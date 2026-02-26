Diện mạo giản dị của tài tử Hoắc Kiến Hoa trong dịp Tết gây chú ý

Sao quốc tế 26/02/2026 18:15

Sự giản dị này khác hẳn hình tượng “Bạch Tử Hoa” tiên khí ngút trời năm nào trong phim “Hoa thiên cốt” của Hoắc Kiến Hoa.

Mới đây, mùng 7 Tết Nguyên đán năm nay, Hoắc Kiến Hoa được bắt gặp tại một quán ăn nhỏ ở Đài Loan (Trung Quốc). Khi đi ra ngoài, nam diễn viên chỉ mặc chiếc áo phao đen quen thuộc đã đồng hành suốt nhiều năm, đầu điểm nhiều tóc điểm.

Hoắc Kiến Hoa không có trợ lý đi cùng, lặng lẽ như một ông chú bình thường. Sự giản dị này khác hẳn hình tượng “Bạch Tử Hoa” tiên khí ngút trời năm nào trong phim “Hoa thiên cốt”.

Một tháng trước đó, có người cũng gặp anh ở một quán ăn sáng tại Đài Bắc (Trung Quốc). Khi được nhận ra, tài tử 46 tuổi đã chủ động thanh toán tiền bữa ăn 200 Đài tệ cho bàn của một số sinh viên.

Lúc trả tiền, Hoắc Kiến Hoa lấy ra chiếc điện thoại với vết nứt kéo dài, rõ ràng đã dùng rất lâu. Anh không thanh toán điện tử mà rút tiền mặt từ ví.

Sự “tiết kiệm” ấy không phải ngẫu nhiên. Người quen cho biết, ngoài đời Hoắc Kiến Hoa hầu như không mua đồ xa xỉ. Một chiếc áo phao có thể mặc nhiều năm, nhiều lần bị chụp ảnh vẫn là cùng một chiếc áo đó.

Diện mạo giản dị của tài tử Hoắc Kiến Hoa trong dịp Tết gây chú ý - Ảnh 1

Chuyện ăn uống của anh cũng rất đơn giản, Hoắc Kiến Hoa thích quán ven đường, chỉ một bát mì bò, vài món phụ là xong. Có lần đoàn phim liên hoan, thấy trên bàn còn đồ ăn chưa động đến, anh bảo nhân viên gói mang về, không hề thấy mất mặt.

Bà xã Lâm Tâm Như từng than thở vì Hoắc Kiến Hoa sống quá tiết kiệm, điện thoại vỡ màn hình suốt 5 năm vẫn không thay. Nhưng nữ minh tinh cũng khen chồng “cực kỳ hào phóng với vợ con”, chỉ cần con gái thích thứ gì thì lập tức mua ngay.

Với nhân viên đoàn phim, Hoắc Kiến Hoa sẵn sàng chi tiền mua trà chiều, chăm sóc mọi người. Cách chi tiêu khác biệt giữa bản thân và cho người khác của Hoắc Kiến Hoa trong giới giải trí vốn coi trọng hình thức lại càng nổi bật.

Diện mạo giản dị của tài tử Hoắc Kiến Hoa trong dịp Tết gây chú ý - Ảnh 2

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như kết hôn đã 9 năm, từ bạn bè 10 năm thành vợ chồng. Hai người giữ kinh tế độc lập, ai kiếm tiền người đó tự quản, nhưng cũng có tài khoản chung cho chi tiêu gia đình và học phí của con.

Hôn nhân không tránh khỏi mâu thuẫn, song cặp đôi đặt ra nguyên tắc không cãi nhau trước mặt con. Lâm Tâm Như từng đùa trên chương trình giải trí rằng, Hoắc Kiến Hoa chưa từng vào bếp nấu ăn từ khi kết hôn và “chỉ phụ trách rót nước”, nhưng nụ cười sau câu nói ấy lại chứa đựng tình yêu, sự bao dung.

Trong nhiều năm, không ít lần có tin đồn Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như “rạn nứt hôn nhân”. Nhưng họ hiếm khi phản hồi, chỉ âm thầm vun đắp, gìn giữ hạnh phúc gia đình. Thỉnh thoảng, khán giả lại bắt gặp hai vợ chồng và con gái đi ăn, đi dạo trong không khí đầm ấm.

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