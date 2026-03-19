Hoắc Kiến Hoa xuất hiện gầy gò, giản dị sau thời gian vắng bóng

Sao quốc tế 19/03/2026 12:20

Những bức ảnh gần đây cho thấy Hoắc Kiến Hoa đã có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình.

Hoắc Kiến Hoa bị bắt gặp trên đường phố Hồng Kông (Trung Quốc). Nam diễn viên sinh năm 1979, năm nay 47 tuổi, được nhìn thấy đang dùng bữa cùng bạn bè tại cả quán vỉa hè và nhà hàng, tận hưởng thời gian thư giãn ngoài công việc.

Những bức ảnh gần đây cho thấy Hoắc Kiến Hoa đã có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Anh trông gầy hơn, làn da sẫm màu, để râu và phong cách tổng thể có phần giản dị so với hình ảnh bảnh bao, cao ráo quen thuộc của nam diễn viên thời hoàng kim.

Dù vóc dáng nam diễn viên đã thay đổi, người hâm mộ vẫn nhận ra anh và xin chụp ảnh cùng. Ông xã Lâm Tâm Như vui vẻ, sẵn sàng tương tác khi chụp ảnh. Theo quan sát, nam diễn viên đã giảm cân đáng kể, bụng thon gọn hơn. Đây có thể là kết quả của việc tập luyện và duy trì sức khỏe trong quá trình chuẩn bị trở lại với diễn xuất.

Hoắc Kiến Hoa từng nổi tiếng với những vai diễn điển trai trong các bộ phim cổ trang, khi anh sở hữu thân hình cao ráo, gương mặt trẻ trung và phong thái lịch lãm. Giờ đây, hơn một thập kỷ sau, nam diễn viên đã chuyển sang hình ảnh của một người đàn ông trung niên, giản dị và gần gũi hơn với đời sống thường nhật.

Sự xuất hiện gần đây của Hoắc Kiến Hoa gây chú ý không chỉ bởi ngoại hình thay đổi mà còn vì đây là tín hiệu có thể anh bắt đầu trở lại với các dự án phim mới, đồng thời xuất hiện nhiều hơn trong giới giải trí. Người hâm mộ đang rất mong chờ màn trở lại của nam diễn viên với hình ảnh vừa chững chạc vừa gần gũi này.

Sau năm 2019, Hoắc Kiến Hoa hạn chế đóng phim để tận hưởng cuộc sống gia đình và lựa chọn kịch bản kỹ lưỡng hơn. Những năm gần đây, Hoắc Kiến Hoa vẫn tham gia các dự án phim truyền hình nhưng chủ yếu đảm nhận vai phụ như phim "Hoa đăng sơ thượng", "Cha quên, con nhớ", "Câu chuyện hoa hồng”.

Diện mạo giản dị của tài tử Hoắc Kiến Hoa trong dịp Tết gây chú ý

Sự giản dị này khác hẳn hình tượng “Bạch Tử Hoa” tiên khí ngút trời năm nào trong phim “Hoa thiên cốt” của Hoắc Kiến Hoa.

