nhị Hợp trợ lực giúp Dần có số ăn lộc trong 2 ngày này. Con giáp này cực đỏ trong mọi trò chơi và buôn bán lắm tiền, có duyên ăn nói được thần Tài để ý.

Vận tình cảm ổn định, bạn cảm nhận được không khí ấm áp trong ngôi nhà nhỏ, gia đình quây quần bên nhau. Mọi sự hờn dỗ của các cặp đôi lắng xuống trong ngày này.

Con giáp tuổi Tý

Trong 2 ngày cuối tháng 2 (27, 28/2/2026), Chính Tài chỉ lối, người tuổi Tý có một túi tiền rủng rỉnh ngay từ ngày đầu tuần. Đó có thể là các khoản thưởng nóng, tiền mừng tuổi hoặc tiền lương vì bạn đã chăm chỉ suốt đợt nghỉ Tết vừa qua.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, bạn cũng có tài chính khá giả nhờ lượng khách hàng ổn định. Bản mệnh biết điểm mạnh của mình ở đâu để phát huy, đồng thời cũng nắm bắt được xu thế thị trường nên lúc nào đồng tiền cũng chảy vào túi.

Con giáp tuổi Tuất

Trong 2 ngày cuối tháng 2 (27, 28/2/2026), Chính Quan cho biết khả năng cao trong quãng thời gian này tốc độ phát triển công việc của Tuất khá tốt. Con giáp này cực kỳ nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc mình làm, không hằn học hay khó chịu khi bận bịu, ngược lại còn tạo cho người khác cảm giác dễ chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh cho biết con giáp này sống nặng tình nặng nghĩa nên rất biết cách đối đãi với người thân và không quá xem trọng mối quan hệ xã giao. Dù không hợp với tính cách của cha mẹ nhưng bạn vẫn luôn đặt chữ hiếu lên hàng đầu, lo chu toàn mọi việc trong gia đạo.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!