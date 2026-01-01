Xót xa phát hiện bé trai 6 ngày tuổi bị bỏ rơi kèm lá thư 'nhờ nuôi giúp'

Đời sống 01/01/2026 16:01

Ngày 1/1, lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây (Tp Đà Nẵng) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước nhà.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào 4h10 sáng 1/1, một bé trai sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi trước nhà anh Bùi Thanh Quốc (đường ĐT609, thôn Cẩm Văn Bắc, xã Điện Bàn Tây, Đà Nẵng). Thông tin này được ông Võ Như Phong, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây, xác nhận.

Cạnh bé trai là một bức thư với nội dung: “Vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi không thể nuôi dưỡng và chăm sóc con tôi mới sinh. Tôi để ở đây, gia đình nào nhặt được thì nuôi giúp. Tôi mong mọi người và chính quyền đừng tìm tôi”.

Xót xa phát hiện bé trai 6 ngày tuổi bị bỏ rơi kèm lá thư 'nhờ nuôi giúp' - Ảnh 1
Bé trai được xã tạm giao cho người dân chăm sóc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, qua kiểm tra ban đầu, bé trai được xác định khoảng 6 ngày tuổi, nặng 3,1kg, có ngoại hình và sức khỏe bình thường. Gia đình anh Quốc đã nhanh chóng trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây cho biết địa phương đã lập biên bản sự việc với sự chứng kiến của đại diện Trạm Y tế xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các cơ quan liên quan. Hiện tại, bé trai đã được UBND xã tạm thời giao cho gia đình anh Quốc chăm sóc.

Xót xa phát hiện bé trai 6 ngày tuổi bị bỏ rơi kèm lá thư 'nhờ nuôi giúp' - Ảnh 2
Người bỏ rơi để lại tờ giấy ghi nội dung 'vì hoàn cảnh khó khăn, nhờ người nhặt được nuôi giúp' - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

UBND xã Điện Bàn Tây cũng đã phát thông báo tìm thân nhân của bé. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày phát hiện, nếu không có thân nhân liên hệ nhận bé, UBND xã sẽ làm các thủ tục đăng ký khai sinh cho bé theo quy định của pháp luật.

Về quê nghỉ Tết Dương lịch, nam thanh niên bị xe khách tông tử vong trước nhà

Về quê nghỉ Tết Dương lịch, nam thanh niên bị xe khách tông tử vong trước nhà

Vừa xuống xe và đi bộ sang đường để về nhà, nam thanh niên không may bị xe khách đâm tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   Bé trai bị bỏ rơi tin moi bỏ rơi trẻ em

TIN MỚI NHẤT

Thấy vợ tắm lâu bất thường, tôi ngó qua khe cửa thì chết lặng khi thấy cô ấy đang chăm chú nhìn vào thứ đó

Thấy vợ tắm lâu bất thường, tôi ngó qua khe cửa thì chết lặng khi thấy cô ấy đang chăm chú nhìn vào thứ đó

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, vợ run rẩy đi tìm sự thật và cái kết khóc nức nở

Thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, vợ run rẩy đi tìm sự thật và cái kết khóc nức nở

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Vì một phút cầm nhầm điện thoại của chồng, tôi chết lặng khi nhận cuộc gọi từ shipper giao thứ đồ ám ảnh ấy

Vì một phút cầm nhầm điện thoại của chồng, tôi chết lặng khi nhận cuộc gọi từ shipper giao thứ đồ ám ảnh ấy

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Mẹ chồng đòi lấy vàng cưới của dâu tặng con gái, nàng dâu đáp đúng 1 câu khiến bà muốn quỵ ngã vì nhục nhã

Mẹ chồng đòi lấy vàng cưới của dâu tặng con gái, nàng dâu đáp đúng 1 câu khiến bà muốn quỵ ngã vì nhục nhã

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Qua đêm nay, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Sau ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Phận dâu vất vả ngày tết, đối diện mưu cao của mẹ chồng, tôi 'phản đòn' thành công khiến tết năm nay thay đổi

Phận dâu vất vả ngày tết, đối diện mưu cao của mẹ chồng, tôi 'phản đòn' thành công khiến tết năm nay thay đổi

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 2/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời, sau một đêm thành tỷ phú

Trúng số độc đắc đúng ngày 2/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời, sau một đêm thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Lý Long Cơ bật khóc vì không biết 'người tình kém 40 tuổi' đã có chồng con

Lý Long Cơ bật khóc vì không biết 'người tình kém 40 tuổi' đã có chồng con

Sao quốc tế 7 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Ghen tuông, cô gái lái ô tô tông bạn trai và bạn thân khiến 2 người tử vong tại chỗ

Ghen tuông, cô gái lái ô tô tông bạn trai và bạn thân khiến 2 người tử vong tại chỗ

Giá vàng hôm nay 1/1/2026: Vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 1/1/2026: Vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Về quê nghỉ Tết Dương lịch, nam thanh niên bị xe khách tông tử vong trước nhà

Về quê nghỉ Tết Dương lịch, nam thanh niên bị xe khách tông tử vong trước nhà

Danh tính nữ TikToker có hành vi dừng xe giữa đường chặn xe khác

Danh tính nữ TikToker có hành vi dừng xe giữa đường chặn xe khác

Bàng hoàng ô tô mất lái đâm loạt xe máy, người dân đi xem pháo hoa giao thừa tại Hải Phòng

Bàng hoàng ô tô mất lái đâm loạt xe máy, người dân đi xem pháo hoa giao thừa tại Hải Phòng

Vụ học sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ở Đà Nẵng: Nạn nhân bị thủng màng nhĩ trái, gia đình mời chuyên viên tâm lý hỗ trợ

Vụ học sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ở Đà Nẵng: Nạn nhân bị thủng màng nhĩ trái, gia đình mời chuyên viên tâm lý hỗ trợ

Xử phạt nữ TikToker lái xe tải có hành vi dừng xe giữa đường chặn xe khác

Xử phạt nữ TikToker lái xe tải có hành vi dừng xe giữa đường chặn xe khác

Hé lộ nguyên nhân vụ gãy cần cẩu dự án thi công giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng

Hé lộ nguyên nhân vụ gãy cần cẩu dự án thi công giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng