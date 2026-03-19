Mừng bạn thân sinh con trai hẳn 10 triệu, tôi 'ngã quỵ' khi đọc tin nhắn hồi đáp tiết lộ danh tính thật của đứa bé

Tâm sự 19/03/2026 22:39

Bạn không kể thì tôi cũng chẳng ép. Thương bạn một mình sinh con, tôi thường xuyên hỏi thăm, hết lòng chăm sóc. Vừa rồi. cô ấy sinh sớm hơn ngày dự sinh, lúc đó tôi lại đang đi chơi cùng chồng nên không thể ghé thăm.

Dù cưới chồng hơn 7 năm, có một con gái 6 tuổi. Nhiều người nói sao tôi không sinh thêm con trai. Tôi quả thật muốn sinh thêm con cho chồng, không nhất thiết là phải con trai, vì với tôi con nào cũng là quà quý. Nhưng mấy năm dù thả thế nào, tôi vẫn không có thai. Tôi cũng để tự nhiên.

Thay vì âu lo, tôi cố gắng chăm sóc bản thân, thỉnh thoảng còn cùng chồng đi đổi gió để hâm nóng tình cảm. Cuộc hôn nhân của tôi và chồng vẫn nhiều màu sắc, chồng tôi vẫn yêu thương tôi như trước.

Tôi có cô bạn thân tên Quỳnh, chúng tôi quen biết nhau từ thời đi học. Quỳnh là kiểu phụ nữ sống tình cảm, có thể vì yêu mà vứt bỏ tất cả. Tôi từng chứng kiến Quỳnh yêu nhiều người nhưng cuối cùng cũng chẳng tới đâu. Lần gần đây nhất, tôi còn tưởng cô ấy sẽ lên xe hoa, nào ngờ lại chọn làm mẹ đơn thân. Tôi không biết người đàn ông kia là ai, chỉ khi Quỳnh mang thai mới báo tôi biết. Khi tôi hỏi lý do vì sao nuôi con một mình thì cô ấy chỉ nói không muốn cưới người kia nữa.

Vì không thể đến thăm bạn thân sinh con, nghe tin cô ấy sinh được con trai thì tôi gửi chút tiền để làm quà mừng. Tôi quyết định lấy điện thoại của chồng để chuyển khoản, lúc đó chồng tôi đang đi tắm. Tôi vừa chuyển khoản xong thì điện thoại có ngay tin nhắn của Quỳnh. Tôi cứ nghĩ Quỳnh nhắn tin cảm ơn vợ chồng tôi, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn tôi choáng váng suýt ngất.

Quỳnh gửi vào điện thoại của chồng tôi: “Sao cho em nhiều tiền vậy, anh để dành đó còn mua nhà mua xe cho mẹ con em. Anh mau về đến thăm con trai của mình nhé!”.

Trời đất trước mắt tôi như sụp đổ. Chỉ một tin nhắn của cô bạn thân đã kết tội ngoại tình của chồng tôi. Hóa ra Quỳnh qua lại với chồng của tôi nên không bao giờ để lộ mặt người tình, càng không cho tôi biết. Chồng tôi vậy mà lại ra ngoài tìm con trai!

Tôi thật sự không ngờ bao lâu nay bị chồng và bạn thân lừa gạt mà chẳng hay biết gì. Cũng vì chồng tôi diễn quá giỏi, anh lúc nào cũng tròn vai người chồng yêu thương, chiều chuộng vợ. Còn tôi thì tin tưởng anh tuyệt đối, có bao giờ nghi ngờ anh đâu.

Giờ tôi đau đớn vô cùng khi bị chồng và bạn thân phản bội. Tôi xem họ là người thân của mình, cuối cùng họ lại cùng nhau cho tôi một nhát dao đau thấu tâm can. Tôi muốn trả thù họ, tôi muốn họ phải thống khổ như tôi, muốn họ phải hối hận mà quỳ xin tôi tha thứ. Nhưng tôi phải làm sao đây?

Cú sốc nửa đêm tại nhà chị ruột: Tôi rụng rời tay chân trước hành động "lạ" của anh rể hằng đêm qua khe cửa

Cú sốc nửa đêm tại nhà chị ruột: Tôi rụng rời tay chân trước hành động "lạ" của anh rể hằng đêm qua khe cửa

Sau 5 ngày, thủ tục nhập học đã hoàn thành, nhưng phải mất thêm 3 ngày nữa thì tôi mới được dọn vào ký túc xá. Khi nói với anh chị chuyện này, tôi thấy anh rể có vẻ không thích lắm dù anh không nói ra.

Xem thêm
Mẹ chồng thẫn thờ vì mong cháu, nào ngờ bí mật bà giấu dưới gầm giường khiến tôi rụng rời tay chân

Mẹ chồng thẫn thờ vì mong cháu, nào ngờ bí mật bà giấu dưới gầm giường khiến tôi rụng rời tay chân

Tiện tay lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi "hóa đá" thấy tập giấy giấu kín tiết lộ bí mật động trời

Tiện tay lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi "hóa đá" thấy tập giấy giấu kín tiết lộ bí mật động trời

Cú sốc nửa đêm tại nhà chị ruột: Tôi rụng rời tay chân trước hành động "lạ" của anh rể hằng đêm qua khe cửa

Cú sốc nửa đêm tại nhà chị ruột: Tôi rụng rời tay chân trước hành động "lạ" của anh rể hằng đêm qua khe cửa

Hùa theo cha mẹ sỉ nhục bạn gái nghèo không thương tiếc, 5 năm sau gặp lại cô ấy trong vị thế này, tôi chỉ muốn "ngã quỵ"

Hùa theo cha mẹ sỉ nhục bạn gái nghèo không thương tiếc, 5 năm sau gặp lại cô ấy trong vị thế này, tôi chỉ muốn "ngã quỵ"

Qua đêm nay, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Ly hôn 1 một năm, 2 giờ sáng bàng hoàng thấy bóng người đứng giữa phòng khách, nhìn rõ mặt anh ta tôi "ngã quỵ" vì hối hận

Ly hôn 1 một năm, 2 giờ sáng bàng hoàng thấy bóng người đứng giữa phòng khách, nhìn rõ mặt anh ta tôi "ngã quỵ" vì hối hận

Bí ẩn về chiếc điện thoại dưới vòi nước và màn "lật mặt" gã chồng bội bạc ngay tại nhà vệ sinh

Bí ẩn về chiếc điện thoại dưới vòi nước và màn "lật mặt" gã chồng bội bạc ngay tại nhà vệ sinh

Về nhà đột xuất thấy vợ đang quỳ sụp dưới chân osin, tôi "hóa đá" khi biết cái giá 60 triệu để che giấu bí mật này

Về nhà đột xuất thấy vợ đang quỳ sụp dưới chân osin, tôi "hóa đá" khi biết cái giá 60 triệu để che giấu bí mật này

Sau ngày mai, thứ Sáu 20/3/2026, 3 con giáp nghênh ngang đón tài lộc, rủng rỉnh túi tiền đầy, may mắn trên mọi phương diện

Sau ngày mai, thứ Sáu 20/3/2026, 3 con giáp nghênh ngang đón tài lộc, rủng rỉnh túi tiền đầy, may mắn trên mọi phương diện

Giá vàng hôm nay, ngày 19/3/2026: Thế giới giảm sâu, vàng SJC 'bốc hơi' gần 5 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 19/3/2026: Thế giới giảm sâu, vàng SJC 'bốc hơi' gần 5 triệu đồng sau một đêm

Tử vi thứ Sáu 20/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Sáu 20/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

NÓNG: Giá vàng thế giới đột ngột giảm sâu, giảm hơn 12% so với đỉnh cuối tháng 1

NÓNG: Giá vàng thế giới đột ngột giảm sâu, giảm hơn 12% so với đỉnh cuối tháng 1

Chồng giấu vợ đưa chị gái 500 triệu mua nhà, tôi "hóa đá" khi biết nguồn gốc thực sự của số tiền ấy và bí mật của họ.

Chồng giấu vợ đưa chị gái 500 triệu mua nhà, tôi "hóa đá" khi biết nguồn gốc thực sự của số tiền ấy và bí mật của họ.

Giận chồng bỏ sang nhà bạn thân ngủ nhờ, tôi "hóa đá" nghe tiếng động lạ phát ra từ dưới gầm giường lúc nửa đêm

Giận chồng bỏ sang nhà bạn thân ngủ nhờ, tôi "hóa đá" nghe tiếng động lạ phát ra từ dưới gầm giường lúc nửa đêm

Mẹ chồng thẫn thờ vì mong cháu, nào ngờ bí mật bà giấu dưới gầm giường khiến tôi rụng rời tay chân

Mẹ chồng thẫn thờ vì mong cháu, nào ngờ bí mật bà giấu dưới gầm giường khiến tôi rụng rời tay chân

Hùa theo cha mẹ sỉ nhục bạn gái nghèo không thương tiếc, 5 năm sau gặp lại cô ấy trong vị thế này, tôi chỉ muốn "ngã quỵ"

Hùa theo cha mẹ sỉ nhục bạn gái nghèo không thương tiếc, 5 năm sau gặp lại cô ấy trong vị thế này, tôi chỉ muốn "ngã quỵ"

Ly hôn 1 một năm, 2 giờ sáng bàng hoàng thấy bóng người đứng giữa phòng khách, nhìn rõ mặt anh ta tôi "ngã quỵ" vì hối hận

Ly hôn 1 một năm, 2 giờ sáng bàng hoàng thấy bóng người đứng giữa phòng khách, nhìn rõ mặt anh ta tôi "ngã quỵ" vì hối hận

Cầm hóa đơn tiền nước triệu bạc trên tay, tôi "hóa đá" khi lén nhìn qua khe cửa nhà tắm thấy việc chồng đang làm suốt 1 tiếng

Cầm hóa đơn tiền nước triệu bạc trên tay, tôi "hóa đá" khi lén nhìn qua khe cửa nhà tắm thấy việc chồng đang làm suốt 1 tiếng