Đúng 10 ngày tới (8/3), 3 con giáp TẤN TÀI TẤN LỘC, ngủ trên đống vàng, PHÚ QUÝ bạt ngàn, túi tiền căng chặt, giàu to ngất ngưởng

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 16:09

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tài vận rực rỡ, không thành phú gia cũng dư dả tiền xài.

Tuổi Sửu 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu sửa chữa lỗi làm, vực dậy tinh thần.

Ngày này tuổi Sửu khi công việc tạm hoãn lại, bạn cố gắng sửa lại và lấy lại tinh thần làm việc một cách chuyên nghiệp theo cách riêng của bạn.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu bạn đang cố gắng bắt đầu lại, sửa chữa những lỗi lầm.

Tình cảm: Trong tình yêu, tình cảm vẫn cố gắng vượt qua những thời gian khó nhọc.

Tài lộc: Về mặt tài chính, khó khăn bước đầu, bạn đang cố gắng vượt qua.

Sức khoẻ: Chăm lo từng li từng tí sức khoẻ, không muốn bị gò bó trong công việc.

Đúng 10 ngày tới (8/3), 3 con giáp TẤN TÀI TẤN LỘC, ngủ trên đống vàng, PHÚ QUÝ bạt ngàn, túi tiền căng chặt, giàu to ngất ngưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi 12 con giáp dự báo, tháng này mang đến dòng năng lượng tích cực cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh của tuổi Dần. Những người đang làm chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc tự kinh doanh sẽ nhận thấy doanh thu tăng mạnh, khách hàng mới xuất hiện liên tục, giúp lợi nhuận bứt phá.

Khả năng lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược giúp tuổi Dần triển khai các ý tưởng ấp ủ từ lâu. Đồng thời, tử vi cho thấy tuổi Dần sẽ gặp quý nhân đồng hành trong công việc, có thể là người hướng dẫn, cộng sự tin cậy hoặc đối tác chiến lược - những người mang đến cơ hội hợp tác lâu dài và hỗ trợ phát triển quy mô kinh doanh.

Về tình cảm, tháng này có thể chưa phải là thời điểm phù hợp để tuổi Dần bắt đầu một mối quan hệ mới, nhưng điều này cũng không phải vấn đề lớn. Hiện tại, bản mệnh đang có nhiều bạn bè xung quanh, tình yêu sẽ đến vào thời điểm thích hợp, không cần phải vội vàng.

Đúng 10 ngày tới (8/3), 3 con giáp TẤN TÀI TẤN LỘC, ngủ trên đống vàng, PHÚ QUÝ bạt ngàn, túi tiền căng chặt, giàu to ngất ngưởng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Thời gian này, tuổi Ngọ sẽ gặt hái những thành tựu rực rỡ không ai bằng. Con giáp này vốn nhanh nhẹn, quyết đoán, nay lại gặp vận may hỗ trợ nên mọi việc tiến triển suôn sẻ hơn mong đợi.

Người làm công ăn lương dễ được giao dự án quan trọng, có cơ hội thăng chức tăng lương. Chỉ cần hoàn thành tốt, cơ hội tăng lương hoặc đề bạt chức vụ là điều hoàn toàn khả thi. Người kinh doanh buôn bán cũng gặp đại lộc, buôn may bán đắt.

Điểm đáng chú ý là tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ, mọi khó khăn được giải tỏa. Nhờ vậy, con đường công danh rộng mở, từng bước tiến vững chắc như cá chép vượt vũ môn, sẵn sàng hóa rồng khi thời cơ chín muồi.

Đúng 10 ngày tới (8/3), 3 con giáp TẤN TÀI TẤN LỘC, ngủ trên đống vàng, PHÚ QUÝ bạt ngàn, túi tiền căng chặt, giàu to ngất ngưởng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

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Tử vi 3 ngày liên tiếp (26, 27 và 28/2), 3 con giáp nắm trọn cơ may, làm giàu dễ dàng, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, tương lai xán lạn

Tử vi 3 ngày liên tiếp (26, 27 và 28/2), 3 con giáp nắm trọn cơ may, làm giàu dễ dàng, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, tương lai xán lạn

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần.

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