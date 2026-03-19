Chồng giấu vợ đưa chị gái 500 triệu mua nhà, tôi 'hóa đá' khi biết nguồn gốc thực sự của số tiền ấy và bí mật của họ.

Tâm sự 19/03/2026 23:00

Tôi và chồng sống cùng nhau 8 năm, có hai con một trai một gái. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá viên mãn. Tôi làm dâu được bố mẹ chồng yêu thương. Chồng tôi thường phải công tác xa nhà, vì tính chất công việc nên có khi anh đi cả mấy tháng mới về nhà với vợ con. Tôi làm nhân viên văn phòng bình thường, công việc không kiếm được nhiều tiền nhưng tôi có thời gian để chăm sóc gia đình.

Chồng tôi là kiểu đàn ông sống tình nghĩa, có trách nhiệm với gia đình và dòng họ. Chị chồng từng ly hôn, chưa có con nên ở chung với gia đình tôi và bố mẹ chồng. Chị chồng là người hiền lành, yêu thương người thân trong nhà, đặc biệt rất chiều chuộng hai con của tôi.

 

Bất ngờ cách đây vài ngày, chị chồng nói muốn dọn ra ngoài và xin con nuôi để về già có chỗ nương tựa. Chồng tôi không hề bàn bạc với tôi mà nói trước mặt cả nhà rằng sẽ cho chị 500 triệu để mua nhà ra riêng. Tôi giật mình sững sờ khó tin, đó là số tiền rất lớn.

Khi tôi hỏi chồng thì anh nói số tiền đó chẳng bao nhiêu, anh sẽ kiếm được nhanh thôi. Tôi biết chồng kiếm được nhiều tiền, anh cũng từng giúp bố mẹ tôi 100 triệu để xây nhà. Chồng nói thế nên tôi cũng đành im lặng.

Đến một tối tôi chăm hai con ngủ xong thì đi ra ngoài nhưng không thấy chồng đâu. Khi tôi đi ngang phòng ngủ của chị gái chồng thì bất ngờ nghe tiếng chị đang nói chuyện với chồng tôi. Cuộc trò chuyện đó làm tôi choáng váng khi biết được bí mật của chồng.

“Chị đem đứa nhỏ này về thì vợ chú có nghi ngờ không? Chú liệu mà lo cẩn thận nhà cửa tan nát”.

“Em sẽ lo hết, tiền bạc em chi hết, chị chỉ cần nuôi con của em như con của chị là được”.

Hóa ra chồng ngoại tình có con riêng bên ngoài mà tôi chẳng biết gì. Anh không thể mang con về nuôi nên để cho chị gái nuôi. Anh còn mua nhà để chị gái thoải mái nuôi con của mình.

Tôi hỏi chồng nhiều lần nhưng anh nhất quyết không nhận. Tôi đành nói nếu anh không nói thật thì tôi sẽ tự mình đi tìm hiểu. Đến lúc này chồng tôi mới khai thật rằng anh lỡ có quan hệ với một người phụ nữ rồi có con. Anh nói không muốn bỏ vợ nên nghĩ cách nhờ chị gái giúp đỡ.

Tôi suy nghĩ 3 đêm rồi quyết định viết đơn ly hôn. Dù chồng van xin, bố mẹ chồng và chị chồng nói đỡ cho anh thì tôi vẫn không thể tha thứ. Tôi liệu có làm đúng không?

Một tuần trước, chồng tôi đi vắng, mẹ chồng bất ngờ nói tôi sang ngủ cùng bà. Tôi nghĩ có lẽ bà muốn tâm sự cùng tôi nên không từ chối. Nhưng đêm đó mẹ chồng chỉ hỏi han sức khỏe của tôi rồi ngủ.

