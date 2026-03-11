Trúng số độc đắc đúng ngày 12/3/2026, 3 con giáp 'số hưởng' nhận lộc trời ban, tiền tài tình duyên đều viên mãn thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 11/03/2026 19:45

3 con giáp 'số hưởng' nhận lộc trời ban, tiền tài tình duyên đều viên mãn thăng hoa.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có được những thành tựu rực rỡ mà không cần tốn quá nhiều thời gian và công sức. Do đó, tài lộc trở thành điểm sáng của bản mệnh. Con giáp này có thể nắm chắc được nhiều cơ hội kiếm tiền trong tay nếu tinh ý một chút. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ ngày càng rực rỡ thăng hoa. Đường tình duyên gặp nhiều may mắn, quý nhân soi đường dẫn lối giúp người độc thân dễ dàng tìm thấy ý trung nhân. Bản mệnh hãy cứ mở lòng đón nhận hạnh phúc trước mắt.

 

Trúng số độc đắc đúng ngày 12/3/2026, 3 con giáp 'số hưởng' nhận lộc trời ban, tiền tài tình duyên đều viên mãn thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ được Thần tài ưu ái trong cả trong công việc và cuộc sống, thường xuyên gặp được quý nhân trợ giúp, tài lộc dồi dào, viên mãn. Đặc biệt, đây chính là khoảng thời gian rực rỡ vô cùng của bản mệnh. Với những người tuổi Mùi làm về kinh doanh thì đây là thời điểm rất thích hợp để mở rộng phạm vi và thu về những thành tựu rực rỡ.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh sẽ thể hiện tình yêu của mình với người ấy một cách rất rõ ràng và hy vọng nửa kia cũng sẽ nhận ra được tấm lòng của mình. Tình cảm thăng hoa giúp cả hai dần xích lại gần nhau hơn. 

Trúng số độc đắc đúng ngày 12/3/2026, 3 con giáp 'số hưởng' nhận lộc trời ban, tiền tài tình duyên đều viên mãn thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ đang dần cải thiện, đã bắt đầu chi tiêu một cách lý trí hơn so với khoảng thời gian trước. Bạn biết rõ tài chính của mình đang nằm trong ngưỡng nào, nên có thể chi tiêu tiền bạc sao cho phù hợp nhất. 

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ luôn trong giai đoạn mặn nồng yêu thương. Các cặp đôi đang trải qua khoảng thời gian vui vẻ, mặn nồng yêu thương. Tình cảm lớn dần nhờ những chăm bổng, vun vén cảm xúc của cả hai người. Người độc thân sẽ có nhiều thời gian để làm quen và kết bạn với người mới.

Trúng số độc đắc đúng ngày 12/3/2026, 3 con giáp 'số hưởng' nhận lộc trời ban, tiền tài tình duyên đều viên mãn thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên

3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đưa bạn gái về ra mắt, tôi "hóa đá" thấy cảnh tượng nhạy cảm của hai người thân thiết ngay giữa phòng khách

Đưa bạn gái về ra mắt, tôi "hóa đá" thấy cảnh tượng nhạy cảm của hai người thân thiết ngay giữa phòng khách

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi', 3 con giáp tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Sau ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi', 3 con giáp tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 12/3/2026, 3 con giáp 'số hưởng' nhận lộc trời ban, tiền tài tình duyên đều viên mãn thăng hoa

Trúng số độc đắc đúng ngày 12/3/2026, 3 con giáp 'số hưởng' nhận lộc trời ban, tiền tài tình duyên đều viên mãn thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp đổi đời giàu sang, tiền 'chảy' vào túi rủng rỉnh, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp đổi đời giàu sang, tiền 'chảy' vào túi rủng rỉnh, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Kinh ngạc trước cảnh tượng dùng thiết bị bay không người lái để vận chuyển quan tài lên núi phục vụ an táng theo phong tục

Kinh ngạc trước cảnh tượng dùng thiết bị bay không người lái để vận chuyển quan tài lên núi phục vụ an táng theo phong tục

Video 4 giờ 40 phút trước
Tình trạng sức khỏe 'đáng báo động' của Bạch Lộc khiến dân tình lo lắng

Tình trạng sức khỏe 'đáng báo động' của Bạch Lộc khiến dân tình lo lắng

Sao quốc tế 4 giờ 43 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Tử vi đúng 5 ngày tới (15/3), 3 con giáp vận may ngập lối, giàu có vang danh, sớm mua nhà tậu xe, chuẩn bị đón mưa Tài Lộc

Tử vi đúng 5 ngày tới (15/3), 3 con giáp vận may ngập lối, giàu có vang danh, sớm mua nhà tậu xe, chuẩn bị đón mưa Tài Lộc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 17h30 chiều ngày 12/3/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 17h30 chiều ngày 12/3/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi', 3 con giáp tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Sau ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi', 3 con giáp tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp đổi đời giàu sang, tiền 'chảy' vào túi rủng rỉnh, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp đổi đời giàu sang, tiền 'chảy' vào túi rủng rỉnh, không lo thiếu của ăn của để

Đúng ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tử vi đúng 5 ngày tới (15/3), 3 con giáp vận may ngập lối, giàu có vang danh, sớm mua nhà tậu xe, chuẩn bị đón mưa Tài Lộc

Tử vi đúng 5 ngày tới (15/3), 3 con giáp vận may ngập lối, giàu có vang danh, sớm mua nhà tậu xe, chuẩn bị đón mưa Tài Lộc