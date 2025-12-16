Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lái xe buýt Phạm Tiến Vịnh tuyến số 67 (của Tổng Công ty vận tải Hà Nội) đã bị người đi đường hành hung, phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ VietNamNet, một lãnh đạo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết: “Vào chiều 14/12, một vụ xô xát đã xảy ra trên xe buýt tuyến số 67 khiến lái xe phải nhập viện cấp cứu”.

Theo lãnh đạo Transerco, vào khoảng 13h42 ngày 14/12, xe buýt mang biển kiểm soát 29F-002XX do lái xe Phạm Tiến Vịnh điều khiển đang dừng tại điểm đón, trả khách thôn Nhà Thờ (xã Đoài Phương, Hà Nội) thì bất ngờ bị một ô tô con lùi xe, quay đầu và va chạm vào phần đuôi xe buýt.

Hình ảnh lái xe buýt tuyến số 67 bị hành hung - Ảnh: TTTXVN

Sau va chạm, lái xe xuống kiểm tra và trao đổi với người điều khiển ô tô con nhưng bị bốn thanh niên ngồi trên xe đe dọa. Trước tình huống căng thẳng, anh Vịnh quay lại xe buýt để báo cáo sự việc cho nhân viên điều hành và xin hướng xử lý.

Tuy nhiên, một thanh niên đã lên xe buýt, tiếp tục đe dọa. Khi lái xe dùng điện thoại chụp hình người này làm bằng chứng thì bất ngờ bị hành hung.

Lái xe và người hành hung - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, khi nhận được thông tin, nhân viên điều hành giám sát khu vực Sơn Tây đã có mặt tại hiện trường, báo cáo Công an xã Đoài Phương, đồng thời phối hợp đưa anh Vịnh đi cấp cứu.

Vụ việc khiến lái xe bị thương vùng mặt, chảy nhiều máu, đang được điều trị và theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Quân y 105.

Lãnh đạo Công an xã Đoài Phương xác nhận đã tiếp nhận thông tin và cho biết đang xác minh, làm rõ để xử lý theo đúng quy định. Khi có thông tin chi tiết, đơn vị sẽ thông báo sau.

