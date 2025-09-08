Loạt hình ảnh Tống Dật và Thừa Lỗi tình tứ bên nhau khiến dân tình 'dậy sóng'

“Dữ Tấn Trường An” là dự án phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cửu Lộ Phi Hương, do đạo diễn Đặng Khoa đảm nhận. Tác phẩm kể về nữ tướng Lê Sương (Tống Dật) và Tấn An (Thừa Lỗi) - người đàn ông mất trí nhớ, gắn bó bởi lời thề nhưng rơi vào vòng xoáy tranh đấu giữa các quốc gia.

Mới đây, bộ ảnh quảng bá cho bộ phim "Dữ Tấn Trường An" do Thừa Lỗi và Tống Dật đóng chính. "Phản ứng hóa học" tốt của cặp đôi khiến khán giả không khỏi bất ngờ, thậm chí nhiều người tin tưởng cả hai đã "phim giả tình thật".

Bộ phim được kỳ vọng mang đến sự kết hợp giữa yếu tố chiến tranh, tâm lý và lãng mạn, hướng tới khán giả yêu thích dòng phim lịch sử giàu cảm xúc.

Tuy nhiên, ra mắt vào tháng 8, "Dữ Tấn Trường An" không mang lại kết quả như mong đợi. Cụ thể, lượt xem trung bình của phim chỉ đạt hơn 5 triệu/tập, lượt xem ngày duy trì ở mức khiêm tốn 15 triệu/ngày. Phim thậm chí khó khăn khi chạm mốc 10.000 điểm độ hot trên bảng xếp hạng của nền tảng phát sóng.

Điểm Douban của bộ "Dữ Tấn Trường An" chỉ đạt 4.8 điểm. Đây được coi là một trong những dự án phim cổ trang thất bại nhất trong sự nghiệp của đạo diễn Đặng Khoa.

Việc tung bộ ảnh giữa Tống Dật và Thừa Lỗi là cách để nhà sản xuất giữ lại sức nóng cho bộ phim. Trước đó, ekip được cho là đã phải chi tiền để bao rạp chiếu phim trực tuyến, nhằm thu hút khán giả đến với bộ phim.

Sự nghiệp gần đây của Tống Dật cũng đáng chú ý. Sự quan tâm của công chúng nhiều tập trung vào tin đồn tình cảm với Bạch Kính Đình, trong khi sự nghiệp diễn xuất có phần chững lại. Tác phẩm mới lẽ ra là cơ hội chứng minh khả năng diễn xuất, nhưng vai diễn chưa phù hợp lại khiến Tống Dật vướng tranh cãi.

Nội dung đã phát sóng cho thấy phim vẫn tồn tại lối kể "ngoại giao quyền lực nhưng thực chất nói về tình yêu", khiến lỗi chọn diễn viên càng trở nên rõ rệt.

Nhìn nhận khách quan, Tống Dật từng khẳng định được vị trí trong thị trường giải trí nội địa nhờ khí chất độc đáo. Ngoại hình mềm mại, thanh tú từng rất hợp với các vai như Vu Mạn Lệ trong Kẻ Ngụy Trang hay Phạm Nhược Nhược trong Khánh Dư Niên và thông qua các tác phẩm Ở Rể (My Heroic Husband), Trường Phong Độ đã xây dựng thành công hình tượng "tiểu hoa quốc dân". Tống Dật chia sẻ, nhận vai nữ tướng là để thử thách bản thân, điều này đáng ghi nhận. Tuy nhiên, nếu bỏ qua yếu tố cơ bản là phù hợp với vai diễn, việc chuyển hướng khó đạt hiệu quả.