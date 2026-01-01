Ngày 1/1, lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây (Tp Đà Nẵng) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước nhà.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào 4h10 sáng 1/1, một bé trai sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi trước nhà anh Bùi Thanh Quốc (đường ĐT609, thôn Cẩm Văn Bắc, xã Điện Bàn Tây, Đà Nẵng). Thông tin này được ông Võ Như Phong, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây, xác nhận.

Cạnh bé trai là một bức thư với nội dung: “Vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi không thể nuôi dưỡng và chăm sóc con tôi mới sinh. Tôi để ở đây, gia đình nào nhặt được thì nuôi giúp. Tôi mong mọi người và chính quyền đừng tìm tôi”.

Bé trai được xã tạm giao cho người dân chăm sóc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, qua kiểm tra ban đầu, bé trai được xác định khoảng 6 ngày tuổi, nặng 3,1kg, có ngoại hình và sức khỏe bình thường. Gia đình anh Quốc đã nhanh chóng trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây cho biết địa phương đã lập biên bản sự việc với sự chứng kiến của đại diện Trạm Y tế xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các cơ quan liên quan. Hiện tại, bé trai đã được UBND xã tạm thời giao cho gia đình anh Quốc chăm sóc.

Người bỏ rơi để lại tờ giấy ghi nội dung 'vì hoàn cảnh khó khăn, nhờ người nhặt được nuôi giúp' - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

UBND xã Điện Bàn Tây cũng đã phát thông báo tìm thân nhân của bé. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày phát hiện, nếu không có thân nhân liên hệ nhận bé, UBND xã sẽ làm các thủ tục đăng ký khai sinh cho bé theo quy định của pháp luật.

