10 ngày tới (26/2-7/3): 3 con giáp bùng nổ tài lộc, sự nghiệp tiến triển thuận lợi, vươn lên làm đại gia, niềm vui tìm đến tới tấp

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 21:15

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán chạm tay vào may mắn, giàu có ngút ngàn, mọi điều như ý.

Tuổi Hợi 

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. 

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Ngày đầu tiên trở lại làm việc của tuổi Tý diễn ra vô cùng hanh thông nhờ cục diện Tam Hợp. Bạn sở hữu sự tỉnh táo và quyết đoán cần thiết để gạt bỏ những dư âm của kỳ nghỉ Tết, nhanh chóng dẫn đầu về hiệu suất trong tập thể.

Thu nhập chính từ lương thưởng và các nguồn thu cố định rất vững vàng. Bạn không còn phải lo lắng về việc chi tiêu quá tay trong dịp Tết vì dòng tiền đang có dấu hiệu quay trở lại và tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Trong ngày này là thời gian vượng phát của Thìn, tuổi Thìn đón vận may tài chính rực rỡ hiếm có. Cát khí hội tụ giúp công việc tiến triển nhanh chóng, mọi việc đều diễn biến trôi chảy và thuận lợi chưa từng có. Người làm kinh doanh dễ gặp khách hàng tiềm năng, ký kết hợp đồng giá trị, lợi nhuận không ngừng đổ về. Người làm văn phòng cũng có cơ hội thăng chức tăng lương.

Không chỉ vậy, tuổi Thìn còn có cơ hội mở rộng các mối quan hệ làm ăn. Quý nhân xuất hiện đúng lúc, giúp họ càng ngày càng thuận lợi, xóa hết khó khăn trở ngại. Nhờ sự quyết đoán vốn có, họ chớp trọn thời cơ, từ đó tạo bước đột phá về thu nhập.

Ba ngày ngắn ngủi nhưng đủ để tuổi Thìn “tắm trong biển lộc”. Nếu biết quản lý tài chính khôn ngoan và tái đầu tư hợp lý, con giáp này hoàn toàn có thể đặt nền móng cho một giai đoạn giàu có bền vững phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán làm ăn thuận buồm xuôi gió, tình duyên tuyệt vời.

