Tiệm vàng ở Cần Thơ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng

Đời sống 31/12/2025 16:25

Lửa bùng lên từ phòng ngủ trên tầng gác của một tiệm vàng ở xã Châu Thành, TP Cần Thơ, khiến nhiều người dân hoảng loạn.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 10h10 ngày 31/12, người dân phát hiện khói, lửa bốc lên tại một tiệm vàng trên đường Hùng Vương, xã Châu Thành, TP Cần Thơ, nên gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Vụ cháy xảy ra trong khu vực đông dân cư khiến nhiều người dân hoảng loạn.

Nhận tin báo, Công an TP Cần Thơ đã lập tức điều động 5 xe chữa cháy cùng 34 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định lửa phát ra từ phòng ngủ trên tầng gác, buộc phải dỡ mái tôn để phun nước, tiếp cận khu vực cháy. Sau khoảng 20 phút nỗ lực cứu hỏa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Tiệm vàng ở Cần Thơ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng - Ảnh 1
Khói bốc lên từ bên trong tiệm vàng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VnExpress, khoảng 10 phút sau, 5 xe chữa cháy cùng 34 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an TP Cần Thơ có mặt. Lực lượng chức năng dỡ mái nhà để tiếp cận, khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy sau khoảng 20 phút.

 

Tiệm vàng ở Cần Thơ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy tiệm vàng tại xã Châu Thành, trưa 31/12 - Ảnh: VnExpress

Ông Nguyễn Tấn Đạt, chủ tiệm vàng, cho biết nguyên nhân ban đầu do laptop cũ của con trai 25 tuổi mở liên tục, đặt trên nệm trong phòng ngủ riêng bị chập điện, phát nổ gây cháy. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, người này không có mặt trong phòng. Vụ việc không gây thương vong, thiệt hại tài sản không đáng kể.

