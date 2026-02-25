Từ mai, mùng 10 tháng Giêng, 3 con giáp uống cạn lộc trời, năng lượng giàu có vây quanh, hầu bao rủng rỉnh, sự nghiệp lên hương

25/02/2026

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau công trạng chói lọi, phúc khí ngập tràn, tiền vàng rủng rỉnh.

Tuổi Tuất 

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Từ mai, mùng 10 tháng Giêng, 3 con giáp uống cạn lộc trời, năng lượng giàu có vây quanh, hầu bao rủng rỉnh, sự nghiệp lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Công việc của tuổi Hợi sẽ diễn ra suôn sẻ. Vốn là một người thông minh, nhanh nhẹn nên mọi rắc rối xuất hiện trong ngày đều được người tuổi này giải quyết ổn thỏa.

Vận trình tình cảm trên đà vượng sắc. Người độc thân mau chóng tìm được chân ái đời mình thông qua sự giới thiệu của người thân, bạn bè. Người đã lập gia đình cần giữa khoảng cách với người khác giới để tránh những hiểu lầm không đáng.

Từ mai, mùng 10 tháng Giêng, 3 con giáp uống cạn lộc trời, năng lượng giàu có vây quanh, hầu bao rủng rỉnh, sự nghiệp lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi lại đón nhận bước ngoặt quan trọng về định hướng sau ngày vía Thần Tài. Những khó khăn kéo dài trước đó dần được nhìn nhận rõ ràng hơn, từ đó mở ra cách giải quyết hiệu quả. Đây là giai đoạn chuyển mình về tư duy và chiến lược.

Trong công việc, tuổi Mùi có xu hướng thay đổi cách tiếp cận, điều chỉnh mục tiêu hoặc thử nghiệm hướng đi mới. Chính sự linh hoạt này giúp tháo gỡ những vướng mắc tưởng chừng không có lối ra. Áp lực giảm dần khi mọi việc bắt đầu đi đúng quỹ đạo, tạo tâm thế ổn định hơn cho chặng đường tiếp theo.

Vận khí của tuổi Mùi tuy không tăng trưởng nhanh nhưng bền vững. Việc tìm ra hướng đi phù hợp giúp tránh sai lầm lớn, đồng thời xây dựng nền tảng chắc chắn cho tương lai. Khi khó khăn được hóa giải từ gốc, cơ hội phát triển dài hạn cũng dần mở ra, tạo bước chuyển tích cực cho cả năm.

Sau ngày vía Thần Tài 10 tháng Giêng, vận trình mỗi con giáp có sự phân hóa rõ rệt. Tuổi Tý và Thìn đón lộc lớn, cơ hội tài chính rộng mở, hành động càng mạnh càng dễ thành công. Trong khi đó, tuổi Mùi lại nhận được giá trị quan trọng hơn: tìm ra hướng đi đúng để vượt qua giai đoạn khó khăn, tạo nền tảng cho bước tiến bền vững về sau. Vận khí đã chuyển động, nắm bắt hay bỏ lỡ phụ thuộc vào sự chủ động của mỗi người.

Từ mai, mùng 10 tháng Giêng, 3 con giáp uống cạn lộc trời, năng lượng giàu có vây quanh, hầu bao rủng rỉnh, sự nghiệp lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

