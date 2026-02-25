Đúng 10 ngày tới (8/3), 3 con giáp TẤN TÀI TẤN LỘC, ngủ trên đống vàng, PHÚ QUÝ bạt ngàn, túi tiền căng chặt, giàu to ngất ngưởng

Tử vi của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu sửa chữa lỗi làm, vực dậy tinh thần.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu bạn đang cố gắng bắt đầu lại, sửa chữa những lỗi lầm.

Ngày này tuổi Sửu khi công việc tạm hoãn lại, bạn cố gắng sửa lại và lấy lại tinh thần làm việc một cách chuyên nghiệp theo cách riêng của bạn.

Tình cảm: Trong tình yêu, tình cảm vẫn cố gắng vượt qua những thời gian khó nhọc.

Tài lộc: Về mặt tài chính, khó khăn bước đầu, bạn đang cố gắng vượt qua.

Sức khoẻ: Chăm lo từng li từng tí sức khoẻ, không muốn bị gò bó trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp dự báo, tháng này mang đến dòng năng lượng tích cực cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh của tuổi Dần. Những người đang làm chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc tự kinh doanh sẽ nhận thấy doanh thu tăng mạnh, khách hàng mới xuất hiện liên tục, giúp lợi nhuận bứt phá.

Khả năng lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược giúp tuổi Dần triển khai các ý tưởng ấp ủ từ lâu. Đồng thời, tử vi cho thấy tuổi Dần sẽ gặp quý nhân đồng hành trong công việc, có thể là người hướng dẫn, cộng sự tin cậy hoặc đối tác chiến lược - những người mang đến cơ hội hợp tác lâu dài và hỗ trợ phát triển quy mô kinh doanh.

Về tình cảm, tháng này có thể chưa phải là thời điểm phù hợp để tuổi Dần bắt đầu một mối quan hệ mới, nhưng điều này cũng không phải vấn đề lớn. Hiện tại, bản mệnh đang có nhiều bạn bè xung quanh, tình yêu sẽ đến vào thời điểm thích hợp, không cần phải vội vàng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thời gian này, tuổi Ngọ sẽ gặt hái những thành tựu rực rỡ không ai bằng. Con giáp này vốn nhanh nhẹn, quyết đoán, nay lại gặp vận may hỗ trợ nên mọi việc tiến triển suôn sẻ hơn mong đợi.

Người làm công ăn lương dễ được giao dự án quan trọng, có cơ hội thăng chức tăng lương. Chỉ cần hoàn thành tốt, cơ hội tăng lương hoặc đề bạt chức vụ là điều hoàn toàn khả thi. Người kinh doanh buôn bán cũng gặp đại lộc, buôn may bán đắt.

Điểm đáng chú ý là tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ, mọi khó khăn được giải tỏa. Nhờ vậy, con đường công danh rộng mở, từng bước tiến vững chắc như cá chép vượt vũ môn, sẵn sàng hóa rồng khi thời cơ chín muồi.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!