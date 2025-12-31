Tuy nhiên, đây là video giới thiệu bộ phim Tuổi Trẻ (tên khác: Khinh Niên ) ra mắt vào ngày 30/12. Cảnh quay khiến khán giả thích thú khi mô tả cuộc sống của những nhân viên văn phòng, dù mệt đến sắp chết nhưng vẫn không được nghỉ ngơi.

Trong phim "Khinh Niên", Hoắc Kiến Hoa biết bản thân mang bệnh nặng nên tự tổ chức tang lễ cho mình, mời một số người nước ngoài đóng giả làm người đưa tiễn. Những chưa kịp "tận hưởng" các dịch vụ tang lễ đẳng cấp, anh bị đánh thức bởi một cuộc gọi yêu cầu có mặt gấp để hoàn thành công việc.

Khán giả xem đoạn giới thiệu thích thú bình luận: "Diễn xuất của Hoắc Kiến Hoa rất duyên dáng", "Tôi còn tưởng nam chính mở đầu phim đã đi đời", "Hoắc Kiến Hoa cũng phải tăng ca giống tôi", "Hoắc Kiến Hoa và chúng ta đều là những con 'gia súc kéo cày' trong xã hội ngày nay", "Phim mở đầu hấp dẫn quá, phải xem mới được", "Sao Hoắc Kiến Hoa ngày càng 'điên' vậy".

Trong phim, Hoắc Kiến Hoa thủ vai Mã Đinh, một doanh nhân trẻ bị chẩn đoán mắc bệnh u não. Sau khi lâm trọng bệnh, Mã Đinh quyết định về nước tìm lại ba người anh em chí cốt ngày xưa từng vì mâu thuẫn với nhau mà dần trở nên xa cách. Cuộc sống hiện tại của 4 người đàn ông trung niên có nhiều khác biệt, người bế tắc sự nghiệp, người gánh nỗi lo toan gia đình, áp lực kinh tinh khi kết hôn và sinh con. Họ ôn lại kỷ niệm xưa, quyết định cùng nhau khởi nghiệp để sống trọn vẹn nhiệt huyết mỗi phút giây cuộc đời.

Nhân vật Mã Đinh của Hoắc Kiến Hoa được miêu tả là một kẻ "độc miệng, đanh đá" với những màn đối đáp cực gắt với hội anh em. Bộ phim mô tả cuộc sống của những nhân viên văn phòng nam khi bước vào tuổi trung niên dưới góc nhìn hài hước.

Đây là dự án thứ ba được lên sóng của Hoắc Kiến Hoa trong năm 2025, trước đó, anh xuất hiện trong các tác phẩm Vì Sao Anh Ấy Vẫn Còn Độc Thân và Đấu Trí Ký Ức , đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của nam diễn viên với thị trường giải trí Đại lục.

Bên cạnh đó, truyền thông Trung Quốc đánh giá Hoắc Kiến Hoa lựa chọn các nhân vật khá đa dạng, thậm chí nhiều nhân vật mang "máu điên" trong người. Nam diễn viên cũng không "cưa sừng làm nghé" mà chọn các đề tài mang tính thời sự với đàn ông trung niên như việc quá tuổi bị ép đi xem mắt, lập nghiệp, phá án...

Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ phấn khích trước bộ phim mới của Hoắc Kiến Hoa. Số đông ý kiến tỏ ra thích thú trước cảnh quay hài hước, đầy tính châm biếm này. Khinh Niên theo tiết lộ có thời lượng 36 tập, quy tụ Hoắc Kiến Hoa và nhiều gương mặt thực lực khác như Điền Vũ, Kiều Trấn Vũ, Lưu Đoan Đoan...

Sau khi kết hôn với Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa dành thời gian chăm sóc gia đình, đến năm 2023 mới tích cực trở lại đóng phim. Trong hai năm qua, anh đã nhận 4 phim truyền hình tại đại lục, trong đó 3 phim đã có lịch phát sóng. Mới nhất, bộ phim Tại sao anh ấy vẫn còn độc thân của Hoắc Kiến Hoa cũng vừa kết thúc và nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả.