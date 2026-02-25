Đúng ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, làm đâu thắng đó, tài lộc vượng phát, sung túc no đủ

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vui vẻ đón nhận nhiều tin vui tích cực.

Công việc: Người tuổi Dần có nhiều sự va vấp, từ đó giúp bạn đứng vững hơn, vượt trội hơn.

Ngày này tuổi Dần luôn đón nhận tin vui khi làm việc, lúc nào làm việc bạn có một sự chuẩn bị cẩn thận, chuẩn chỉ từng chi tiết.

Tình cảm: Tình cảm giữa cả hai vốn dĩ cần đến cảm xúc chân thành.

Tài lộc: Về mặt tài chính, có được nhiều vận may, tài lộc giữ được sự ổn định.

Sức khoẻ: Vốn dĩ cơ thể tiến triển tốt, thế nhưng vì một vài lí do bạn không dành thời gian nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi tháng mới của 12 con giáp, vận trình của tuổi Mão tỏa sáng rực rỡ. Đây là tháng mà mọi thứ dường như đều thuận lợi, mang lại niềm vui và sự hưng phấn trong từng khoảnh khắc. Trong lĩnh vực tài chính, tuổi Mão như được tiếp thêm năng lượng, mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng đầu tư.

Bản mệnh cần tự tin, tiếp tục phát huy khả năng của mình, đừng ngần ngại đề xuất ý tưởng mới để tiến xa hơn. Cơ hội kiếm tiền rõ ràng, nhưng bản mệnh cũng cần quản lý tài chính cẩn thận, tránh tiêu xài hoang phí hoặc đầu tư quá liều lĩnh.

Về mặt tình cảm, các cặp đôi bên nhau say đắm, còn những người độc thân thì có cơ hội gặp gỡ và kết nối mới mẻ. Tình cảm hài hòa, mang đến cảm giác bình yên và hạnh phúc cho bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp chăm chỉ, chịu khó, đầy nỗ lực, họ làm gì cũng chu toàn. Sự chăm chỉ, tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm cao giúp họ ghi điểm mạnh mẽ trong mắt lãnh đạo và đối tác. Mọi phấn đấu của họ giờ đây đã được đền đáp xứng đáng.

Đây cũng là thời điểm tuổi Dậu dễ đạt thành tích nổi bật. Họ nhanh chóng ghi dấu ấn của mình trong tập thể, năng lực cá nhân cũng được khẳng định. Danh tiếng và uy tín cá nhân tăng lên đáng kể, mở ra nhiều cơ hội hợp tác lâu dài.

Tài chính theo đó cũng khởi sắc rộn ràng. Thu nhập ổn định hơn, thậm chí có thêm khoản thưởng hoặc lợi nhuận bất ngờ. Thời gian này chỉ cần không ngừng nỗ lực, tuổi Dậu hoàn toàn có thể vươn mình mạnh mẽ, từng bước chạm tới vị trí cao hơn trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!