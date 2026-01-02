Ô tô con tông một xe máy đang chạy và 6 chiếc xe máy khác đậu trên vỉa hè chiều 1/1. Một người bị thương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 1/1, ô tô con biển số 30G-476.XX đi trên đường Võ Thị Sáu hướng đi Thanh Nhàn (phường Bạch Mai, Hà Nội). Khi tới gần ngõ 88, ô tô bất ngờ tông vào xe máy đang chạy trên đường và 6 xe máy dựng trên vỉa hè.

Dựa vào lời kể của nhân chứng tại hiện trường, sự việc xảy ra lúc hơn 15h. Cú đâm mạnh khiến xe máy bị húc văng lên vỉa hè. Ô tô sau đó lao lên vỉa hè và va vào 6 xe máy khác đang dựng ở đó.

Chiếc ô tô tông liên hoàn nhiều xe máy đang dừng đỗ trên vỉa hè - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại hiện trường, ô tô hư hỏng nặng phần đầu, lốp sau nổ. Nhiều xe máy bị hư hỏng.

Cột biển báo ngõ 88 phố Võ Thị Sáu bị gãy, đổ. Một người đi xe máy bị thương nhẹ.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông và công an phường sở tại có mặt phân luồng giao thông.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

