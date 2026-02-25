Nửa cuối tháng Giêng: 3 con giáp tiền của đề huề, lộc tài vượng phát, thu nhập tăng ngùn ngụt, tình duyên đỏ thắm

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Cục diện Kiếp Tài tạo nên không ít khó khăn cho tuổi Tỵ khiến bạn không thể hoàn thành những nhiệm vụ được giao phó. Con giáp này nên cân nhắc nhờ đến sự hỗ trợ của đồng nghiệp để cải thiện hiệu suất.

Vận trình tình duyên của tuổi Tỵ cũng sẽ không được thoải mái. Bản mệnh và đối phương có những tranh cãi to tiếng vì những việc khá vụn vặt. Hai bạn đều muốn mình là người chiến thắng và bảo vệ quan điểm của bản thân nên khiến cho xung đột càng trở nên gay gắt.

Tuổi Dậu

Từ nay, tuổi Dậu được dự báo đón luồng sinh khí mạnh về tài vận và cơ hội phát triển. Đây là thời điểm vận trình chuyển biến tích cực, đặc biệt trong công việc và các kế hoạch mở rộng. Những nỗ lực trước đó bắt đầu cho kết quả rõ rệt, giúp con giáp này củng cố vị thế cá nhân.

Tài lộc của tuổi Dậu trong giai đoạn này có xu hướng gia tăng nhờ cơ hội mới xuất hiện. Người làm kinh doanh dễ gặp khách hàng tiềm năng hoặc mở rộng thị trường thuận lợi. Người làm công việc ổn định có khả năng được giao nhiệm vụ quan trọng, từ đó kéo theo cơ hội tăng thu nhập hoặc cải thiện vị trí.

Ngoài yếu tố tài chính, vận may của tuổi Dậu còn thể hiện ở sự suôn sẻ trong các mối quan hệ và môi trường xung quanh. Khi nhân hòa hội tụ, công việc tiến nhanh hơn, áp lực giảm bớt, tinh thần tích cực tăng cao. Đây chính là nền tảng giúp tuổi Dậu tận dụng thời điểm vàng giữa tháng Giêng để tạo bước tiến rõ rệt.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!